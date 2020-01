“Mi papá falleció en el 2004. Era mi máximo fan, promocionaba todo lo que yo hacía”, sostuvo el conductor. Asimismo, recordó que durante su infancia tuvieron falencias económicas: “Mis papás no veraneaban, destinaban todos sus ingresos a la educación mía y de mi hermano. Pagaban una escuela con idiomas, por eso cuando repetí en segundo año me sentí muy culpable, pero yo no tenía la maduración para el nivel que estaba en la escuela. Después me fue mejor. Mi viejo decía que lo importante era la educación, y gracias a lo que me insistieron en estudiar idiomas me permitió lo que logré”. “Mi viejo tenía muy buen humor pero laburaba mucho, venía agotado. Me acuerdo que no les alcanzaba la pata y yo escuchaba las preocupaciones", reveló. Y agregó: “Lo mejor que me dio la televisión fue la posibilidad de ayudar a que mis viejos se jubilaran. Un día les di una tarjeta de crédito para que se compren lo que quieran y les pagué vacaciones. Le dije a mi papá que no trabajara más. Él falleció en el 2004”.