—Primero es la intención, después son las ganas, y después es llevarlo a cabo y ponerlo en funcionamiento. Todos somos sobrevivientes. No sé si fue un día en particular porque no lo tengo muy presente, pero me acuerdo que de un momento para el otro, de ver todo negro empecé a ver luz. Lo que más me importaba era revivir mi carrera, que la tuve desde que tengo ocho años. Ahí empecé, en Festilindo, a los ocho años, y nunca paré de laburar. Esa era la parte que me dolía tanto: que te dañen a vos personalmente es una cosa, pero dañar el laburo de toda una vida era lo que más me tiraba abajo.