“Es el padre de mis hijos y lo elegí para marido. El problema es que toda la vida fue un adicto”, dijo y luego siguió: “El adicto juega todo el tiempo al límite con la familia, con los amigos, con los abogados, con él mismo. Soy una mujer que sufrió mucho, me callé la boca siempre, me cagaban a palos, porque encima me cagaban a palos… y para colmo lo tuve que cuidar toda la vida. Cuidarlo de las putas drogadictas, cuidarlo del entorno, que siempre había gente de mierda…".