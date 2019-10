—En una maceta. Yo soy el que la pone en una maceta. No sabés lo que fue grabar las conversaciones esas, técnicas (risas). Era una cosa terrible. Me acuerdo que alguna la tuvimos que hacer texto por texto porque era: “Jorge (Nisco, director de la serie), no lo puedo hacer, es imposible”. Y él me decía: “No, pero tenés que estar canchero con lo que decís. La tenés que tener muy clara, no titubees". Yo iba buscando las palabras. Era divertido. Es eso, nosotros decimos: “Yo actúo para no tener que hablar de estas cosas, justamente”.