Skrein: —Es un logro de los técnicos con los que trabajábamos cuán bien estaba todo diseñado. Los cuernos negros, las alas de fibra, la silicona que nos pusieron en la piel era muy liviana, y los lentes de contacto me sorprendieron por lo cómodo que eran. Había un equipo increíble que nos ayudaba con eso también. Lo más incómodo para mí fue cuando teníamos que hacer la parte en que volábamos y teníamos máquinas de viento direccionadas a los ojos y teníamos puestos los lentes de contacto; eso nos irritaba bastante los ojos. Pero realmente hicieron un trabajo increíble. Y aunque estaba muy feliz de no tener que levantarme a las dos de la mañana e ir a prepararme todos los días, estaba triste cuando terminamos. Incluso hablándolo hoy, me retrotrae a cuánta alegría tuvimos de habitar el bosque y explorar a Borra, su actitud cambiante, la dinámica y cercanía, pero también fluctuosa relación que él y Conall tienen, es una relación de bastante hermandad. Claro que hay amor e historia, pero tenemos miradas fijadas y ambos tenemos determinación acerca de cómo tenemos que avanzar. Cuanto más hablo, más vuelvo con cariño y disfrute de la experiencia que fue.