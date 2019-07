—No, no. Siempre tuve en claro lo que quería. Yo no quiero hacer plata con esto porque no me conviene, porque si caigo en cana, ¿quién me saca? Me mata la policía ¿y qué hago con mi familia? Te tenés que sentar y ver qué querés hacer vos. Yo me senté solo y me dije: "Quiero hacer música". Entonces, si quiero salir adelante con la música, me tengo que poner a hacer música y todas las cosas que a mí no me suman las tengo que dejar. Porque si no lo hacés vos nadie te lo va a venir a hacer, no va a venir un chabón y te va a decir: "Eh, me encantó lo que hacés, te voy a sacar de acá". Eso no pasa, eso es como fantasía. Vos tenés que sentarte y pensar qué es lo que te conviene a vos. Y tenés que estar bien de la cabeza para sentarte y pensar eso. Pensar solo y decir: "Yo quiero esto, y tengo que hacer tal y tal cosa para que eso me salga".