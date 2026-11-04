El Salvador

La primera dama de El Salvador firma un acuerdo con Cambridge para reforzar la educación inicial

El memorándum busca ampliar la cobertura, mejorar la enseñanza y consolidar la estrategia nacional destinada a niños de cero a cinco años, tras los indicadores que revelaron brechas en el sistema

La primera dama de El Salvador anunció el memorándum de entendimiento con la Universidad de Cambridge para fortalecer la educación de niños de cero a cinco años. El convenio incluye la formación de 5.000 directores de centros educativos. (Imagen de cortesía)
La primera dama de El Salvador anunció el memorándum de entendimiento con la Universidad de Cambridge para fortalecer la educación de niños de cero a cinco años. El convenio incluye la formación de 5.000 directores de centros educativos. (Imagen de cortesía)
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La primera dama de El Salvador, Gabriela de Bukele, anunció la firma de un memorándum de entendimiento con la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, para consolidar el modelo educativo del país orientado a la primera infancia. La colaboración busca ampliar el acceso, elevar la calidad de la enseñanza y fortalecer la hoja de ruta nacional para niños de cero a cinco años.

El acuerdo se apoya en indicadores que expusieron las brechas educativas del país. En 2019, solo el 47% de los estudiantes completó todo el ciclo educativo, mientras que el 18,9% de los niños de tres a cinco años demostró dominio de habilidades de lectoescritura y aritmética.

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La matrícula en educación inicial para niños de cero a tres años era de 4,7%, una proporción que incluía al sector privado. Bukele sostuvo que la mayor parte de esa cobertura correspondía a instituciones privadas y no al sistema público.

La expansión de la educación preescolar y el desafío de la calidad

La Primera Dama describió esas cifras como una señal de alarma que impulsó la transformación del modelo. El objetivo es establecer un currículo centrado en el niño, basado en su desarrollo, sus formas de aprendizaje y el acompañamiento de su potencial.

La primera dama salvadoreña presentó los avances del modelo nacional para la primera infancia, que elevó la matrícula preescolar de 55,4% a 73,8% entre 2009 y 2025. El programa contempla capacitar a dos cohortes de directores en todo el territorio. (Imagen de cortesía)
La primera dama salvadoreña presentó los avances del modelo nacional para la primera infancia, que elevó la matrícula preescolar de 55,4% a 73,8% entre 2009 y 2025. El programa contempla capacitar a dos cohortes de directores en todo el territorio. (Imagen de cortesía)

Al comparar indicadores educativos y de desarrollo entre 2009 y 2025, señaló que la matrícula en educación preescolar pasó de 55,4% a 73,8%. La alfabetización y la aritmética, en tanto, subieron de 18,9% a 23%.

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“Por favor, no lo olviden, la calidad es mi palabra favorita. Porque nuestra gente se lo merece. Se merecen una educación de calidad”, afirmó Bukele. También definió esa transformación como una deuda con los salvadoreños y planteó que la siguiente etapa debe orientarse a transformar, medir y continuar aprendiendo.

Michael McGarvey expresó que Cambridge reconoce la agenda nacional de El Salvador para la educación infantil temprana. “Nuestro papel hoy es, en primer lugar, escuchar, comprender lo que ya se ha logrado, hacia dónde quieren ir y cómo la colaboración podría fortalecer ese trabajo”, indicó.

La primera dama de El Salvador, Gabriela de Bukele, habló en la Universidad de Cambridge sobre las políticas de educación para la primera infancia en su país. En su exposición, detalló estadísticas del sistema escolar y los cambios obtenidos a través de programas educativos y materiales didácticos, como la Serie Bálsamo, destinados al aprendizaje temprano.

La formación de 5.000 directores para el nuevo currículo

La implementación del Currículo Nacional para Primera Infancia incluirá la formación de 5.000 directores de centros educativos que atienden a niños pequeños. El programa se organizará en dos cohortes de aproximadamente 2.500 participantes cada una.

La capacitación comenzó de manera simultánea en siete sedes y reunió a directores de los 14 departamentos de El Salvador. El plan busca que las autoridades de los centros educativos incorporen la nueva forma de aprendizaje en las instituciones destinadas a la primera infancia.

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