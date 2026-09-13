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Gracias a la IA, Michael Dell es el tercer hombre más rico del mundo: tiene 276 mil millones de dólares

El ascenso de su empresa le ha permitido superar a millonarios como Jeff Bezos y Mark Zuckerberg

Michael Dell escaló en el ranking de Forbes por la suba de las acciones de Dell Technologies impulsada por la demanda de infraestructura para inteligencia artificial. (REUTERS/Elizabeth Frantz)
Michael Dell escaló en el ranking de Forbes por la suba de las acciones de Dell Technologies impulsada por la demanda de infraestructura para inteligencia artificial. (REUTERS/Elizabeth Frantz)
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El ascenso de Michael Dell, CEO de Dell Technologies, al podio de los hombres más ricos del mundo ha generado movimientos en el listado de Forbes, disputando su lugar con Larry Page (cofundador de Google) y Jeff Bezos (fundador de Amazon).

El motor detrás de ese vaivén se da por el desempeño bursátil de la compañía, disparada por la demanda mundial de infraestructura para inteligencia artificial en la que la empresa está siendo una de las líderes.

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Cómo ha sido el movimiento de Michael Dell entre los más ricos del mundo

El primer salto se registró el martes 8 de septiembre, cuando el patrimonio de Dell aumentó en 4.600 millones de dólares en una sola jornada y alcanzó los 267.700 millones. Ese avance le permitió dejar atrás a Bezos, cuya fortuna cayó ese día a 265.200 millones.

Durante los días siguientes, ambos empresarios se turnaron el tercer puesto según las oscilaciones diarias de las acciones de Dell Technologies. El jueves, una caída del papel devolvió el lugar a Bezos; el viernes, un rebote de la acción, que llegó a tocar los 565 dólares, volvió a poner a Dell por delante, con un patrimonio estimado en 274.000 millones frente a los 273.000 millones del fundador de Amazon.

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Las oscilaciones bursátiles de Dell Technologies hicieron que Michael Dell y Jeff Bezos se alternaran el tercer puesto del ranking de Forbes. (REUTERS/Sarah Meyssonnier/File Photo)
Las oscilaciones bursátiles de Dell Technologies hicieron que Michael Dell y Jeff Bezos se alternaran el tercer puesto del ranking de Forbes. (REUTERS/Sarah Meyssonnier/File Photo)

El movimiento no se detuvo ahí. Con la fortuna de Dell ya en 273.200 millones de dólares, el empresario superó también a Larry Page, cofundador de Alphabet, y se convirtió por primera vez en la segunda persona más rica del mundo, solo detrás de Elon Musk.

Ese ascenso implicó un crecimiento patrimonial del 94% desde comienzos de año, cuando Dell partía de 141.000 millones de dólares.

Por qué Michael Dell llegó a ser uno de los hombres más ricos del mundo

El ascenso de Michael Dell en el ranking de Forbes se explica por la subida de las acciones de Dell Technologies, que acumulan más de 327% de aumento en lo que va del año gracias a la demanda de infraestructura para centros de datos de IA. Dell mantiene aproximadamente el 40% de la compañía, por lo que cada variación bursátil impacta de forma directa en su patrimonio personal.

Las acciones pasaron de cotizar cerca de 128 dólares a comienzos de 2026 a marcar un máximo histórico de 565 dólares el viernes pasado, con una jornada previa en la que habían tocado los 555,31 dólares.

Michael Dell David Serna podcast
La fortuna de Michael Dell creció 94% desde comienzos de año, al pasar de 141.000 millones a más de 273.000 millones de dólares. (Captura de video: YouTube)

Ese comportamiento coincidió con una recomendación de RBC Capital Markets, que asignó a la empresa una calificación de “outperform” y un precio objetivo de 640 dólares.

Cómo Dell es una de las empresas más importantes de IA

Dell Technologies dejó de ser únicamente un fabricante de computadoras personales para convertirse en proveedor clave de hardware para centros de datos de inteligencia artificial, con racks de servidores optimizados y soluciones de almacenamiento como principales productos de esa transformación.

La compañía informó ingresos trimestrales por 47.000 millones de dólares, un incremento del 58% frente al mismo período del año anterior, con un beneficio ajustado por acción de 7,04 dólares, casi el triple del registrado un año atrás.

El negocio de servidores para IA fue el principal impulsor de esos números: alcanzó un récord de 60.900 millones de dólares en pedidos y generó 16.400 millones de dólares en ingresos durante el trimestre. Con esos resultados, la empresa elevó en 25.000 millones de dólares su proyección de ingresos para el año, que ahora espera ubicar en torno a los 192.000 millones.

Dell Technologies se consolidó como proveedor de hardware para centros de datos de inteligencia artificial con servidores y almacenamiento para IA. (REUTERS/Aly Song)
Dell Technologies se consolidó como proveedor de hardware para centros de datos de inteligencia artificial con servidores y almacenamiento para IA. (REUTERS/Aly Song)

Cómo está el ranking de las mayores fortunas

Según el listado en tiempo real de Forbes correspondiente al 13 de septiembre, Michael Dell ocupa el tercer lugar entre los hombres más ricos del mundo, con un patrimonio de 276.500 millones de dólares.

El podio lo encabeza Elon Musk, con 929.400 millones, seguido por Larry Page, con 277.900 millones. Detrás de Dell aparecen Jeff Bezos, con 273.000 millones, y Sergey Brin, cofundador de Google, con 255.800 millones.

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