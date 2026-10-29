Cartaginés de Costa Rica llegó a su primera final de la Copa Centroamericana Concacaf

Geancarlo Castro selló en Tegucigalpa el 3-2 global para el club costarricense, que jugará por primera vez el partido decisivo de la Copa Centroamericana ante Alajuelense o Motagua en diciembre. (Cortesía: Concacaf)

Guardar

CS Cartaginés avanzó el 28 de octubre a la final de la Copa Centroamericana Concacaf 2026 tras empatar 2-2 ante CD Olimpia en Tegucigalpa y ganar la serie por un global de 3-2.

El club costarricense disputará por primera vez el partido decisivo del torneo y se medirá en diciembre con LD Alajuelense, campeón defensor, o FC Motagua.

PUBLICIDAD

El empate en el Estadio Nacional Chelato Uclés convirtió a Cartaginés en el segundo equipo de Costa Rica que alcanza la final de la competencia, después de Alajuelense. Costa Rica es el único país que ha tenido a dos clubes distintos en esa instancia.

Olimpia terminó el encuentro con 19 remates, su segunda cifra más alta en un partido de esta edición, solo por detrás de los 21 disparos frente a UMECIT FC. Cartaginés, en cambio, marcó dos veces con apenas cinco intentos, el mismo registro ofensivo que había conseguido como visitante ante Deportivo Saprissa en los cuartos de final.

PUBLICIDAD

Cartaginés, la clasificación definida en el descuento

El equipo hondureño abrió el marcador a los 12 minutos mediante un autogol del defensor Luis Olivas. La anotación, registrada a los 11 minutos y 22 segundos, fue el gol más temprano de Olimpia en la Copa Centroamericana 2026 y el cuarto más rápido en la historia de las semifinales.

Cartaginés respondió a los 36 minutos con una definición de Alonso Hernández en el segundo poste, después de un centro al área de Diego González.

Hernández se convirtió en el segundo futbolista que marca en los dos partidos de una semifinal del torneo, después de Anthony Hernández, de Alajuelense, quien lo logró contra Olimpia en 2025.

PUBLICIDAD

La escuadra morada superó a CD Luis Ángel Firpo mediante un cabezazo de Ariel Rodríguez en el minuto noventa y cinco, manteniendo una efectividad perfecta durante los repechajes del torneo regional. (Cortesía: Concacaf)

Jorge Benguché devolvió la ventaja al conjunto local a los 52 minutos. El delantero aprovechó un error defensivo y definió de cabeza a corta distancia para mantener a Olimpia en la lucha por el pase.

Benguché llegó así a 16 goles en la historia de la Copa Centroamericana Concacaf, incluidos cuatro ante Cartaginés, el rival al que más veces le anotó en el certamen. También fue su segunda conquista en una semifinal, después de la conseguida como local frente a Alajuelense en 2025.

La serie se resolvió a los 90+4 minutos, cuando Geancarlo Castro culminó un contragolpe con un remate de derecha desde larga distancia. La acción llegó después de una jugada ofensiva de Olimpia y selló el empate que clasificó al club costarricense.

PUBLICIDAD

Saprissa, un gol a los 90+5 minutos para volver a la Copa de Campeones

Deportivo Saprissa aseguró su presencia en la Copa de Campeones Concacaf 2027 con una victoria 2-1 sobre CD Luis Ángel Firpo en San Juan de Tibás. El equipo costarricense revirtió una situación que, durante parte del segundo tiempo, favorecía al conjunto salvadoreño por la regla del gol de visitante.

Gerson Torres abrió el resultado a los 33 minutos, al aprovechar un error defensivo luego de un servicio al área. El mediocampista definió de derecha y a corta distancia.

Firpo igualó a los 70 minutos mediante un penal convertido por Mauricio Cerritos. El gol le daba de manera momentánea la ventaja al club salvadoreño en la serie.

PUBLICIDAD

Ariel Rodríguez definió de cabeza ante Luis Ángel Firpo en San Juan de Tibás y aseguró el triunfo 2-1, tras una serie que favoreció momentáneamente al equipo salvadoreño durante el segundo tiempo. (cortesía: Concacaf)

La clasificación de Saprissa llegó en el tiempo añadido. Ariel Rodríguez anotó a los 90+5, después de que un centro de Mariano Torres desde la izquierda fuera desviado por Gerson Torres en el segundo poste; Rodríguez conectó de cabeza dentro del área para enviar el balón a la red.

El tanto fue convertido a los 94 minutos y 30 segundos y representó el tercer gol de Saprissa marcado desde el minuto 90 en la historia de la competencia. Fue, además, la primera anotación del club en ese tramo de una eliminatoria; Rodríguez ya había marcado al minuto 90 contra Real Estelí FC en la fase de grupos de 2024.

PUBLICIDAD

Saprissa es el único club que superó la ronda de Play-In en más de una edición de la Copa Centroamericana Concacaf. Mantiene un 100 % de efectividad en esa fase, con clasificaciones a la Copa de Campeones en 2023, 2024 y 2026.

El equipo costarricense registró 47 toques de balón dentro del área rival frente a Firpo, la segunda mayor cantidad de un club en un partido de la edición 2026. Solo CS Cartaginés, con 59 toques ante Verdes FC, alcanzó un número superior.

El encuentro también dejó los máximos registros de Saprissa en goles esperados, con 2,73, y remates, con 25, durante la actual competición. Gerson Torres acumula cuatro goles en la historia del torneo, tres de ellos en fase eliminatoria: las semifinales de 2023, los cuartos de final de 2026 y el Play-In de este año.

PUBLICIDAD

Deportivo Saprissa mantuvo su efectividad del 100 % en la ronda de Play-In tras superar esta fase por tercera ocasión. (Cortesía: Concacaf)

Cerritos anotó su tercer tanto en la Copa Centroamericana 2026 y firmó el primer gol de Firpo en una ronda eliminatoria del certamen. También igualó el récord del club de más goles en una misma edición, compartido con Gustavo Souza y Styven Vásquez, quienes marcaron tres veces cada uno en 2024.

Marathón, el regreso continental después de seis años

CD Marathón obtuvo su clasificación a la Copa de Campeones Concacaf 2027 luego de empatar 0-0 ante Alianza FC en San Salvador. El resultado le alcanzó gracias a su triunfo 2-1 como local en el encuentro de ida de la serie de Play-In.

El club hondureño volverá al principal torneo de clubes de Concacaf por primera vez desde 2021, cuando llegó a los octavos de final. Alianza tuvo oportunidades en el primer tiempo, pero no consiguió el gol que necesitaba para revertir la eliminatoria.

PUBLICIDAD

CD Marathón selló su regreso a la Copa de Campeones Concacaf tras seis años de ausencia gracias a la ventaja del partido de ida. (Cortesía: Concacaf)

El equipo salvadoreño controló el 60 % de la posesión, aunque no registró disparos a portería. Marathón se convirtió en el tercer visitante en la historia de la Copa Centroamericana que impide al equipo local rematar al arco, después de FC Motagua y CSD Municipal, ambos ante Verdes FC.

Alianza extendió a cuatro partidos su racha invicta como local en el certamen, con dos victorias y dos empates. También mantuvo su portería invicta en sus tres presentaciones más recientes en casa, con un triunfo y dos igualdades.

William Parra intentó 95 pases ante Marathón, la segunda cifra más alta para un jugador de Alianza en la Copa Centroamericana 2026. El único registro superior fue el de Narciso Orellana, con 111 pases frente a Real Estelí.

Nicolás Messiniti, de Marathón, completó cinco intentos de regate ante Alianza e igualó su mejor marca personal en el torneo, conseguida previamente contra Real Estelí.