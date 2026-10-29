El Tribunal Supremo Electoral realizará en marzo de 2027 su primer simulacro con fiscales partidarios

Una presentación en Guatemala expone los resultados de la verificación de 572 inmuebles en 20 departamentos para el plan de descentralización del voto. (Guatemala Visible)

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El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala prevé realizar en marzo de 2027 el primer simulacro con organizaciones políticas de su sistema SIP-245 de resultados preliminares, una plataforma que continúa en fase de ajustes y que deberá operar en las elecciones generales de ese año.

La prueba incorporará a fiscales informáticos de los partidos, mientras persisten dudas sobre el grado de desarrollo de la herramienta y su capacidad de funcionar en zonas con limitaciones de conexión y energía.

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Las pruebas internas lograron reconocer 97.5% de los caracteres incluidos en las actas durante la primera lectura. La Dirección General de Informática estima que ese indicador podría alcanzar 99.9% cuando el sistema incorpore una mayor cantidad de registros de escritura manual procedentes de procesos electorales anteriores.

Una presentación en Guatemala expone los resultados de la verificación de 572 inmuebles en 20 departamentos para el plan de descentralización del voto. (Guatemala Visible)

La digitalización de actas y los tiempos previstos

El Sistema de Información Preliminar busca digitalizar, interpretar y transmitir las actas electorales desde los centros de votación. El Tribunal Supremo Electoral indicó que las pruebas de carga y envío de documentos ya están en marcha antes del ensayo previsto con las agrupaciones políticas.

José David Illescas, director general de Informática del TSE, explicó que el escaneo de cada cara de un acta demora entre 16 y 20 segundos. Con una conexión 4G, la transmisión de cada documento demandaría otros 20 segundos.

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Cada Junta Receptora de Votos deberá procesar cuatro actas. De acuerdo con las proyecciones expuestas por el funcionario, el traslado de la totalidad de esos documentos podría tomar unos siete minutos, aunque el cálculo dependerá de la cartografía electoral y de la señal disponible en cada centro.

La plataforma todavía tiene componentes en desarrollo. Illescas señaló que continúan los ajustes sobre la visualización de los resultados y sobre la interpretación automática de los documentos que sean escaneados durante la jornada electoral.

El TSE sostiene que el sistema ya funciona en pruebas internas, pero el desarrollo técnico continuará antes de la instancia programada para marzo. El simulacro permitirá poner la plataforma a disposición de los fiscales informáticos de las organizaciones políticas.

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Las inquietudes partidarias y los riesgos en áreas rurales

Representantes de partidos políticos cuestionaron que la primera prueba general se realice cerca de las elecciones. También solicitaron información sobre los componentes del sistema, el calendario de ensayos y los mecanismos que se aplicarán para corregir fallas eventuales.

Las agrupaciones plantearon su preocupación porque la plataforma siga en proceso de ajuste cuando se aproxime el primer ejercicio con participación partidaria. La autoridad electoral deberá responder a esas solicitudes mientras completa las pruebas de funcionamiento y transmisión.

La conectividad en áreas rurales figura entre los asuntos pendientes para la implementación del sistema. La Dirección de Informática utiliza la cartografía electoral para identificar los centros de votación que presentan problemas de señal, acceso a datos o suministro eléctrico.

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Cada kit electoral contará con alternativas de transmisión a través de compañías de telecomunicaciones, según explicó Illescas. El organismo también analiza el uso de baterías externas y plantas generadoras para sostener los equipos en lugares expuestos a cortes de energía.

La disponibilidad de señal en cada punto será determinante para los tiempos de envío de las actas y para el funcionamiento de los mecanismos de respaldo. El proceso de cartografía permitirá definir qué centros requerirán soluciones específicas de conectividad o electricidad.

En la misma sesión, el Tribunal informó que 97 medios de comunicación se inscribieron para transmitir publicidad electoral de los partidos de cara a los comicios de 2027. El registro reúne 53 medios televisivos, 35 radiales y nueve escritos.

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Las organizaciones políticas deberán presentar sus planes de medios para que el TSE distribuya los espacios de pauta electoral entre los medios inscritos.