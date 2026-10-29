Panamá

Especialistas analizan en Panamá la seguridad digital regional para enfrentar amenazas emergentes

Ciberseguridad, ciberdefensa y el futuro digital de las Américas, los temas a discutir durante el Cyber Americas Forum y Cibercom 2026

El foro surge de una cooperación con la OEA para reforzar las capacidades regionales en esta materia. (Cedida)
El foro surge de una cooperación con la OEA para reforzar las capacidades regionales en esta materia. (Cedida)
Guardar

Hasta este viernes 30 de octubre especialistas en seguridad digital, representantes de organismos internacionales comparten en Panamá experiencias para reforzar la prevención, la detección y la respuesta frente a las amenazas cibernéticas.

Esto será en el marco del Cyber Americas Forum y Cibercom 2026, cuyo acto inaugural reunió a autoridades y diplomáticos de distintos países.

PUBLICIDAD

“Hoy comprendemos que las amenazas no reconocen fronteras. La protección de nuestras infraestructuras críticas, la defensa del ciberespacio y la prevención del ciberdelito requieren instituciones preparadas, cooperación efectiva y una visión compartida”, señaló el viceministro de Seguridad Pública encargado, Juan Carlos Rodríguez.

Que Panamá reciba este foro implica para el funcionario una responsabilidad que trasciende lo protocolar.

“Significa consolidar nuestro compromiso con la seguridad hemisférica, impulsar el intercambio de conocimientos y contribuir a la construcción de una región más segura, resiliente y preparada ante las amenazas emergentes”, manifestó.

Una persona encapuchada teclea en un portátil. Frente a ella hay tres monitores que muestran código, gráficos y una calavera roja. Hay latas y envoltorios.
Los delitos cibernéticos son cada vez más crecientes en la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Remarcó que la cita abre una vía para reforzar lazos entre naciones, compartir aprendizajes y avanzar hacia un continente con mayor capacidad de respuesta ante los riesgos del entorno digital.

PUBLICIDAD

El evento, surge de una cooperación con la Organización de Estados Americanos (OEA) para reforzar las capacidades regionales en esta materia, de acuerdo a una nota de prensa de la entidad.

En esta oportunidad, agrega, se trata de la primera edición que fusiona el tradicional Simposio de Ciberseguridad con Cibercom, ampliando los espacios destinados al intercambio de conocimiento, la innovación y la cooperación entre naciones.

El trasfondo de esta cooperación excede lo estrictamente tecnológico: una estafa electrónica puede vaciar los ahorros de una familia, el robo de datos puede exponer la identidad de una persona y un ataque contra sistemas esenciales puede interrumpir servicios de los que depende la población entera.

Estos escenarios colocan a la ciberseguridad como un componente central de la seguridad pública, alineado con los objetivos del Plan Firmeza que adelantan las autoridades, que tiene proyectado una protección ciudadana capaz de adaptarse a nuevos desafíos sin perder el foco en las personas.

El secretario ejecutivo encargado del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) de la OEA, Guillermo Moncayo, durante su disertación. (Cedida)
El secretario ejecutivo encargado del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) de la OEA, Guillermo Moncayo, durante su disertación. (Cedida)

Bajo esa lógica, se indicó que la prevención, la preparación y la coordinación entre países se vuelven herramientas necesarias para anticipar amenazas, tanto en el espacio físico como en el digital.

El Cyber Americas Forum + Cibercom 2026, celebrado en la Ciudad de Panamá se ha consolidado como uno de los espacios más relevantes del hemisferio para discutir la ciberseguridad, la ciberdefensa y el futuro digital de las Américas, al articular en un mismo encuentro el tradicional simposio de ciberseguridad de la OEA y el congreso nacional panameño de ciberseguridad y ciberdefensa CIBERCOM.

Bajo el lema de las “hiperamenazas” y la necesidad de asegurar la innovación regional en un ecosistema cibernético sin fronteras, el foro reúne a las autoridades gubernamentales, responsables de seguridad pública, diplomáticos, organismos internacionales, sector privado tecnológico, academia y poder judicial.

El objetivo, se indicó, también es el de fortalecer la cooperación regional frente a riesgos como las estafas electrónicas, el robo de datos personales, los ataques contra infraestructuras críticas y la sofisticación de las amenazas impulsadas por la inteligencia artificial.

Según las descripciones oficiales, el foro está organizado por la Sección de Ciberseguridad del CICTE de la OEA y el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá (Minseg), lo que evidencia una alianza institucional entre un organismo multilateral de seguridad hemisférica y la autoridad nacional responsable de la política de seguridad pública panameña.

Un mapa tridimensional de las Américas con líneas luminosas azules y puntos rojos frente a la silueta de una persona encapuchada ante monitores.
Un mapa digital del continente americano ilustra la red de conexiones informáticas y ciberataques reportados en la región según un informe de defensa digital de Microsoft. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta coorganización permite que el evento combine la visión regional de la OEA sobre amenazas cibernéticas con las necesidades específicas de Panamá, que tiene un rol estratégico como centro de conectividad internacional y nodo de comercio global, subrayó el canciller panameño Javier Martínez-Acha Vásquez en su intervención inaugural.

A la ceremonia asistieron la subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de Estados Unidos, Sara Rogers, y el secretario ejecutivo encargado del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Guillermo Moncayo.

Igualmente, se contó con la presencia de la embajadora de Canadá en Panamá, Patricia Atkinson, y el embajador estadounidense en el país, Kevin Marino Cabrera.

Temas Relacionados

PanamáSeguridadDigitalAmenazasEmergentesCyber Americas ForumCibercom 2026CiberdefensaAméricasOEA

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Desarticula en Panamá presunta red criminal que utilizaba drones para introducir objetos en cárceles

Cinco personas fueron aprehendidas durante allanamientos en cuatro sectores del país, como parte de una investigación que abarca hechos registrados desde 2020.

Desarticula en Panamá presunta red criminal que utilizaba drones para introducir objetos en cárceles

Extiende alerta por mareas altas y fuertes vientos en zonas golpeadas por el terremoto en Panamá

El aviso meteorológico advierte sobre oleajes, ráfagas de hasta 40 kilómetros por hora y posibles inundaciones en sectores de Tonosí, Soná y Mariato.

Extiende alerta por mareas altas y fuertes vientos en zonas golpeadas por el terremoto en Panamá

Panamá consolida un nodo regional para la gestión de información oceánica mediante un comité técnico nacional

Tres instituciones asumen la preservación e intercambio de datos marinos y deberán compartir y conservar sus registros marinos bajo estándares internacionales

Panamá consolida un nodo regional para la gestión de información oceánica mediante un comité técnico nacional

Fondo ambiental privado ha gestionado más de USD 160 millones para proteger el patrimonio natural de Panamá

Financió y ejecutó más de 1.000 proyectos socioambientales con el apoyo de al menos 500 organizaciones no gubernamental, de base comunitaria y empresas

Fondo ambiental privado ha gestionado más de USD 160 millones para proteger el patrimonio natural de Panamá

Asamblea espera aprobar beneficios para más de 50 mil jubilados que laboran en el sector público de Panamá

Gobierno pide lista de los adultos mayores que no se han retirado del Estado

Asamblea espera aprobar beneficios para más de 50 mil jubilados que laboran en el sector público de Panamá

TECNO

Erling Haaland y Latin Mafia triunfan en los Instagram Rings 2026: estos son todos los ganadores

Erling Haaland y Latin Mafia triunfan en los Instagram Rings 2026: estos son todos los ganadores

Un robot inspirado en serpientes busca transformar los estudios en el intestino delgado: cómo funciona

ChatGPT ahora tiene su propio manual de ética y valores como un humano: de la fidelidad al respeto

Cómo detectar estafas por voz: transferencias de dinero urgente e historias difíciles de confirmar

GTA 6 vuelve a sorprender con una función insólita: los excrementos de perro también serán armas

ENTRETENIMIENTO

¿Margot Robbie regresará como Harley Quinn? Esto dijo James Gunn

¿Margot Robbie regresará como Harley Quinn? Esto dijo James Gunn

Murió Patrick Stewart, eterno Capitán Jean-Luc Picard en ‘Star Trek’ y Charles Xavier en ‘X-Men’

Kendall Jenner revela cómo la cultura de la cancelación cambió a el programa ‘Keeping Up with the Kardashians’: “La situación ha empeorado”

Tiene 72 años, ocho bisnietos y genera sensación en OnlyFans: “Un gran plan de jubilación”

Lily Phillips lanza Lily AI, su réplica digital que responde mensajes, envía videos y ofrece conversaciones personalizadas

MUNDO

Rusia y Ucrania mantienen la tregua en Oleshky por tercer día consecutivo

Rusia y Ucrania mantienen la tregua en Oleshky por tercer día consecutivo

El petróleo cae tras los contactos entre Estados Unidos e Irán que reavivan la expectativa de negociaciones

Polarización, desconfianza y malestar social: las claves del desgaste de las democracias

La oposición israelí busca socios para formar Gobierno tras la confirmación de que Netanyahu ganó pero no alcanzó una mayoría

Acusan a los hutíes de posibles crímenes de guerra por privar a los civiles en Yemen de alimentos y medicinas