Wikipedia cumple 25 años: la enciclopedia que nadie tomó en serio, el genio que la fundó y la guerra que dividió a sus creadores

El libro del día: "The Last Best Place on the Internet", de Richard Cooke

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¿Recuerdan cuando Wikipedia parecía una ocurrencia divertida, incluso algo ridícula? ¿Una enciclopedia en línea que cualquiera podía escribir y editar? ¿No acabaría por degenerar en una guerra de todos contra todos, invadida por agentes de relaciones públicas y troles?

Ahora, 25 años después de su fundación, Wikipedia es la enciclopedia más grande que haya existido. El sitio tiene más de siete millones de artículos en inglés y recibe un promedio de 508 millones de visitas diarias. La utilidad tradicional de sus páginas hace que parezca una respuesta seria a los cálices envenenados actuales de las marcas estilizadas y los llamativos contenidos basura producidos por inteligencia artificial. Mientras las plataformas de redes sociales alimentan la interacción al incentivar los instintos más bajos de los usuarios, Wikipedia sigue girando en torno a los sencillos placeres de la curiosidad humana. En lugar de enriquecer a un multimillonario tecnológico, funciona como una organización sin fines de lucro.

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Esto no significa que todo haya sido fácil. A medida que Wikipedia creció, sus reglas se multiplicaron y la volvieron más burocrática; también se convirtió en un blanco de las guerras culturales cada vez más intensas, y Elon Musk la descalificó como “Wokepedia”. Sin embargo, hasta hace poco parecía ocupar la posición favorable de quien no participa en el combate: lo que el periodista Richard Cooke llama “la tierra de nadie entre ‘confía en los expertos’ y ‘haz tu propia investigación’”.

En su nuevo libro, irónico y ameno, The Last Best Place on the Internet, Cooke describe a Wikipedia como “una fugitiva de un universo paralelo, refugiada de la internet que debería haber sido, en vez de la internet que es”. Como al principio pocas personas tomaron en serio a Wikipedia, su experimento de creación colectiva se convirtió en un referente público casi sin que nadie lo advirtiera, por lo que todavía queda mucho de sus primeros años sin documentar debidamente. El subtítulo de Cooke promete una “historia humana de Wikipedia” y, aunque su enfoque es rico en conceptos —incluye filosofía, literatura e incluso arquitectura—, pone el acento en lo humano, con toda la tragedia y la comedia que ello implica.

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Logo de Wikipedia, la enciclopedia libre

La historia de origen de Wikipedia tiene como antecedente el formato que sustituyó: las enciclopedias impresas de tapa dura, con bordes dorados y precios exorbitantes. Jimmy Wales, cofundador de Wikipedia, recuerda que su familia recibía por correo cada año adhesivos para pegarlos en su World Book Encyclopedia, la versión analógica de una actualización.

Wales se convirtió en corredor de opciones y participante habitual de grupos de discusión en línea sobre filosofía. Se consideraba objetivista, es decir, adhería a la filosofía de Ayn Rand. Una de las personas con las que se relacionó fue un profesor de filosofía llamado Larry Sanger, quien pensaba que los objetivistas eran “algo arrogantes”.

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Sin embargo, Wales era una excepción. Era un buen ciudadano de internet, “respetuoso e inquisitivo”, según la descripción de Cooke, y seguía pensando en la World Book de su infancia. Contrató a Sanger para dirigir Nupedia, una enciclopedia en línea gratuita que se lanzó en marzo de 2000, pero su prolongado proceso editorial produjo pocos artículos y casi ningún tráfico web.

Poco después, Wales y Sanger comenzaron a hablar de una versión “wiki” de Nupedia —la palabra significa “rápido” en hawaiano— y Wikipedia entró en funcionamiento en enero de 2001. “Sigan la corriente”, escribió Sanger a la lista de correo de Nupedia, al pedir a sus miembros que “añadieran un pequeño artículo”; prometía que les tomaría “apenas cinco o diez minutos”. Wales respondió con la publicación: “¡Hola, mundo!”.

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La historia de origen de Wikipedia tiene como antecedente el formato que sustituyó: las enciclopedias impresas de tapa dura, con bordes dorados y precios exorbitantes (foto: cortesía de María José Micale)

En medio de toda esa cordialidad, hubo algunas situaciones desagradables inevitables. Cooke detalla los debates interminables, tanto en el sitio como entre bastidores. Sanger dejó Wikipedia en 2002. Para entonces, el derrumbe de las empresas puntocom había acabado con su salario —Wikipedia contó inicialmente con el respaldo de una empresa emergente con fines de lucro—, pero siguió ofreciendo sus servicios como “instigador jefe” de Wikipedia. También advirtió sobre su “problema antiélite” y pidió medidas más contundentes para expulsar a troles y vándalos.

Un par de años después de la salida de Sanger, Wales dejó de referirse a él como cofundador e incluso editó su propia página de Wikipedia para eliminar las referencias a Sanger. Más tarde se disculpó por ello. En el centro de la disputa está determinar si la idea de crear una “enciclopedia wiki” surgió primero de Sanger o de otro integrante del equipo.

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En cuanto a las demás dificultades de Wikipedia, abarcan desde fraudes, engaños, errores de buena fe y campañas de desinformación deliberada hasta la interminable pugna entre los eliminacionistas, que quieren una experiencia más selectiva, y los inclusionistas, que creen que el proyecto debe reflejar lo ilimitado de internet. También están, por supuesto, los pedantes, que se obsesionan con detalles mínimos y creen que aportan disciplina y rigor al sitio, mientras sus detractores los acusan de ejercer un control desproporcionado mediante el “agotamiento por discusión”.

No obstante, la pedantería también es “una especie de motor”, escribe Cooke, “alimentado por un fervor cercano al amor”. Probablemente Wikipedia no habría sobrevivido sin los editores interesados en los detalles, que disfrutan de desentrañar información una y otra vez y que han ofrecido su tiempo y trabajo como voluntarios para que la información sea gratuita. Aun así, existe una tensión innegable entre la obsesión minuciosa y la facilidad de navegación. El límite máximo previsto para la extensión de un artículo es de 10.000 palabras, el equivalente a un relato extenso de The New Yorker. La entrada sobre el “tartán” tiene casi 60.000 palabras.

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Una sala técnica reúne equipos informáticos de diversos ministerios interconectados a una pantalla central que proyecta esquemas y métricas de red. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este libro me presentó el término “fancruft”, que alude a la tendencia de los aficionados a acumular “montañas de detalles indiscriminados” que resultarían confusos o aburridos para quienes no lo son. Pese a su extenso conocimiento de Wikipedia, Cooke nunca cae en el fancruft en este libro, que se lee con interés de principio a fin. Cada dato informativo fue seleccionado con criterio. Además, el autor recuerda de forma constante el panorama general y cuánto ha cambiado con el tiempo.

La inteligencia artificial ha sido tanto una ventaja como un riesgo. Wikipedia cuenta con bots que rastrean actos de vandalismo; también permite a los editores usar inteligencia artificial para las traducciones, aunque prohíbe el contenido generado por esta tecnología. Los grandes modelos de lenguaje se entrenaron con Wikipedia y aprovecharon sus enormes cantidades de texto, los vínculos que establece entre páginas y su existencia en múltiples idiomas. Últimamente, los resúmenes de inteligencia artificial han restado lectores, pero la amenaza podría ser aún más profunda. Cooke sostiene que la inteligencia artificial puede estar “creando una cultura posalfabetizada en la que el final de la era enciclopédica sea apenas una nota al pie”.

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Sin embargo, los seres humanos siguen siendo contrapuntos imprevisibles frente a la predecibilidad uniforme de las máquinas. Hacia el final del libro, Cooke califica las trayectorias divergentes de Wales y Sanger como “una especie de parábola”. Wales siguió un camino, respaldó a Kamala Harris para la presidencia y escribió un libro sobre la importancia de la confianza. Sanger siguió otro: se convirtió en escéptico de las vacunas durante la pandemia y votó por Donald Trump. En junio, a Sanger se le prohibió editar artículos de Wikipedia; los editores señalaron que había infringido las reglas contra solicitar votos externos para influir en las políticas internas, después de que definiera al sitio como “uno de los órganos más eficaces de propaganda del establishment en la historia”.

El hecho de que estas dos personas tan diferentes compartieran en algún momento la misma misión se refleja en el último mejor lugar de internet, o en lo que queda de él. Como escribe Cooke: “Al igual que Estados Unidos, fue un experimento constitucional de emancipación y confianza, aplicado de manera incompleta”.

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Fuente: The New York Times