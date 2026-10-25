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Hombre lleva su colección de 53 iPhone en Dubai para comprar dos iPhone Duo

La serie de dispositivos reunidos abarca ejemplares desde la primera generación hasta el iPhone 18 Pro Max

Mohammed Shakaa exhibió una colección de 53 teléfonos iPhone en una tienda de Apple en Dubái. (Shihab)
Mohammed Shakaa exhibió una colección de 53 teléfonos iPhone en una tienda de Apple en Dubái. (Shihab)
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Mohammed Shakaa llegó a una tienda de Apple en Dubái, pero no fue a buscar un teléfono nuevo únicamente. Llevó una colección de 53 iPhone antiguos, reunida a lo largo de casi dos décadas, para mostrarla en la misma jornada en que retiraba dos unidades del nuevo teléfono plegable de la compañía, el iPhone Duo.

El encuentro no fue casual. Según relató, personal de la tienda se comunicó con él un día antes de la entrega y le pidió que llevara su colección al local. Shakaa, originario de Karachi y residente en Dubái, accedió sin dudarlo.

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Qué compró finalmente en la Apple Store

La visita tuvo un propósito concreto: retirar dos unidades del iPhone Duo, el primer teléfono plegable lanzado por Apple.

Los 53 iPhone que lo acompañaron no fueron parte de la compra de ese día. Son piezas de una colección personal que incluye modelos desde el iPhone de primera generación hasta el iPhone 18 Pro Max, reunida durante casi veinte años. En algunos modelos, Shakaa posee más de una unidad en distintos colores, y mantiene todo el conjunto exhibido en su casa.

La serie de dispositivos reunidos abarca ejemplares desde la primera generación hasta el iPhone 18 Pro Max.
La serie de dispositivos reunidos abarca ejemplares desde la primera generación hasta el iPhone 18 Pro Max.

“Tengo casi toda la colección de iPhone, desde la primera generación hasta el iPhone 18 Pro Max. En algunos modelos tengo uno o dos teléfonos en diferentes colores. Los tengo exhibidos en casa”, explicó Shakaa a Khaleej Times.

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El coleccionista aclaró que también posee algunos equipos de otras marcas, como Motorola y Samsung, aunque en cantidad reducida. “Mi verdadero interés siempre ha sido Apple”, señaló.

Por qué esperó más de tres años el iPhone Duo

Shakaa venía siguiendo los rumores sobre un teléfono plegable de Apple desde hacía más de tres años. Cuando se anunció la serie iPhone 18, su atención ya estaba puesta en lo que vendría después.

“Cuando se abrieron las reservas del Apple Duo, tuve la oportunidad de reservarlo. Había estado esperándolo durante más de tres años. Antes solo había rumores, pero finalmente llegó. Hoy estoy muy feliz de recibirlo”, relató.

El usuario siguió las filtraciones sobre un diseño plegable durante más de tres años antes del lanzamiento oficial. (REUTERS/Jan Sonnenmair)
El usuario siguió las filtraciones sobre un diseño plegable durante más de tres años antes del lanzamiento oficial. (REUTERS/Jan Sonnenmair)

El iPhone Duo representa, según su propio testimonio, la concreción de una expectativa desde que comenzaron a circular las primeras versiones sin confirmación oficial sobre un diseño plegable de la marca.

Una pasión que se sostiene desde hace casi veinte años

Para Shakaa, coleccionar iPhone funciona como pasatiempo y, al mismo tiempo, como un desafío personal. “La colección de iPhone es mi hobby, y también es un desafío para mí”, afirmó.

El atractivo, según su propia explicación, está en los cambios que cada generación introduce. “Con cada generación, ves algo que cambia: la cámara, el tacto, la batería, el sistema operativo y muchas otras cosas. He vivido esos cambios a lo largo de los años, y por eso lo amo”, sostuvo.

Esa continuidad lo llevó a definirse como “un fanático acérrimo de Apple”, una condición que, dijo, explica por qué prioriza los lanzamientos de la marca por encima de otras alternativas del mercado.

El coleccionista anunció que dejará el primer puesto de la fila a otros compradores en las próximas presentaciones comerciales.(REUTERS/Yves Herman)
El coleccionista anunció que dejará el primer puesto de la fila a otros compradores en las próximas presentaciones comerciales.(REUTERS/Yves Herman)

“Durante los últimos tres años, ha sido consecutivo, y hoy mi hat-trick está completo”, expresó. Con ese objetivo cumplido, manifestó su intención de dar paso a otros compradores en futuras ediciones. “Ahora quiero que otras personas también tengan la oportunidad. Hice lo que quería hacer, y no quiero que otros se sientan decepcionados”, añadió.

El siguiente objetivo de Shakaa excede los límites de Dubái. El coleccionista expresó su deseo de que Apple lo invite a un evento de lanzamiento en California, donde busca repetir el logro de ser el primer cliente en la fila.

“Quiero ir a California para el próximo lanzamiento de Apple y ser el número uno allí. Quiero representarme a mí mismo y mostrarles hasta dónde ha llegado mi pasión por estos teléfonos”, concluyó.

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