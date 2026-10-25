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Los rumores de Half-Life 3 vuelven: el capítulo de la saga de Valve más esperado

Un comentario del compositor Mike Morasky durante una charla en GameSoundCon reavivó las especulaciones sobre el desarrollo de una nueva entrega

Half-Life 2, de Valve.
Half-Life 2: Episode Two, lanzado en 2007, dejó sin cerrar la trama principal de la saga.
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La historia de Half-Life quedó congelada en 2007, cuando Valve lanzó Half-Life 2: Episode Two sin cerrar su trama. Desde entonces, los seguidores de la saga esperan una confirmación oficial sobre Half-Life 3, y un desliz reciente de un empleado de Valve reavivó esa expectativa.

El episodio ocurrió durante el evento GameSoundCon, donde varios trabajadores de la compañía fundada por Gabe Newell participaron en una charla sobre tecnología de audio. En ese contexto, el compositor Mike Morasky, responsable de la banda sonora de Half-Life: Alyx, pronunció una frase que generó revuelo entre los fanáticos: “Creo que Deadlock tiene su propia versión de HDR. HLX tiene la tuya”.

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Qué significan las siglas HLX

Las siglas HLX se asocian desde hace tiempo con un eventual Half-Life 3 y ya aparecieron en el código de otros proyectos de Valve. La mención de Morasky no constituye una confirmación oficial del juego, pero sí certifica que HLX corresponde a un desarrollo real dentro de la compañía. El propio compositor reconoció que el proyecto emplea tecnología HDR, lo que permite afirmar que se trata de un videojuego en desarrollo activo.

Half-Life, de Valve.
Mike Morasky, compositor de la banda sonora de Half-Life: Alyx, mencionó las siglas HLX durante una charla en GameSoundCon.

No es la primera vez que Morasky está a punto de revelar información sobre HLX. Hace casi un año, en noviembre de 2025, el compositor participó en un pódcast en el que estuvo cerca de mencionar las siglas antes de corregirse y aclarar que se refería a Alyx. Morasky también afirmó haber trabajado en varias entregas de Half-Life, pese a figurar únicamente en los créditos del título de realidad virtual.

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La reacción de un compañero durante la charla

Tras el comentario de Morasky en GameSoundCon, el invitado que lo acompañaba en el escenario, David Feise, le susurró algo que los fanáticos lograron descifrar más tarde. Feise dijo “Buen trabajo” y agregó, al cierre de la sesión de preguntas y respuestas, “Bien hecho, solo has dicho HLX una vez”. Este intercambio no implica que haya un anuncio inminente sobre la fecha de lanzamiento del juego, pero sugiere que el desarrollo continúa en marcha.

Filtraciones que se remontan a 2006

Puede que el título final no se llame Half-Life 3 cuando se lance, pero las filtraciones sobre HLX tienen una larga historia: se remontan a 2006. En otoño de 2025, el minero de datos Tyler McVicker compartió novedades positivas sobre el estado del proyecto, lo que alimentó especulaciones sobre un posible anuncio durante The Game Awards o en fechas cercanas al evento.

Half-Life 2, de Valve.
Las siglas HLX se asocian desde hace años con un eventual Half-Life 3 dentro del código de otros proyectos de Valve.

Antes del lanzamiento de la Steam Machine, a finales de junio, las filtraciones sobre HLX eran frecuentes. Poco antes de esa fecha, algunos informes apuntaron a un cambio en el calendario de desarrollo del juego. El mini PC finalmente salió al mercado sin un título de lanzamiento que mostrara sus capacidades técnicas, y desde entonces los rumores sobre HLX se redujeron de forma notable.

Qué reveló la minería de datos

Pese a la escasez de información oficial, distintas investigaciones de minería de datos aportaron detalles sobre el proyecto. Las filtraciones identificaron un sistema de física avanzado, que se espera continúe la historia donde la dejó Half-Life 2.

También se anticipa que el juego incorpore enemigos y personajes no jugables con mayor nivel de realismo, un desarrollo que podría beneficiarse del avance de la inteligencia artificial aplicada a los videojuegos.

Half-Life: Alyx, estrenado en 2020, funciona como precuela de Half-Life 2 y no avanzó la historia central.
Half-Life: Alyx, estrenado en 2020, funciona como precuela de Half-Life 2 y no avanzó la historia central.

Morasky trabajó previamente como diseñador de sonido o director de audio en títulos de Valve como Portal 2 y Left 4 Dead 2, además de componer la banda sonora de Alyx, que volvió a presentarse como título de lanzamiento para el visor de realidad virtual Steam Frame. Por el momento, Valve no emitió ningún comunicado oficial sobre el estado o la fecha de lanzamiento de HLX.

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