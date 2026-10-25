Economía

Cuáles son las 3 pickups que lideran las ventas de automotores en octubre, a una semana del cierre del mes

Son datos parciales y muestran que los patentamientos siguen en alza, aunque a ritmo pausado

Tres camionetas de marcas Volkswagen, Toyota y Ford sobre un terreno de piedras frente a montañas nevadas, un lago y el sol poniente
Las camionetas Toyota Hilux, Volkswagen Amarok y Ford Ranger son los tres vehículos más vendidos del mes a una semana del cierre.
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Con dos terceras partes del mes computadas, el segundo corte de octubre de ventas de autos 0 km en Argentina muestra un retroceso del 11% interanual y un valor similar, de un 11,7% respecto a septiembre, lo que parece mostrar un resultado estable que juntó las dos variables de medición entre la evolución del mercado mes a mes y la comparación interanual.

Sin embargo, una vez más, la cantidad de días de registro no son los mismos y en el análisis detallado el resultado se modifica.

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En números concretos, en lo que va del mes se llevan patentados 24.831 automóviles, de los cuales 23.692 corresponden a autos particulares y vehículos comerciales livianos. Esta cifra es un 10,97% más baja que la de octubre de 2025, y un 11,15% peor que la de septiembre, aunque con un día menos de actividad en los registros del automotor.

La tercera cifra que se consulta para medir cómo van las ventas es la del acumulado del año, que en este caso tiene 9 meses y medio de muestra y en la que se sigue apreciando una lenta y sostenida caída que alcanza el 13,1% respecto al mismo período de 2025.

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Esta curva, sin embargo, no refleja la esperada recuperación del segundo semestre, ya que cuando empezó julio estaba en un 9,9%, pero con un inicio de año malo, especialmente en el segundo trimestre, se deberían vender muchos más vehículos para neutralizar ese proceso de baja.

autos en una concesionaria en muestra para ser vendidos - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El mercado automotor mantiene un nivel sostenido de recuperación en los últimos dos meses, aunque en el acumulado del año no se ve reflejado por un primer semestre de bajas considerables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así, si se computa el total de autos patentados en relación con los días hábiles transcurridos, este mes el promedio diario arroja un resultado de 1.773 autos, mientras que el de septiembre es de 1.874, lo que representa una caída real respecto al mes anterior de un 5,4%.

Toyota sigue liderando entre las marcas

Entre las marcas, Toyota sigue en el primer puesto habitual y registra al 21 de octubre 4.770 unidades, que representan el 19,2% del total de autos patentados en el mes. Ese número muestra una leve baja respecto al primer corte de octubre, cuando tenían el 22,8%.

En cambio, las dos marcas que la siguen en la lista tuvieron el comportamiento opuesto. Volkswagen está en segundo lugar con 2.917 unidades y el 11,7% pero tenía un 9,8% en la primera semana del mes. Ford está tercera con 2.529 autos matriculados y el 10,1% que al 10 de octubre era un 9,9%.

En cuarto lugar está Chevrolet con 2.267 autos y el 9,1% del mercado, por delante de Fiat con sus 2.222 y el 8,9%. Luego están Renault con 1.295 y el 5,2%, Peugeot con 1.052 y el 4,24%, Mercedes-Benz con 893 autos y el 3,60%, BYD con 872 unidades y el 3,5%, y Citroën con 625 patentamientos y un 2,5%.

Tres pickups dominan el mercado

En el apartado de los modelos, se mantiene lo que se insinuó en el primer corte del mes, con tres pickups medianas en los tres primeros puestos absolutos de ventas. La Toyota Hilux lidera con 1.919 unidades, seguida por la sorprendente Volkswagen Amarok con 1.158 y la Ford Ranger con 1.135 patentamientos.

Un SUV Ford Territory Platinum de color celeste estacionado en un exterior urbano, con un edificio moderno y montañas en el fondo
Detrás de las tres pickups aparecen dos SUV con la Ford Territory como el mejor y a la vez como el vehículo importado de mayor demanda. (Ford Argentina)

En cuarto lugar está la Ford Territory, el mejor SUV y el mejor auto importado del mercado con 978 unidades, y en la quinta posición aparece el Toyota Yaris Cross, el mejor SUV compacto y el mejor auto de origen brasileño, con 912 unidades.

El Fiat Cronos sigue siendo el mejor auto de pasajeros nacional con 722 patentamientos en el sexto puesto, seguido por el Toyota Corolla Cross con 692, Chevrolet Onix con 612, Toyota Yaris con 590 y Peugeot 208 con 563.

Fuera de los diez modelos más vendidos hasta el momento, el mejor es el Volkswagen Tera, que sigue con un nivel bajo de patentamientos respecto a sus propias marcas de meses anteriores, y totaliza 548 autos. También por debajo de su habitual posicionamiento en el Top 10 está la Chevrolet Tracker, que es undécima con 546 unidades, justo por delante del Peugeot 2008, aunque más distanciado con solo 367 matriculaciones.

En cambio, es llamativa la performance de la pickup Chevrolet S10, que sube al 14to puesto con 319 vehículos vendidos y marca su mejor número del año, que normalmente la encontraba entre los puestos 20mo al 30mo.

En contrapartida, la lista de los 15 modelos más vendidos se cierra con otro auto que está lejos de su performance de comienzos de año, cuando era uno de los modelos del Top 10 con regularidad, el Volkswagen Polo, que lleva patentadas 318 unidades.

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