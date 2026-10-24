Los ataques a buques en Ormuz alcanzaron un máximo histórico desde el inicio de la guerra en Medio Oriente

Buques en el estrecho de Ormuz (REUTERS/Archivo)

Guardar

Octubre registró el mayor número de ataques contra buques mercantes en el estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, con al menos 28 incidentes confirmados o reportados en lo que va del mes, según datos recopilados por el Instituto Washington para la Política del Cercano Oriente y revisados por Reuters.

El registro elevó a 113 los ataques contra embarcaciones desde el comienzo del conflicto, el 28 de febrero. La mayoría de los incidentes de septiembre y octubre ocurrió en el estrecho de Ormuz y sus vías marítimas cercanas.

PUBLICIDAD

Las cifras guardan relación con los datos de la Organización Marítima Internacional (OMI), que contabilizó 120 incidentes en el estrecho y otras zonas de Oriente Medio desde el inicio de la guerra. La OMI incluyó más de 30 superpetroleros dañados durante los ataques, 11 de ellos en octubre.

La Dirección de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO) informó, por su parte, 135 incidentes hasta el 16 de octubre. El organismo advirtió que el total podría ser mayor porque no todos los ataques llegan a los registros oficiales.

Un análisis de Reuters con datos de la OMI señaló que el 3,5% de la flota mundial de superpetroleros, compuesta por más de 900 buques, sufrió ataques durante el conflicto.

PUBLICIDAD

Buques en el estrecho de Ormuz cerca de la playa de Bandar Abbas, Irán, 28 de septiembre de 2026 (Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA vía REUTERS)

Las autoridades del régimen iraní elevaron a 122 el número de buques señalados como “infractores” por incumplir los protocolos de navegación impuestos por Teherán en la vía marítima, frente a los 77 registrados a mediados de octubre.

La Autoridad de Supervisión del Golfo Pérsico (PGSA), organismo iraní que administra de facto la vía marítima, informó en X que tomó medidas contra más de 40 embarcaciones incluidas en su lista, aunque no detalló el alcance de esas actuaciones.

“Hasta el momento, 122 buques han sido incorporados a la lista de incumplidores de la Autoridad de Supervisión del Golfo Pérsico”, comunicó la PGSA. El organismo indicó que 19 barcos negocian para evitar su incorporación al registro o para lograr su exclusión. Otros dos aceptaron cumplir las exigencias iraníes con el mismo objetivo.

PUBLICIDAD

Además, cerca de 30 embarcaciones recibieron advertencias y podrían sumarse a la lista si no acatan las reglas de navegación que Teherán intenta imponer.

El anuncio se conoció después de que la Guardia Revolucionaria iraní afirmara que al menos tres petroleros chocaron con minas marinas en el estrecho de Ormuz durante los últimos días.

La Guardia Revolucionaria no informó la nacionalidad ni el puerto de registro del navío.

La fuerza militar sostuvo que Ormuz “está cerrado” y advirtió que los buques que desobedezcan sus disposiciones “será arder en el fuego”.

La República Islámica mantiene un bloqueo de facto desde el paso desde el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra Irán. Antes del conflicto, por el estrecho transitaba cerca del 20% del crudo mundial. Ahora, Teherán utiliza la ruta marítima como herramienta de presión contra Washington.

PUBLICIDAD

Estados Unidos sostiene que conserva el control del estrecho y que el comercio petrolero regional recuperó niveles próximos a los que existían antes de la guerra. Washington también sostiene un cerco naval sobre los puertos iraníes e intensificó las sanciones en el marco de la operación “Paria Económico”, con la que busca restringir las opciones económicas de Irán y forzar su rendición en la guerra.

En paralelo a los informes revisados por Reuters, las autoridades medioambientales de Emiratos Árabes Unidos detectaron el viernes contaminación marina en playas de Umm al Quwain por un derrame de petróleo procedente de un buque cisterna. La zona afectada se encuentra cerca del estrecho de Ormuz, paso marítimo situado entre el golfo Pérsico y el golfo de Omán. Las autoridades no precisaron el volumen del vertido ni informaron sobre el origen o la identificación del buque involucrado.

PUBLICIDAD

(Con información de Reuters)