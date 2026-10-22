Tecno

El empleo de los jóvenes británicos en tecnología y finanzas cayó 22% en tres años

Boston Consulting Group vinculó la caída con la automatización, aunque aclaró que la inteligencia artificial no es la única causa

Un hombre sentado en una acera sostiene una hoja titulada currículum vítae, rodeado de peatones con trajes y con el Big Ben al fondo.
El empleo de jóvenes de entre 18 y 24 años en tecnología y finanzas del Reino Unido cayó un 22% entre 2022 y 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El empleo de los jóvenes de entre 18 y 24 años en los sectores de tecnología y finanzas del Reino Unido cayó 22% entre fines de 2022 y fines de 2025, según un análisis del Centro para el Crecimiento de Boston Consulting Group (BCG) difundido esta semana por la agencia Bloomberg.

El informe, elaborado a partir de datos oficiales de empleo, encontró que la cantidad total de jóvenes que trabajan en esas dos industrias pasó de unos 208.000 a 163.000 en tres años, una pérdida de 45.000 puestos en los rubros mejor pagos del país.

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La caída no fue pareja entre los dos sectores. El empleo juvenil en el rubro de información y comunicación, que incluye a la mayoría de los trabajos tecnológicos, se redujo 30% desde fines de 2022. En finanzas, la caída fue del 10% en el mismo período.

Un robot blanco con una pantalla mostrando "IA" en su pecho bloquea un tablero azul de "POSTULACIONES PARA EMPLEO" mientras jóvenes lo observan.
La reducción de puestos de trabajo juvenil alcanzó el 30% en información y comunicación frente al 10% registrado en finanzas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras tanto, el empleo general de ese mismo grupo etario en el resto de la economía británica se mantuvo prácticamente estable, un contraste que, según BCG, confirma que el fenómeno está concentrado en las industrias de mayor productividad y mejores salarios.

Un problema que excede a la inteligencia artificial

Raoul Ruparel, director sénior del Centro para el Crecimiento de BCG, dijo que las empresas se volvieron menos propensas a contratar personal sin experiencia, pero aclaró que la reducción del empleo juvenil “no puede explicarse solo” por la adopción de inteligencia artificial.

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Según Ruparel, buena parte de la pérdida de puestos ocurrió en 2023 y 2024, cuando las aplicaciones avanzadas de inteligencia artificial todavía no estaban tan extendidas como ahora. El informe también atribuye parte de la caída a la desaceleración poscovid del sector tecnológico y a las dificultades para capacitar personal nuevo con el trabajo remoto.

Una mujer de perfil escribe en una computadora portátil sobre un escritorio con una taza, una libreta, un bolígrafo y plantas.
La desaceleración poscovid y el trabajo remoto incidieron en la baja de contrataciones de personal sin experiencia, según Boston Consulting Group. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Finanzas y tecnología concentran algunos de los empleos mejor pagos del Reino Unido: según el informe, el trabajador promedio del sector financiero gana unas 52.000 libras al año, mientras que en tecnología el salario promedio ronda las 50.000 libras.

El desempleo juvenil llegó a su peor nivel desde 2014

De acuerdo con datos oficiales citados en el informe, la tasa de desempleo juvenil en el Reino Unido superó el 16% durante el invierno boreal, su nivel más alto desde 2014. A eso se suma una creciente preocupación por las dificultades de los recién graduados universitarios para conseguir trabajo.

El reporte advierte que la pérdida de puestos de entrada en sectores de alta productividad como tecnología y finanzas puede tener un efecto a largo plazo: esas posiciones son las que tradicionalmente forman a los trabajadores con experiencia que las empresas necesitarán en el futuro.

Una mujer joven está sentada frente a una mesa con una calculadora y papeles mientras lee un documento en una sala.
La tasa de desempleo juvenil en el Reino Unido superó el 16% durante el invierno boreal y marcó su registro más alto desde 2014. (Imagen Ilustrativa Infobae)

BCG identificó qué sectores sí sumaron empleo joven desde 2019: construcción, transporte y almacenamiento, y artes y entretenimiento tuvieron el mejor desempeño en la contratación de trabajadores de entre 18 y 24 años, en contraste con la caída de tecnología y finanzas.

El mismo fenómeno se repite en Estados Unidos

El fenómeno no se limita al Reino Unido. Un informe publicado el 21 de octubre por el Canaries Dashboard, un proyecto conjunto del Laboratorio de Economía Digital de Stanford y ADP Research, analiza el empleo de trabajadores estadounidenses de entre 22 y 25 años.

Joven con camisa azul sosteniendo una carpeta mientras mira por un ventanal hacia varios edificios de la ciudad.
Un estudio de Stanford y ADP reveló que el empleo joven en Estados Unidos cayó durante 36 meses consecutivos en áreas expuestas a la inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese informe encontró que el empleo de ese grupo etario cae de forma interanual desde hace 36 meses consecutivos en las ocupaciones más expuestas a la inteligencia artificial, con una contracción del 3,7% en septiembre frente al mismo mes del año anterior.

La publicación del informe de BCG coincide con el anuncio del banco Barclays de recortar 5.000 empleos este año, una decisión que la entidad vinculó directamente con la expansión del uso de inteligencia artificial en sus operaciones.

El Centro para el Crecimiento de BCG planteó la necesidad de que universidades, empleadores y el gobierno británico acuerden nuevas formas de capacitar a los jóvenes si la automatización sigue reduciendo los puestos de entrada que históricamente cumplieron esa función.

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