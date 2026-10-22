Septiembre fue el segundo mejor mes del año en venta de autos 0 km con financiación

En septiembre, las ventas con financiación prendaria subieron más que las ventas generales, siendo el principal motor del mercaco. (Imagen ilustrativa Infobae)

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El mercado automotor tuvo en septiembre una señal de recuperación por dos vías: los patentamientos de 0 km y el crédito para adquirirlos. Mientras las matriculaciones alcanzaron 49.814 unidades, la financiación de vehículos nuevos creció 17% en un mes y llegó a 26.266 operaciones, el segundo mejor resultado de 2026 en ambos indicadores.

El volumen de prendas sobre 0 km volvió a acercarse a los niveles de enero, cuando se habían registrado 30.893 operaciones. Septiembre quedó por encima de los restantes meses del año y superó con amplitud las 22.439 prendas de agosto, cuando el crédito apenas había avanzado 0,4% frente a julio.

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El dato surge del informe mensual de SIOMAA sobre financiación automotor, publicado por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). El relevamiento mostró además que septiembre fue el primer mes de 2026 en el que el crédito prendario para unidades nuevas creció en la comparación interanual: avanzó 1,3% frente a las 25.920 operaciones de septiembre de 2025.

Más del 59% de las ventas con financiación

La suba de los créditos prendarios fue superior a la de los patentamientos. En septiembre se registraron 49.814 vehículos nuevos, 10,7% más que los 44.987 de agosto, y el financiamiento ganó participación dentro de ese total.

Según el informe, el 52,3% de los patentamientos de 0 km tuvo financiación. En agosto, esa proporción había sido de 49,9%, por lo que el crédito sumó 2,4 puntos porcentuales de penetración en un mes.

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La financiación para la compra de un auto 0 km fue la segunda más alta del año en septiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mejora tuvo lugar en un contexto de recuperación de las ventas generales. Septiembre fue el segundo mejor mes del año para las matriculaciones, por detrás de enero, que suele concentrar una parte importante de la demanda por el cambio de calendario. El resultado también permitió moderar la caída acumulada de los patentamientos frente a 2025, que pasó de 13,3% al cierre de agosto a 13% luego de septiembre.

El segundo mejor mes del año

El salto mensual de septiembre contrastó con el recorrido de los meses previos. Luego del máximo de enero, las operaciones financiadas de 0 km habían oscilado entre 18.860 y 23.285 unidades hasta agosto, con excepción de marzo, cuando llegaron a 23.147.

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Con 26.266 prendas sobre autos nuevos, septiembre superó los 23.285 créditos de junio, que hasta entonces era el segundo valor más alto del año. El avance adquiere relevancia porque se produjo después de varios meses de bajas interanuales: hasta agosto, el crédito para 0 km acumulaba una caída de 13,7% frente al mismo período de 2025.

La mayor presencia de financiación acompañó el crecimiento de las ventas, aunque el mercado todavía conserva una brecha frente al año anterior. Las casi 50.000 unidades patentadas en septiembre quedaron 11,4% debajo de las 56.241 matriculaciones registradas en septiembre de 2025, que había sido uno de los meses de mayor actividad antes de la caída de octubre y noviembre.

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Las financieras de marca se mantienen al frente del crédito para 0 km

En el acumulado de los primeros nueve meses, las financieras de marca mantuvieron la posición dominante que alcanzaron algunos meses atrás, con el 42,6% de las prendas sobre vehículos nuevos. Los planes de ahorro quedaron cerca, con 41,2%, mientras que los bancos explicaron 13,9% de las operaciones.

Las ventas de autos a través de las financieras de cada marcas superaron nuevamente a las ventas por plan de ahorro previo. (Freepik)

La diferencia entre los dos principales canales se redujo respecto de agosto. Entonces, las financieras de las terminales representaban 43,1% del total acumulado y los planes de ahorro, 41%. En septiembre, los bancos también aumentaron levemente su participación, desde 13,5% hasta 13,9%.

Entre las marcas con mayor proporción de operaciones financiadas sobre sus patentamientos acumulados se ubicaron Peugeot, con 74%, y Fiat y Citroën, con 70% cada una. El informe también consignó avances en la participación de ventas financiadas de Ford, Toyota y Peugeot.

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La situación del crédito para los autos usados

El movimiento positivo se extendió a los usados, aunque con otro nivel de penetración. En septiembre se inscribieron 11.805 prendas sobre vehículos transferidos, 12,9% más que las 10.447 de agosto. Frente a septiembre de 2025, la baja fue de apenas 0,2%.

La financiación cubrió 6,9% de las transferencias de usados, contra 6,7% un mes antes. El resultado implicó una estabilización luego de varios períodos con descensos interanuales más pronunciados.

En total, el mercado prendario registró 38.071 operaciones en septiembre, con una suba mensual de 15,7% y una mejora interanual de 0,9%. Los vehículos 0 km explicaron 69% de las prendas del mes, mientras que los usados concentraron el 31% restante.

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