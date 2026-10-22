¿Efecto contagio? El contacto entre un coral sano y otro blanqueado podría ser clave en su recuperación

Un estudio de la revista Science Advances demostró que el contacto físico entre corales clones reactiva la recuperación tras el blanqueamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En un tanque de laboratorio, dos fragmentos de un mismo coral terminaron uno junto al otro. Uno estaba sano y el otro, blanqueado, había perdido las algas microscópicas que le dan color y buena parte de su energía.

En la zona donde se tocaron, el fragmento afectado empezó a recuperar el color. Esa observación llevó a probar si un coral sano podía devolver algas esenciales a un clon blanqueado.

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El experimento, difundido el 14 de octubre de 2026, mostró que el contacto breve podía poner en marcha la recuperación. Un estudio publicado en la revista Science Advances examinó el fenómeno en condiciones controladas.

El resultado importa porque el blanqueamiento de los corales deja poco margen para actuar. Cuando el agua se mantiene demasiado caliente durante un tiempo prolongado, estos animales expulsan las algas de las que dependen. Sin ellas, se debilitan y pueden morir antes de recuperarlas.

El aumento de la temperatura del agua provoca la expulsión de las microalgas que suministran energía a los pólipos de coral (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dificultad no consiste solo en que las algas regresen, sino en lograrlo a tiempo. Los corales dañados por el calor pueden tardar en restablecer esa relación, mientras su deterioro avanza.

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La investigación evaluó si un ejemplar sano podía acelerar ese proceso al transferir sus algas a otro que había perdido las propias.

El resultado depende de una condición que, por ahora, limita su uso fuera del laboratorio. Ambos fragmentos deben ser clones, es decir, copias genéticamente idénticas de un mismo coral.

En esas condiciones, el contacto permitió que las algas pasaran del ejemplar sano al blanqueado y que la recuperación continuara aun después de separarlos.

El experimento aborda la recuperación de corales afectados por el calor

Los corales son animales formados por pólipos, pequeñas unidades vivas que construyen la colonia. En sus tejidos viven algas microscópicas que mantienen una relación de beneficio mutuo con el coral. Las algas producen compuestos que el animal usa como fuente de energía, y el coral les ofrece protección y nutrientes.

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La investigación utilizó diez pares de fragmentos de la especie Pocillopora damicornis divididos en grupos con y sin contacto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el aumento de la temperatura altera el funcionamiento normal del coral, puede expulsar esas algas. Este fenómeno, conocido como blanqueamiento de corales, explica la pérdida de color. Sin suficientes algas, el animal dispone de menos energía y puede morir si no recupera esa asociación.

El equipo trabajó con Pocillopora damicornis, una especie de coral. Reunió diez pares de fragmentos del mismo genotipo clonal. Cada par incluía un fragmento sano y otro blanqueado. Cinco pares permanecieron en contacto directo y los otros cinco quedaron separados por unos pocos milímetros.

La comparación señaló al contacto físico como el factor decisivo. Según se detalla en el estudio, los cinco fragmentos blanqueados que tocaron a su clon sano se recuperaron por completo en un plazo de hasta ocho semanas.

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Los cinco que permanecieron separados murieron. La cercanía, sin contacto, no produjo el mismo resultado.

Los corales blanqueados que tocaron a su clon sano se recuperaron en ocho semanas, mientras que los ejemplares separados murieron (Imagen Ilustrativa Infobae)

La unión de los tejidos permitió el traslado de algas

Para observar qué sucedía en el punto de contacto, los investigadores utilizaron un microscopio. Detectaron pequeños puentes entre los tejidos de los clones. Esas conexiones unieron canales microscópicos y permitieron que las algas pasaran del coral sano al blanqueado.

Las primeras algas llegaron al fragmento afectado pocos días después del contacto y luego se multiplicaron en sus tejidos. Durante la segunda semana, su población se duplicó aproximadamente cada cuatro días, según el trabajo.

Esa velocidad fue hasta diez veces mayor que la registrada habitualmente durante la recuperación de corales en el medio natural, de acuerdo con la comparación incluida en el estudio.

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Los ensayos también mostraron que una semana de contacto bastó para que el coral blanqueado siguiera recuperándose después de la separación.

Los análisis de microscopía revelaron puentes de tejido que conectaron los canales internos y facilitaron el traspaso de las algas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En algunos casos, el estudio registró transferencia de algas y señales visibles de recuperación tras al menos tres días de contacto.

La unión de los tejidos explica por qué el procedimiento funcionó con clones y no con cualquier par de corales. Como pertenecían al mismo genotipo, los fragmentos pudieron unirse sin rechazarse.

En pares de genotipos distintos, los autores observaron que los tejidos competían entre sí en vez de unirse. Por ese motivo, el traslado rápido de algas quedó restringido a ejemplares genéticamente idénticos.

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El método todavía no puede aplicarse a arrecifes completos

Para repetir el efecto rápido observado en el laboratorio, cada coral blanqueado necesitaría tener cerca un clon sano con el que pudiera entrar en contacto.

Ese requisito no puede trasladarse de forma directa a un arrecife afectado por el calor, donde hay corales de muchos genotipos distribuidos en áreas extensas.

Los fragmentos con genotipos diferentes entraron en competencia y rechazaron la unión de sus tejidos biológicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado no presenta una solución inmediata para los arrecifes expuestos al calentamiento del mar.

Aporta una prueba experimental: los corales sanos pueden transferir sus algas a clones blanqueados mediante la unión de los tejidos. Los autores plantean que el próximo paso será evaluar si estrategias basadas en ese mecanismo pueden probarse fuera del laboratorio.

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