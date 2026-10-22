Por qué tres instalaciones federales podrían ser decisivas en la recuperación del lobo rojo en Estados Unidos

Los terrenos militares podrían servir para reintroducir lobos rojos en el sureste de Estados Unidos, mediante la liberación de animales criados en cautiverio en instalaciones con hábitat, alimento y protección frente a amenazas humanas.
De acuerdo con la investigación publicada en The Journal of Wildlife Management, el lobo rojo (Canis rufus) es el cánido más amenazado del mundo. La propuesta busca reforzar la conservación de una especie de la que quedan cerca de 30 ejemplares en libertad.
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Su única población silvestre habita en la costa de Carolina del Norte, mientras que cientos de individuos permanecen en cautiverio a la espera de una posible liberación.
El obstáculo central es la falta de áreas adecuadas dentro de su distribución histórica: urbanizaciones, explotaciones agrícolas y carreteras ocupan gran parte de los espacios abiertos que la población necesita.
Florida, Georgia y Luisiana, bajo análisis
Según The Wildlife Society, los intentos de reintroducirlos en el Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes no prosperaron a fines de la década de 1990, y desde entonces las iniciativas para ampliar su presencia en libertad no avanzaron.
El trabajo, cuya autora principal es Meghan Keating, investigadora postdoctoral de la Universidad de Clemson, identifica 3 posibles destinos: la Base Aérea Eglin, en el noroeste de Florida; Fort Stewart, en Georgia, y Fort Polk, en Luisiana.
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Estas instalaciones abarcan, respectivamente, 1.800, 1.100 y 900 kilómetros cuadrados. Por comparación, el Refugio Nacional de Vida Silvestre Alligator River, donde permanece la población silvestre actual, tiene una superficie de 800 kilómetros cuadrados. Además, ese refugio limita con una base militar a la que los animales “entran y salen con frecuencia”.
La selección no se limita a la extensión de cada predio, ya que los 3 lugares disponen de alimento, zonas de refugio y hábitats considerados apropiados para la especie. También se encuentran a menos de 34 kilómetros de otros territorios federales protegidos, una distancia que coincide con el promedio de dispersión de estos individuos.
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Esa cercanía permitiría que los animales que se reproduzcan puedan “dispersarse fácilmente hacia áreas más protegidas, evitando así posibles conflictos”, explicó Keating.
Protección frente a disparos y cruces con coyotes
La principal amenaza para estos ejemplares que recorren fuera de áreas protegidas es la acción humana. Al llegar a nuevos sitios, pueden ser confundidos con coyotes (Canis latrans), una especie que suele ser considerada plaga, y recibir disparos de forma intencional o accidental.
Otro riesgo es la hibridación, es decir, el cruce entre lobos rojos y coyotes. Las investigaciones anteriores indican que una manada con una estructura suficiente reduce esa posibilidad. Sin embargo, cuando disminuye la cantidad de animales y se vuelve difícil encontrar pareja, los ejemplares pueden aparearse con coyotes.
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“Las bases protegerían a los lobos de la persecución y de la hibridación con coyotes”, señaló la investigadora. Muchas bases ya aplican medidas para manejar las poblaciones de coyotes, y la hipótesis del equipo es que una población numerosa de cánidos podría desplazar a esos animales.
La ausencia de transformaciones frecuentes del hábitat también favorece una alta presencia de fauna silvestre en estos predios. En algunas bases de la Fuerza Aérea estadounidense, los venados cola blanca (Odocoileus virginianus) y coyotes generan problemas de seguridad porque son atropellados durante los despegues y aterrizajes.
La depredación podría reducir el sacrificio de venados
Según los registros históricos disponibles, los lobos rojos se alimentan principalmente de castores (Castor canadensis) y venados. Por eso, la reintroducción podría contribuir a reducir las poblaciones de venados en las instalaciones y disminuir o eliminar la necesidad de sacrificarlos como medida de control.
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El Departamento de Defensa de Estados Unidos posee, arrienda o administra millones de acres destinados a prácticas de entrenamiento, almacenamiento y ensayos de municiones. Como organismo federal, debe cumplir la Ley de Especies en Peligro de Extinción y conservar hábitats para las especies protegidas.
El departamento cuenta con biólogos que realizan estudios y evaluaciones de hábitat. Las fuerzas armadas ya participaron en la gestión del pájaro carpintero de cresta roja (Dryobates borealis).
Para Keating, estos terrenos poseen una ventaja de continuidad: “Son las instalaciones federales más estables que tenemos, y además cuentan con una plantilla, financiación y apoyo logístico muy consistentes”.
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Bases aisladas, el principal límite del plan
La propuesta, sin embargo, reconoce límites relevantes, ya que las 3 bases no están conectadas entre sí, por lo que una liberación en esos puntos formaría metapoblaciones aisladas. La legislación estadounidense considera que la recuperación exige poblaciones autosuficientes y conectadas.
También sería necesaria una coordinación entre el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, las agencias estatales y las autoridades militares.
Keating citó el caso de una base occidental que reubicó tortugas del desierto (Gopherus agassizii) junto con el servicio federal antes de un simulacro de gran escala. “Todo se basa en la colaboración”, afirmó.
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El equipo sostiene que no desconoce las dificultades de liberar lobos en instalaciones militares, pero considera que la falta de sitios adecuados exige evaluar alternativas. “Deberíamos considerar más opciones antes de hacerlo”, afirmó Keating, en referencia a abandonar los esfuerzos de recuperación de la especie.
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