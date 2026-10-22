Ranking de crecimiento económico: qué lugar ocupará la Argentina en 2026, según el FMI

Recientemente el FMI recortó la proyección de crecimiento económico para Argentina en 2026.

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Tras recortar su proyección de crecimiento para la Argentina en 2026, el Fondo Monetario Internacional (FMI) compartió sus estimaciones para todas las economías del continente americano. Con ese dato, es posible comparar cómo le irá a la Argentina este año frente a sus pares del continente.

La Argentina ocupará el puesto 23 entre las 36 economías de América en el ranking de crecimiento para 2026. El FMI estima que el Producto Bruto Interno (PBI) del país se expandirá 2,1% este año.

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Al frente del ranking aparece Guyana, con un crecimiento previsto de 22,3%, muy por encima del resto y favorecido por el contexto internacional vinculado el comercio de petróleo. Le siguen Venezuela y Panamá, ambos con 5%; República Dominicana, con 4,6%; y Paraguay y El Salvador, con 4,5% cada uno. Guatemala y Surinam completan los ocho primeros puestos, con 4 por ciento de crecimiento de su PBI.

Entre los países que quedan por delante de la Argentina también figuran Estados Unidos y San Vicente y las Granadinas, con 2,3%, y Brasil y Colombia, con 2,2 por ciento. Perú (3%) y Ecuador (2,7%) también superan la proyección argentina.

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Después de la Argentina aparecen países como México (1,5%) y Uruguay (1,3%). Más abajo quedan Canadá (1,1%), Chile (0,6%), Trinidad y Tobago (0,2%) y Jamaica (0%). El ranking lo cierran Puerto Rico, con -0,1%; Haití, con -1,7%; y Bolivia, con 3 por ciento negativo. En total, 22 economías tienen una proyección mayor a la de la Argentina y 13, una menor.

El último recorte del FMI

El lugar de Argentina en el ranking surge de la última edición de las Perspectivas de la Economía Mundial, difundida el lunes 12 de octubre durante las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial, en Bangkok, Tailandia, a las que asiste el ministro de Economía, Luis Caputo. En ese documento, el FMI redujo a 2,1% su proyección de crecimiento para la Argentina en 2026, frente al 3,5% que había previsto en abril y ratificado en julio. La baja es de 1,4 puntos porcentuales.

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El ajuste profundiza una secuencia de correcciones. En octubre de 2025, el organismo había proyectado una expansión de 4% para este año, de modo que la cifra actual queda 1,9 puntos por debajo de la de hace un año. En paralelo, el Fondo elevó su estimación de inflación promedio anual para 2026 a 32,5%, frente al 30,4% de abril y al 16,4% de octubre de 2025.

El recorte no responde a una baja generalizada. El FMI mantuvo en 3,1% su previsión de crecimiento global para 2026 y subió a 3,4% la de 2027. En América Latina y el Caribe, conservó en 2,3% la proyección para este año, por lo que la Argentina quedó levemente por debajo del promedio regional. El país figura entre los casos con mayores revisiones negativas, junto con Chile, con un recorte de 1,8 puntos, y Uruguay, con 0,5 puntos. En cambio, el organismo elevó sus estimaciones para Venezuela, Brasil, Paraguay, Bolivia, Ecuador y Perú.

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El FMI mantuvo en 3,1% su previsión de crecimiento global para 2026. (EFE)

La subdirectora del Departamento de Investigación del FMI, Petya Koeva Brooks, explicó en conferencia de prensa que el organismo prevé para la Argentina “una desaceleración del crecimiento, de 4,5% el año pasado a 2,1% este año”, seguida por “una recuperación a 3,5% en 2027”. Atribuyó la corrección a “la actividad más débil que ya hemos observado hasta el tercer trimestre de este año” y a “una demanda interna más moderada”, en un contexto de “condiciones financieras internas que aún son restrictivas”.

Koeva Brooks anticipó que el Fondo espera que la actividad “empiece a recuperarse en el último trimestre de este año” y que el avance “se fortalezca aún más en 2027 y 2028”. Entre los factores de esa mejora mencionó “términos de intercambio favorables”, una relajación de las condiciones financieras, un repunte de la inversión y “la fortaleza de las exportaciones de productos agrícolas y energía”.

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Para 2027, el FMI proyecta un crecimiento de 3,5% y una inflación promedio de 21,2% en Argentina.

Las proyecciones de Milei

Las estimaciones del Fondo se conocen en paralelo a las declaraciones del presidente Javier Milei sobre el rumbo de la economía. En París, el mandatario aseguró que, para disfrutar “el mejor año de la historia económica” del país, los argentinos deberán esperar hasta 2028.

Milei también anticipó que, si obtiene la reelección, los siguientes cuatro años serán “inolvidables” para el país. Proyectó que las exportaciones lleguen a USD 200.000 millones en cuatro años, impulsadas por la producción de petróleo, gas, litio, cobre y oro. “Argentina va a empezar a experimentar un proceso de crecimiento como nunca se ha visto en la historia del país”, sostuvo.

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La polémica por el “no llegar a fin de mes”

En contraste directo con las proyecciones de crecimiento, en las últimos horas se gestó un debate por un estudio de la consultora Zentrix que planteó que miles de familias no llegan a fin de mes. Milei se refirió al tema el lunes, durante su participación en la conferencia Argentina Oil & Gas, en Neuquén. Allí calificó la frase “la gente no llega a fin de mes” como “una pelotudez del tamaño de una casa” y la vinculó con un discurso impulsado por el kirchnerismo.

El presidente Milei sostuvo que el concepto de que miles de familias no llegan a fin de mes es un "discurso impulsado por el kirchnerismo". (EFE)

Luego volvió sobre el asunto en una publicación en X, en la que cuestionó a quienes sostienen que parte de la población atraviesa dificultades para cubrir sus necesidades básicas. “¿Cómo vive durante 10 días una persona sin comer y sin beber? Si van a usar el argumento del uso de la tarjeta, más allá que demuestra que no son dignos de crédito por ignorantes, sugiero que se pregunten ¿qué ocurre al mes siguiente?”, escribió. Y agregó: “Y así repetir el ejercicio hasta que entiendan la lógica intertemporal del crédito”.

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Sobre la mora, el Presidente sostuvo que “el argumento contra la opereta de la mora fue refutado varias veces”. Pidió a sus críticos que “traten de entender cómo ha cambiado el crédito, los préstamos de altas tasas y bajo monto y la dinámica después de un shock político con freno en el crédito”. Y concluyó: “Entiendo que en general son muy pobres intelectualmente pero no es tan difícil”.