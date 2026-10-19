GTA 6 reconocerá qué tipo de criminal eres según tus patrones de comportamiento

GTA 6 registrará el estilo criminal de cada jugador durante sus delitos - (Rockstar)

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Grand Theft Auto 6 incluirá un perfil criminal que registrará cómo actúan los jugadores durante sus delitos y modificará la respuesta del mundo según sus patrones de comportamiento. Rockstar Games plantea una mecánica que no busca decidir si Jason y Lucia son buenos o malos, sino identificar qué clase de delincuentes construyen los usuarios a lo largo de la partida.

El sistema importa porque afectará una de las bases de la franquicia: las consecuencias de robar, escapar, disparar o llamar la atención de la policía. La forma de completar una misión, la violencia empleada y los rastros que dejen los protagonistas podrán influir en el comportamiento del entorno y en ciertos elementos narrativos de GTA 6.

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Jason y Lucia podrán tomar caminos diferentes para reducir la atención de los agentes, aunque perder a cualquiera de ellos terminará la partida si es detenido o abatido - (Rockstar)

El perfil criminal analizará cómo se cometen los delitos

Rob Nelson, responsable de desarrollo de Rockstar North, explicó en una entrevista con IGN que el denominado perfil criminal registrará determinados hábitos durante la experiencia. El sistema tendrá en cuenta los delitos cometidos, pero también la forma en que Jason y Lucia los llevan a cabo.

Actuar con precisión, evitar enfrentamientos innecesarios y escapar sin prolongar el conflicto no será equivalente a provocar situaciones violentas de forma constante. Rockstar busca que esas diferencias definan una identidad criminal dentro del mundo de Leonida.

El estudio no ha detallado todas las reglas que determinarán el funcionamiento de esta mecánica. Tampoco se conocen los valores exactos que utilizará para clasificar las acciones ni las herramientas visibles que permitirán consultar la evolución del perfil durante una partida.

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En qué se diferenciará con el sistema de honor de Red Dead Redemption 2

La comparación con Red Dead Redemption 2 resulta inevitable. La aventura protagonizada por Arthur Morgan contaba con un sistema de honor que alteraba la reputación del personaje mediante sus decisiones y afectaba distintos aspectos de la experiencia.

A diferencia del sistema de honor de Red Dead Redemption 2, la nueva mecánica no juzgará a Jason y Lucia como buenos o malos, sino que definirá la clase de delincuentes que construyen sus acciones en Leonida - crédito Rockstar Games

GTA 6 utilizará una filosofía relacionada, aunque con otro enfoque. El perfil criminal no establecerá una división tradicional entre comportamientos buenos y malos. La explicación está vinculada con la propia naturaleza de la saga, cuyos protagonistas participan habitualmente en actividades delictivas.

La diferencia estará en la interpretación de las acciones. Completar un robo y escapar sin complicaciones no tendrá el mismo significado que extender un enfrentamiento con violencia innecesaria. Rockstar pretende que esas elecciones formen parte de la identidad de Jason y Lucia.

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Los comportamientos repetidos tendrán un peso mayor que una acción aislada. Quienes prefieran actuar de forma controlada podrán hacerlo, mientras que quienes resuelvan cada situación con violencia constante también tendrán esa posibilidad. No existe una única forma correcta de jugar.

Las fugas policiales exigirán borrar rastros

El sistema de búsqueda también dará más importancia a las consecuencias de cada delito. GTA 6 recuperará las seis estrellas de persecución, según la información publicada por Game Informer, con una respuesta policial más difícil de eludir.

El escenario responderá a los patrones construidos durante la partida, con cámaras, testigos, vehículos reconocibles y seis niveles de búsqueda que harán más complejas las fugas - (Rockstar Games/YouTube)

Los testigos y las cámaras de seguridad podrán identificar a los responsables y comunicar que la policía busca a dos sospechosos: un hombre y una mujer. Esa información hará que la apariencia, la ropa y el vehículo utilizado durante el crimen se conviertan en elementos relevantes.

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Jason Duval y Lucia Caminos deberán eliminar los vínculos visibles con los delitos. Cambiar de ropa, auto y peinado ayudará a reducir las señales que conectan a los protagonistas con una fuga anterior. Mantener la misma imagen facilitará la identificación por parte de los agentes.

Durante el video de gameplay extendido se mostró una acción destinada a ocultar pruebas: los protagonistas abandonan el vehículo empleado en una huida. La escena sugiere que el automóvil puede convertirse en una pista si la policía reconoce el modelo o lo relaciona con el delito.

La posibilidad de separar a Jason y Lucia durante las persecuciones añade una decisión táctica, pero obliga a proteger a ambos, ya que el arresto o la caída de uno terminará la partida. Cuando Grand Theft Auto 6 llegue el 19 de noviembre de 2026 a PlayStation 5 y Xbox Series X|S, los jugadores podrán comprobar cómo el perfil criminal, las fugas y las reacciones de Leonida transforman uno de los títulos más esperados en la historia de los videojuegos.

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