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El nuevo Tesla Roadster se probará en una pista extrema al estilo Hot Wheels en Texas

El anuncio lo hizo Elon Musk a través de su cuenta de X, donde también adelantó que el deportivo eléctrico podrá ejecutar maniobras

El Roadster reproduciría de forma autónoma las acrobacias exhibidas durante su presentación. Tesla/Handout vía REUTERS
El Roadster reproduciría de forma autónoma las acrobacias exhibidas durante su presentación. Tesla/Handout vía REUTERS
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Tesla prepara una pista de pruebas con loopings al estilo Hot Wheels en su sede de Texas, donde los propietarios del nuevo Roadster podrán experimentar las acrobacias más extremas del vehículo. El anuncio lo hizo Elon Musk a través de su cuenta de X, donde también adelantó que el deportivo eléctrico podrá ejecutar esas maniobras de forma autónoma, sin intervención del conductor al volante.

La novedad surgió el 17 de octubre, durante un intercambio en la red social con el divulgador tecnológico Robert Scoble, quien había señalado el protagonismo de los ordenadores en el funcionamiento del Roadster. Musk aprovechó el comentario para revelar dos planes que, hasta el momento, no tenían fecha ni detalles concretos.

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Pista con loopings en Texas: así será la prueba estilo Hot Wheels

El primer anuncio de Musk apunta a la construcción de un circuito con loopings en la sede de Tesla en Texas, pensado para que los clientes pongan a prueba las capacidades del Roadster. El propio Musk estableció la comparación con las pistas de juguete más conocidas del mercado.

Tesla prepara una pista de pruebas con loopings al estilo Hot Wheels en su sede de Texas. Tesla/Imagen facilitada por la empresa a través de REUTERS
Tesla prepara una pista de pruebas con loopings al estilo Hot Wheels en su sede de Texas. Tesla/Imagen facilitada por la empresa a través de REUTERS

“Tendremos una pista de looping salvaje (más loca incluso que Hot Wheels) en nuestra sede de Texas donde podrás probar tu Roadster”, escribió Musk en X.

Por el momento, se trata de un proyecto solo anunciado. No existe fecha de apertura, tampoco se conoce el trazado que tendrá el circuito ni las condiciones de acceso para los propietarios. El magnate no precisó si los clientes recibirán algún tipo de acompañamiento durante las pruebas o qué maniobras concretas podrán realizar en la instalación.

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La construcción de este espacio tendría una relevancia particular para la versión Rocket del Roadster. Tesla especifica que esta configuración, la más extrema de todas las disponibles, no está aprobada para circular por vías públicas, lo que convertiría a la futura pista en uno de los pocos entornos habilitados para explotar todo su potencial.

Así es el nuevo Tesla Roadster de Elon Musk
La característica más impresionante de la nueva generación del Tesla Roadster es su aceleración de 0 a 100 km/h en menos de un segundo. Instagram

El Roadster podrá ejecutar maniobras sin intervención del conductor

El segundo anuncio de Musk se refiere a la posibilidad de que el Roadster reproduzca de forma autónoma las acrobacias exhibidas durante su presentación. Según explicó, bastaría con que el propietario se lo pidiera al vehículo para que este ejecutara la maniobra sin necesidad de coordinar manualmente cada movimiento.

Un Tesla Roadster que ejecute acrobacias de forma autónoma significa que el vehículo podrá reproducir maniobras complejas (como las mostradas en su presentación) sin que el conductor controle manualmente la dirección, la frenada y la aceleración durante esos instantes, delegando esa coordinación en los sistemas electrónicos del propio coche.

“Podrás pedirle al Roadster que realice cualquiera de los trucos mostrados de forma autónoma, ya que será sensible”, afirmó Musk en la misma conversación con Scoble.

Un Tesla Roadster que ejecute acrobacias de forma autónoma significa que el vehículo podrá reproducir maniobras complejas. Tesla/Imagen facilitada por la empresa a través de REUTERS
Un Tesla Roadster que ejecute acrobacias de forma autónoma significa que el vehículo podrá reproducir maniobras complejas. Tesla/Imagen facilitada por la empresa a través de REUTERS

La base técnica para esta función existe en la arquitectura electrónica del vehículo, que ya permite gestionar de manera conjunta los mandos, los ventiladores y los propulsores. Sin embargo, Musk no detalló qué software ejecutaría estas funciones, de qué manera se activarían ni qué tipo de supervisión requerirían por parte del conductor.

Conviene precisar los límites de este anuncio: se circunscribe a maniobras concretas y no implica que el Roadster incorpore capacidades de conducción autónoma general en carretera. Tampoco está confirmado que todas las versiones del vehículo vayan a contar con estas mismas funciones.

Finalmente, este par de anuncios se enmarca en una idea que Musk viene defendiendo: el Roadster podría convertirse en el último modelo de Tesla concebido principalmente para la conducción manual. Bajo ese planteamiento, el disfrute al volante y la automatización de determinadas maniobras no resultarían experiencias contrapuestas, sino complementarias.

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