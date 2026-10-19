Estados Unidos evalúa respuesta ante el rechazo del régimen nicaragüense a la diplomática Natasha Franceschi

Marco Rubio, Nicaragua y una embajadora rechazada: la crisis diplomática que dejó a Washington sin representación en Managua (Foto cortesía Departamento de Estado)

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El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, evaluó la respuesta de Estados Unidos tras el rechazo de Nicaragua a su embajadora designada y se reunió con el encargado de negocios en Managua, Elias Baumann, para definir los próximos pasos, así informó la cuenta oficial del Departamento de Estado de EE.UU. en español.

El secretario de Estado calificó el encuentro como productivo y cuestionó la negativa de parte de Daniel Ortega y Rosario Murillo a otorgar el beneplácito diplomático a Natasha Franceschi, cuya designación había sido aprobada por el Senado el 30 de septiembre.

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“Coincidimos en que este espectáculo político hostil, cuyo fin es socavar la representación de Estados Unidos, resulta completamente adversarial”, sostuvo Rubio.

El jefe de la diplomacia estadounidense añadió que esa decisión muestra, a su juicio, que “los dictadores dan prioridad a sus propios intereses y no a las necesidades reales de los nicaragüenses”.

Washington llamó a consultas a su representante en Managua

La reunión entre Rubio y Baumann se produjo después de que el Departamento de Estado ordenara el regreso del diplomático a Washington para realizar consultas sobre la relación bilateral.

Daniel Ortega y Rosario Murillo rompen un documento diplomático con el sello oficial de Estados Unidos en una ilustración sobre las relaciones bilaterales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un comunicado del 13 de octubre, la administración estadounidense afirmó que la decisión de las autoridades nicaragüenses de rechazar a Franceschi reflejaba una falta de disposición a sostener un diálogo diplomático. También señaló que mantener canales abiertos entre los países constituye una base de las relaciones internacionales.

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El régimen de Nicaragua no había anunciado públicamente una respuesta al nuevo pronunciamiento de Rubio ni a la posibilidad de medidas adicionales por parte de Washington.

Franceschi, confirmada por el Senado el 30 de septiembre

Franceschi fue confirmada por el Senado de Estados Unidos como embajadora en Nicaragua el 30 de septiembre. La negativa de Managua a aceptar sus credenciales prolongó la ausencia de un embajador estadounidense en el país centroamericano desde 2023.

Incluso, la representante estadounidense compareció ante el organismo para plantear sus posturas sobre su posible cargo.

Daniel Ortega, de 80 años, y su esposa, la codictadora, Rosario Murillo, de 75, gobiernan Nicaragua con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad, especialmente tras las protestas de 2018, cuya represión dejó más de 300 muertos, según la ONU.

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Natasha Franceschi se presentó ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para buscar su confirmación como embajadora de Estados Unidos en Nicaragua./ (Captura de pantalla)

La decisión de los copresidentes de rechazar a Franceschi, “una diplomática de carrera” según el Departamento de Estado, “demuestra su absoluta falta de voluntad para entablar un diálogo diplomático productivo”.

Según informó el Departamento de Estado, la decisión de llamar a Baumann a consultas respondió directamente a la negativa de Ortega y Murillo a conceder el beneplácito diplomático a la representante designada.

Además, Emilio T. González, exdirector del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, pidió la semana anterior elevar la presión contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo tras el rechazo de Managua a Franceschi.

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El exfuncionario propuso cuatro medidas: expulsar o suspender a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR), imponer impuestos a las remesas, aislar al país en el plano internacional y aplicar sanciones.