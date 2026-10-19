Derechazo al ángulo y volea de zurda: los golazos de Giovanni Simeone en el Torino con el que alcanzó una marca histórica en la Serie A

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Giovanni Simeone anotó dos goles en la victoria de Torino por 3-0 sobre Parma, en un partido correspondiente a la séptima fecha de la Serie A 2026/2027 disputado este lunes. El delantero argentino, hijo del entrenador Diego Simeone, abrió el marcador a los cuatro minutos del primer tiempo con una definición de zurda y de primera, tras un centro desde la derecha.

El encuentro representaba una oportunidad para dos equipos que habían arrancado de manera irregular el campeonato. Torino, como local, necesitaba sumar puntos para alejarse de la zona de descenso a la Serie B, pero el nivel exhibido por Simeone dejó a Parma sin posibilidades de reacción.

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En el complemento, el propio delantero marcó el tercer gol del partido con un disparo desde casi 30 metros que el arquero Corvi no pudo contener. Con este doblete, Simeone cortó una sequía que se extendía desde el 15 de agosto, fecha en la que había marcado en la victoria de Torino por 1-0 ante Carrarese, por la Copa Italia. En la Serie A, su último gol databa del 8 de mayo, en el triunfo 2-1 sobre Sassuolo.

Un registro que solo comparte con dos futbolistas en la historia del Calcio

El doblete ante Parma le permitió a Simeone sumar una marca estadística relevante: desde su llegada al fútbol italiano en la temporada 2016/2017, se convirtió en uno de los tres únicos jugadores que marcaron en cada una de las últimas 11 temporadas de la Serie A, un registro que comparte con Piotr Zielinski y Matteo Politano.

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El recorrido de Simeone por el Calcio incluyó seis clubes distintos, con una regularidad goleadora sostenida en cada etapa. Comenzó en Genoa durante la temporada 2016/2017, con 35 partidos jugados y 12 goles, y continuó en Fiorentina, donde disputó 38 encuentros y convirtió 14 tantos en la 2017/2018, además de 36 apariciones y seis goles en la 2018/2019.

Su siguiente destino fue Cagliari, club en el que marcó 12 goles en 37 partidos durante la temporada 2019/2020 y seis tantos en 33 presentaciones en la 2020/2021. La etapa de mayor producción ofensiva llegó en Hellas Verona, durante la 2021/2022, cuando disputó 36 encuentros y anotó 17 goles.

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Tras su paso por Verona, Simeone se incorporó a Napoli, club con el que ganó el Scudetto y en el que su participación goleadora fue menor en comparación con etapas anteriores: cuatro tantos en 25 partidos durante la 2022/2023, un gol en 28 presencias en la 2023/2024 y un gol en 30 apariciones en la 2024/2025.

Su llegada a Torino marcó un repunte en su producción. En la temporada 2025/2026 disputó 32 partidos y marcó 11 goles, cifra que lo consolidó como una de las referencias ofensivas del club. En la actual temporada 2026/2027 ya acumula siete presentaciones y dos goles, ambos convertidos este lunes ante Parma.

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Con la victoria, Torino se despegó momentáneamente de la zona de descenso de la Serie A, mientras Parma continúa entre los equipos que buscan revertir un arranque de temporada adverso.

Una tabla informativa expone las estadísticas de partidos y goles de Giovanni Simeone durante distintas temporadas en la Serie A de Italia (Fuente: Silvio Maverino) (Imagen Ilustrativa Infobae)