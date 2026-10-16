Eliana Guercio festejó 18 años de casada con Chiquito Romero: “Te amo, te necesito, te admiro”

Eliana Guercio y Sergio Romero se casaron, el programa que conducía Ángel de Brito por Ciudad Magazine lo transmitió

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Eliana Guercio y Sergio “Chiquito” Romero cumplieron 18 años de casados y decidieron celebrarlo frente a sus seguidores, con palabras que dejaron en claro que el amor entre ambos sigue tan vivo como el primer día. El arquero fue quien abrió el festejo con una declaración sentida, y minutos después ella respondió con la misma intensidad.

“18 años locaaa, feliz aniversario mi vida”, escribió Romero junto a una foto en la que se lo ve besando a su pareja, en un gesto espontáneo que resume casi dos décadas juntos. El arquero no se guardó nada: “Gracias por la hermosa familia que tenemos, llena de locas y loco lindos. A seguir con nuestros sueños y deseos, te amo mucho mi vida”.

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Guercio no tardó en responder con una publicación propia, acompañada de una foto familiar junto a sus hijos que condensa todo lo que construyeron como pareja. “Primeros 18 años mi vida, te amo, te necesito, te admiro”, escribió, para describir sus sentimientos por el compañero de vida que eligió y con una foto junto a sus hijos Jazmín, Chloe, Meghan Ivy y Luca.

El mensaje de Chiquito Romero para Eliana Guercio

La influencer se permitió también una mirada emotiva sobre el paso del tiempo: “Pasó muy rápido y eso significa que viene siendo buenísimo”, reflexionó, como si el amor, lejos de desgastarse, se hubiera vuelto más fuerte con los años. “La vida con ustedes es mucho más hermosa de lo que alguna vez soñé. Gracias por ser mi compañero para construir nuestro todo”, cerró Guercio, en una frase que resume el vínculo profundo que sostiene a la familia: el amor como proyecto compartido, hecho de sueños, hijos y complicidad.

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La pareja se casó en 2008, tras un noviazgo breve, y desde entonces atravesó mudanzas por Europa, el nacimiento de sus cuatro hijos y el regreso a la Argentina, donde el arquero retomó su carrera en el fútbol local.

La diferencia de edad, de 10 años, y la rapidez con la que avanzó el vínculo generaron comentarios en el ambiente mediático. Guercio tenía 31 años y Romero, 21. Sin embargo, la relación se consolidó en pocos meses y ambos eligieron formalizarla antes de que terminara 2008.

Eliana Guercio, Chiquito Romero y sus hijos

La historia comenzó ese mismo año, cuando se conocieron durante una salida nocturna en Comodoro Rivadavia. El 16 de octubre de 2008, la actriz y el arquero dieron el sí en el Registro Civil de Lanús Oeste. A la salida, Guercio resumió el sentido de aquella decisión con una frase que reflejaba el cambio de rumbo que asumía: “Este es el nacimiento de mi familia, algo mucho más importante que mi carrera profesional”.

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La pareja se conoció en 2008 y construyó una familia con cuatro hijos durante sus años de vida en Europa

En una entrevista concedida a Infobae, Guercio recordó que el noviazgo fue corto y reconoció que la boda podía resultar apresurada para quienes los rodeaban. “Nosotros solo queríamos estar juntos”, explicó sobre el motivo que los llevó a dar ese paso.

También contó que familiares y amigos les planteaban que todavía se conocían poco. La distancia, sin embargo, condicionaba las alternativas: Romero no podía viajar con frecuencia a la Argentina debido a sus compromisos deportivos y ella decidió trasladarse a Europa para sostener el proyecto de pareja.

El casamiento relámpago que unió a Eliana Guercio y Sergio Romero hace 18 años

“Fue como una fuerza mucho más poderosa que mi decisión, era un sentimiento arrollador. Él no podía venir a Argentina y yo tenía que irme para allá”, afirmó Guercio en esa charla. La panelista explicó que el deseo de acompañarlo pesó más que las dudas que podía generar dejar su vida laboral en el país.

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Antes de la mudanza, Guercio alternaba trabajos en televisión, teatro y revistas. La relación con Romero coincidió con un momento de actividad artística, aunque también atravesaba una etapa en la que evaluaba sus prioridades personales. Con la boda, eligió instalarse fuera del país y adaptarse al ritmo de los clubes en los que jugó su esposo.

La primera experiencia fue en Países Bajos, donde Romero era figura del AZ Alkmaar. Guercio relató que estudió lo necesario del idioma para desenvolverse en la vida cotidiana y que al principio imaginaba conseguir algún trabajo. Ese plan cambió con la llegada de su primera hija.

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La pareja se conoció en 2008 y construyó una familia con cuatro hijos durante sus años de vida en Europa

“Yo trabajo desde muy chiquita y no sabía cómo iba a hacer para no trabajar, pero después vino Jazmín y el tema del laburo lo dejé de lado”, contó. El nacimiento de sus hijos redefinió el día a día de la familia, que más tarde sumó a Chloé, Meghan y Luca.

El itinerario familiar siguió el recorrido profesional de Romero. Después de la etapa neerlandesa, vivieron en Génova, Italia, y pasaron un año en Mónaco. Más tarde, la carrera del arquero los llevó a Inglaterra, durante su paso por Manchester United.

En 2022, Sergio Romero regresó a la Argentina para incorporarse a Boca Juniors y la familia volvió a establecerse en el país. Guercio, por su parte, retomó gradualmente su presencia en radio y televisión después de una larga etapa dedicada, en gran medida, a la vida familiar. Hoy, celebran la mayoría de edad de un amor en el que solo ellos creían y que el tiempo le dio la razón.

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El posteo de Sergio Romero por el aniversario de casado junto a Eliana Guercio