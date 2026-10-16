El nuevo Tesla que “vuela” y los memes más famosos que bromean la creación de Musk

Tesla presentó su nuevo auto deportivo y las redes sociales no tardaron en reaccionar, especialmente al ver que el coche contaba con propulsores que lo hace "volar"

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El nuevo Tesla Roadster no solo llamó la atención por sus maniobras en el aire. La presentación del deportivo eléctrico también desató una ola de memes y bromas en redes sociales como X, Instagram y Facebook, donde los usuarios comenzaron a imaginar cómo sería conducir un automóvil capaz de elevarse del suelo y realizar piruetas.

Las reacciones convirtieron la demostración de Tesla en material para el humor digital. Algunos usuarios imaginaron cómo aprovecharían el vehículo para evitar los atascos de tráfico, mientras que otros se preguntaron qué ocurriría con las actividades más cotidianas, como llevar un café en el portavasos o viajar como pasajero durante una maniobra aérea.

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La presentación del automóvil, que incorpora propulsores desarrollados con tecnología de SpaceX, también dio lugar a comparaciones con personajes animados y bromas sobre la espera de Grand Theft Auto VI (GTA 6). A esto se sumaron videos creados con IA que imaginan situaciones absurdas y posibles accidentes si estas capacidades llegaran a utilizarse en la vida diaria.

Memes sobre el nuevo Tesla que puede "volar". (IG)

Del tráfico a los viajes en el aire: así imaginaron el uso del Tesla

Una de las ideas que más se prestó a las bromas fue la posibilidad de utilizar el Roadster para evitar las congestiones vehiculares. En lugar de permanecer detenido en una avenida llena de automóviles, los memes imaginaron a los conductores activando los propulsores para sobrevolar a los demás vehículos y llegar más rápido a su destino.

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Otros llevaron la situación al terreno de las normas de tránsito. Si un automóvil puede elevarse y realizar maniobras en el aire, ¿cómo deberían actuar los agentes de tránsito? ¿Serían necesarias nuevas señales para regular los movimientos de estos vehículos? Las publicaciones humorísticas plantearon escenarios en los que las reglas de circulación tendrían que adaptarse a una tecnología que hasta ahora parecía propia de la ciencia ficción.

También surgieron bromas sobre las aseguradoras. Los usuarios imaginaron las dificultades de explicar un accidente en el que un vehículo hubiera realizado una pirueta antes de aterrizar sobre otro automóvil.

Algunos usuarios compararon el nuevo Tesla con los autos de Cars. (IG)

El café derramado y los pasajeros mareados

Los videos creados con inteligencia artificial llevaron las bromas a situaciones más cotidianas. Algunas recreaciones imaginan lo que podría suceder si el conductor llevara un café mientras el vehículo realiza una maniobra brusca: la bebida saldría disparada y terminaría sobre la ropa, el tablero o los asientos.

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Otros escenarios exploran cómo reaccionarían los pasajeros ante los movimientos del automóvil. Una pirueta inesperada podría provocar mareos, mientras que un aterrizaje repentino convertiría un viaje aparentemente normal en una experiencia incómoda.

Estas escenas deben entenderse como recreaciones humorísticas y no como pruebas de fallas reales del Roadster. La demostración presentada por Tesla no permite concluir cómo se comportaría el vehículo en todas esas circunstancias, especialmente durante un uso cotidiano.

Los usuarios de las redes sociales se burlaron de la capacidad de "volar" del nuevo Tesla. (IG)

La diferencia entre una maniobra controlada y la circulación habitual es precisamente uno de los elementos que alimenta los chistes: los usuarios trasladan una demostración tecnológica a situaciones que cualquier conductor puede reconocer.

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Las comparaciones con Cars y la espera de GTA 6

El diseño y las capacidades del deportivo también motivaron comparaciones con el universo de Cars, la película animada de Pixar protagonizada por automóviles que tienen personalidad propia. Algunos usuarios imaginaron cómo encajaría un Tesla capaz de volar en ese mundo, mientras que otros recurrieron al humor para representar cómo se vería conducirlo por las calles.

Otra broma relacionó la presentación con la prolongada espera de GTA 6. La idea, expresada en publicaciones humorísticas, es que los automóviles voladores ya parecen acercarse a la realidad mientras el esperado videojuego de Rockstar Games todavía no llega a las manos de los jugadores.

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Memes sobre el lanzamiento del nuevo auto de Tesla, en el que se destaca que llegó un "auto volador" antes que el GTA 6. (IG)

Las reacciones muestran cómo una presentación tecnológica puede trascender las especificaciones del producto y convertirse en un fenómeno de cultura digital. En X, Instagram y Facebook, el Roadster pasó de ser un vehículo que ejecuta maniobras aéreas a protagonizar escenarios imaginarios sobre el tráfico, los accidentes, los viajes cotidianos y las expectativas de los aficionados a los videojuegos.

Por ahora, muchas de esas situaciones pertenecen al terreno de los memes y los videos generados con IA. Sin embargo, reflejan una pregunta que acompaña a las nuevas tecnologías: qué ocurriría si una capacidad que hoy sorprende durante una demostración tuviera que integrarse en la vida diaria.

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