Terremoto en Panamá: Gracie Bon mantiene la entrega de donaciones e insumos pese a las críticas por sus fotos

La influencer panameña ha utilizado su impacto digital para recolectar e ir a entregar personalmente toneladas de insumos de primera necesidad a las familias vulnerables (Cortesía: Gracie Bon).

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La modelo e influencer panameña Gracie Bon se ha convertido en una de las personalidades más comentadas en las plataformas digitales tras desplegar una intensa labor de asistencia social en favor de los damnificados por el devastador terremoto de magnitud 7.5 que golpeó a Panamá recientemente.

La creadora de contenido e icono del movimiento body positive ha utilizado su plataforma y recursos financieros propios para llevar toneladas de insumos de primera necesidad a las comunidades más vulnerables que quedaron sin techo ni alimentos.

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Sin embargo, su cruzada solidaria no ha estado exenta de escrutinio. Tras publicarse fotografías donde posaba en medio de los escombros provocados por el sismo, surgieron opiniones divididas y críticas aisladas en redes sociales. Algunos usuarios cuestionaron la estética de las imágenes y la exposición de la tragedia con fines mediáticos.

Por encima de las anécdotas y las polémicas de la era digital, la modelo reiteró que su prioridad sigue siendo responder a la urgencia humanitaria. “El pueblo ayuda al pueblo, somos los únicos que nos tenemos para ayudar”, expresó en sus canales oficiales, haciendo un llamado a la unidad y recordando que no es momento para discriminaciones o disputas entre empresas o figuras públicas, sino para canalizar esfuerzos en beneficio de las familias que lo perdieron todo.

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La creadora de contenido panameña Gracie Bon reveló que una empresa rechazó vincularse con su imagen cuando intentó coordinar la entrega de insumos para damnificados en el interior del país.

En esta emergencia nacional, Bon ha redoblado esfuerzos adquiriendo alimentos no perecederos, agua embotellada, colchones, carpas y toldas. Además, logró aliarse con una empresa de logística para disponer de camiones de gran capacidad que trasladen las donaciones directamente a las zonas rurales afectadas.

Durante la jornada de distribución e interacción en el campo realizada el día de ayer, ocurrió un momento insólito y gracioso que rápidamente se volvió viral entre los asistentes y espectadores de las redes.

Mientras la influencer coordinaba la entrega de víveres e interactuaba de forma cercana con los residentes afectados, un hombre de la comunidad se le acercó y, sin dudarlo, comenzó a coquetearle abiertamente, elogiando su deslumbrante belleza y sus icónicas curvas.

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El desenfadado piropo sacó risas tanto a la propia Gracie como a los lugareños que presenciaban la escena, aportando una nota de calidez, humor y alivio cómico en medio del ambiente de tensión que se vive en las zonas devastadas.

La creadora de contenido Grace Bon llevó comida a los afectados por el terremoto, pero durante el recorrido se encontró con este tío, quien le dedicó tremendo piropo y hasta le quitó la tristeza.

No es la primera ocasión en que la panameña realiza este tipo de acciones altruistas. En el pasado, ha celebrado importantes logros de su carrera regresando a su barrio de infancia para repartir canastas de alimentos entre sus vecinos.

La situación en Panamá a una semana del terremoto de magnitud 7.5

A una semana de la sacudida telúrica de magnitud 7.5, el panorama general en Panamá continúa siendo delicado, aunque las labores de auxilio comienzan a estabilizarse. El terremoto dejó un saldo de miles de personas afectadas, decenas de heridos y graves daños estructurales concentrados principalmente en cuatro provincias del suroeste y el interior del país, además del colapso parcial de infraestructuras clave como carreteras, escuelas, iglesias y edificaciones de vivienda.

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A pesar de la magnitud de la tragedia, las autoridades de Protección Civil confirmaron que no se registraron pérdidas de vidas humanas directas por el colapso inicial.

No obstante, el desafío actual radica en la logística de distribución. Con más de 400 réplicas registradas algunas alcanzando magnitudes superiores a 5.0 y 6.6 y persistentes lluvias estacionales, varias comunidades rurales de difícil acceso se han mantenido temporalmente aisladas por deslizamientos de tierra y afectaciones en las vías.