Tesla Roadster, el carro de Elon Musk que vuela y hace acrobacias con tecnología espacial de SpaceX

El auto utiliza propulsores de cohete basados en aire, un sistema sin combustión que emplea gas frío y comprimido para generar empuje. SpaceX utiliza la misma tecnología en algunos de sus cohetes.

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Elon Musk presentó el nuevo Tesla Roadster, un carro volador capaz de despegar, girar en el aire y aterrizar tras realizar maniobras controladas. La demostración se realizó en un centro de pruebas de SpaceX, la compañía aeroespacial de Musk que apoyó el desarrollo del auto.

El vehículo eléctrico subió por una rampa, quedó boca abajo sobre una estructura inclinada y descendió con un giro para estabilizarse antes de tocar el suelo.

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También saltó por encima de otros vehículos durante la presentación. Para realizarlo con éxito, el carro genera un humo blanco a través de sus propulsores de gas frío.

La versión capaz de volar no estará habilitada para circular por la vía pública.

Tesla comenzará a entregar el Roadster en 2028 en dos versiones habilitadas para circular por la calle, que ya pueden reservarse con pagos de entre USD 50.000 y USD 250.000. La variante capaz de volar, en cambio, solo estará disponible mediante invitación.

El automóvil eléctrico Tesla Roadster se eleva sobre un escenario mediante un sistema de propulsores verticales controlados por inteligencia artificial.

Cómo logra volar el carro de Tesla

El Roadster cuenta con ventiladores ubicados debajo de la carrocería que aspiran el aire y crean un efecto de succión contra el suelo. Tesla afirma que esa fuerza puede mantener el vehículo adherido a una superficie incluso cuando está detenido.

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El sistema se complementa con alerones activos: piezas móviles similares a pequeñas alas que dirigen el aire para empujar el auto hacia el suelo.

Esto mejora el agarre de los neumáticos y la estabilidad en curvas, frenadas y aceleraciones. Durante la demostración, esta combinación permitió que el prototipo subiera por una estructura inclinada y permaneciera boca abajo antes de descender.

El Tesla Roadster realiza una demostración de elevación sobre propulsores controlados por inteligencia artificial en una pista de pruebas.

La versión Rocket suma propulsores de gas frío alrededor del vehículo. Estos dispositivos entregan pequeños impulsos para mantener estable el auto en el aire, ayudarlo a acelerar, elevarse y girar durante las maniobras.

Qué es el humo blanco que genera al volar

El humo blanco que rodeó al Tesla Roadster durante el aterrizaje no proviene de una combustión ni indica una avería. Se trata de vapor generado por la liberación de aire comprimido a alta presión desde los propulsores de gas frío.

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La versión Rocket utiliza 10 propulsores conectados a tanques con 600 litros de aire comprimido. Estos dispositivos se activan para levantar, estabilizar o frenar el vehículo durante las maniobras.

El deportivo eléctrico Tesla Roadster incorpora un sistema de propulsores en su parte trasera para permitir el vuelo vertical.

Cuando el aire sale a gran velocidad y se expande de forma repentina, su temperatura baja de manera abrupta. Ese cambio condensa la humedad presente en el ambiente y forma la nube blanca que se vio alrededor del auto.

Qué modelos hay disponibles

Tesla prevé tres configuraciones para el nuevo Roadster. La versión Performance será la opción de carretera con dos asientos, aerodinámica activa y sistema de succión multimodo para aumentar la carga aerodinámica dentro y fuera de la pista.

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El paquete Thrust será una edición limitada para dos personas. Combinará el sistema de succión multimodo con propulsores de gas frío ubicados en la parte trasera y, según Tesla, permitirá alcanzar los 100 km/h en menos de un segundo.

Un Tesla Roadster elevado despide humo sobre un camión Semi y varios automóviles de la marca Tesla en un escenario iluminado. (Tesla)

La variante Rocket estará disponible solo por invitación y contará con un único asiento. Sus propulsores de gas frío se distribuirán alrededor del vehículo para asistir la aceleración, el ascenso y la rotación lateral. Tesla aclaró que esta versión no está homologada para uso en la vía pública.

Qué tan seguro es el Tesla Roadster

Tesla advierte que la capacidad de vuelo del Roadster no podrá utilizarse en vías públicas y que la versión Rocket podría no estar disponible en todas las regiones.

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El automóvil eléctrico Tesla Roadster se presenta con las puertas abiertas en un escenario nocturno bajo el cielo estrellado. (Tesla)

Elon Musk reconoció que el deportivo no está necesariamente “optimizado para la seguridad”, una definición que abre interrogantes sobre su homologación para circular por carreteras públicas.

Por el momento, Tesla no informó cuántos vehículos con propulsores de gas frío planea fabricar. La reserva de la versión Performance, que no incluye estos propulsores, requiere un pago total de USD 50.000.