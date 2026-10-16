Cómo cancelar el envío de un correo en Gmail y que ya no quiero que lo vean

Gmail permite revertir el envío de un mensaje, pero solo durante los segundos posteriores a enviarlo. (Google)

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Es posible cancelar el envío de un correo en Gmail, aunque la opción solo está disponible durante un breve período de tiempo inmediatamente después de enviar el mensaje.

Cuando aparece la notificación Se envió el mensaje en la esquina inferior izquierda, Gmail ofrece las opciones Deshacer y Ver mensaje. Para anular el envío, hay que seleccionar en Deshacer.

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El tiempo disponible para cancelar el correo depende de la configuración de la cuenta y puede ajustarse antes de enviar futuros mensajes.

Tras mandar un correo, aparece un aviso en la parte inferior izquierda con las opciones “Deshacer” y “Ver mensaje”. (Google)

Cómo cancelar el envío

Después de enviar un correo electrónico, busca la notificación Se envió el mensaje en la esquina inferior izquierda de Gmail. Opta por Deshacer para cancelar el envío del mensaje.

La opción aparece inmediatamente después del envío y permanece disponible solo durante el período de cancelación configurado.

Cómo ajustar el tiempo de cancelación del correo

En la computadora, ingresa a Gmail y haz clic en Configuración, en la esquina superior derecha. Luego, selecciona Ver toda la configuración. Junto a Deshacer el envío, elige un período de cancelación de 5, 10, 20 o 30 segundos.

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Gmail permite elegir una ventana de cancelación de 5, 10, 20 o 30 segundos. (Google)

Por último, ve a la parte inferior de la página y haz clic en ‘Guardar cambios’.

Cómo verificar si un correo electrónico fue enviado en Gmail

Para comprobar si un correo fue enviado en Gmail, revisa las carpetas Enviados y Borradores. Asimismo, puedes pedir al destinatario que revise las carpetas No deseados o Spam. Si el correo está allí, debe agregarte como contacto.

Espera unas horas para verificar si Gmail envía un mensaje de error de entrega. Esa notificación puede indicar que el correo no llegó a destino.

Qué hacer si el mensaje se demora

Verifica que el dispositivo esté conectado a una red de datos móviles o Wi‑Fi. Si la conexión es lenta, el mensaje puede tardar en enviarse.

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Si el mensaje no aparece en “Enviados” ni en “Borradores”, puede haber sido eliminado antes de enviarse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si enviaste el correo desde un cliente de correo electrónico, como Outlook o Apple Mail, intenta hacerlo desde la aplicación de Gmail o desde mail.google.com.

La revisión de Enviados, Borradores, No deseados y los posibles mensajes de error permite determinar si el correo salió de la cuenta y si pudo haber tenido problemas de entrega.

Cómo ahorrar almacenamiento en Gmail

Para liberar espacio en Gmail sin pagar almacenamiento adicional, conviene identificar los mensajes que más capacidad ocupan y eliminar los que ya no son necesarios. El almacenamiento de la cuenta de Google se comparte entre Gmail, Google Drive y Google Fotos, y las cuentas gratuitas suelen disponer de 15 GB.

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Vaciar la papelera y la carpeta de Spam permite disponer del espacio ocupado por los mensajes eliminados. (Reuters)

Una de las opciones más útiles es escribir has:attachment larger:15M en la barra de búsqueda.

Este comando muestra los correos con archivos adjuntos superiores a 15 MB. Antes de borrarlos, es posible descargar en la computadora los documentos que se quieran conservar.

Se pueden encontrar mensajes antiguos con la búsqueda older_than:3y que filtra los correos recibidos hace más de tres años.

Otra alternativa es usar has:attachment para revisar todos los mensajes con archivos adjuntos, que suelen ocupar más espacio que los correos de solo texto.

La capacidad de una cuenta de Google se reparte entre Gmail, Google Drive y Google Fotos, con una cuota gratuita que suele ser de 15 GB. REUTERS/Carlos Jasso/File Photo

Para reducir los mensajes promocionales, se pueden buscar las palabras unsubscribe o cancelar suscripción.

Luego, Gmail permite seleccionar varios correos y eliminarlos a la vez. Igualmente se puede usar el enlace de baja incluido en esos mensajes para dejar de recibirlos.

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Por último, hay que vaciar regularmente la papelera y la carpeta de Spam. Los mensajes eliminados permanecen allí durante 30 días, por lo que el espacio no queda disponible de inmediato.

Google Drive incluye en el almacenamiento los documentos, imágenes, videos, PDF y otros archivos que el usuario carga en su unidad. REUTERS/Arnd Wiegmann

Cómo se conforma el almacenamiento de una cuenta Google

El almacenamiento de una cuenta de Google se distribuye entre tres servicios principales: Gmail, Google Drive y Google Fotos. En las cuentas gratuitas, la cuota disponible suele ser de 15 GB.

Gmail guarda los correos electrónicos, incluidos los enviados, los que están en la papelera y en Spam, además de los mensajes con archivos adjuntos grandes.

Google Drive suma documentos, hojas de cálculo, PDF, imágenes, videos y otros archivos cargados por el usuario. Cuenta el contenido añadido a la unidad personal desde Compartido conmigo.

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En Google Fotos, las fotos y los videos en calidad original consumen espacio.

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