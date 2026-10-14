El dólar operó estable a la espera de una licitación de deuda clave del Tesoro

La oferta cambiaria se mantiene en buen nivel en el tramo final del año.

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Con un monto operado en el segmento de contado de USD 580,4 millones, el dólar mayorista tuvo una suba marginal de 50 centavos, para finalizar a 1.513 pesos. En octubre el tipo de cambio mantiene una baja de seis pesos o 0,4 por ciento.

La divisa operó con escasas oscilaciones en un mercado bien provisto de oferta en una rueda con licitación de deuda del Tesoro, y tras un dato de inflación de septiembre en 1,9%, es decir 0,2 puntos porcentuales más que en agosto. A nivel interanual, el indicador sumó 33,4%, que contrasta con un dólar mayorista que en el último año ganó solo 153 pesos o un 11,3%, desde los $1.360 del 14 de octubre de 2025.

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El BCRA informó que la banda superior de su esquema cambiario 1.934,07 pesos. El dólar mayorista quedó a 421,07 pesos o 27,8% de es límite de flotación, , la brecha más amplia desde el 21 de abril de 2025 (28,4%), casi 18 meses atrás, dentro de un esquema que comenzó a regir el 14 de abril del 2025.

“Con un IPC que, sin sorpresas, estuvo en línea, el dólar mayorista sigue calmo -en torno a los $1.515- e incluso, por momentos, afloja a partir de una mayor oferta. Esta coyuntura viene siendo aprovechada por el BCRA para acelerar las compras en lo que va del mes e incluso registrar fuertes adquisiciones, como ayer, a partir de operaciones en bloque”, describió el economista Gustavo Ber.

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“Frente a ello, la atención se traslada a qué pasará del lado de los pesos, y en dicho sentido la licitación podría arrojar nuevas pistas sobre la estrategia monetaria”, continuó el titular del Estudio Ber, antes de conocerse el resultado de la licitación de bonos del Tesoro, para renovar vencimientos por 4,9 billones de pesos.

El dólar al público quedó estable a $1.535 para la venta en el Banco Nación. El dólar blue también quedó sin cambios a $1.550, tras haber operado en un máximo de $1.555 por la mañana.

Para los analistas de Vector Investments, “la mejora cambiaria no elimina las exigencias de financiamiento externo”, dado que “el escenario combina avances en nominalidad y acumulación de divisas con desafíos todavía visibles en actividad, costo de financiamiento y percepción de riesgo”.

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Los expertos de Balanz indicaron que “la estabilidad cambiaria se tradujo en un buen desempeño en las curvas en pesos. Además del sorpresivo resultado de la elección en Brasil, la mejora de los términos de intercambio y las emisiones de provincias y corporativos continúan aportando flujos adicionales al balance externo. Respecto a esto último, restan por liquidar unos USD 4.600 millones de emisiones ya realizadas, según una presentación del vicepresidente del BCRA que se conoció la semana pasada”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, se reunieron con la directora Gerente del FMI (Fondo Monetario Internacional), Kristalina Georgieva, en Bangkok, Tailandia.

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Tras el encuentro, Caputo lo calificó como excelente en una publicación en la red social “X”, en la que señaló que habían conversado sobre cuestiones internas y externas, y destacó los elogios de Georgieva a la disciplina fiscal de Argentina pese a los shocks globales.

En una publicación separada en “X”, Georgieva también destacó las mejoras en los fundamentos económicos y la resiliencia, sustentadas en la disciplina fiscal, mientras muchos países enfrentan dificultades por sus elevados déficits.

“Ambas partes señalaron que sus equipos están trabajando para finalizar las conversaciones sobre la tercera revisión del programa, que habilitaría un desembolso de USD 865 millones”, subrayó Max Capital.

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“En el plano político e institucional, el presidente Javier Milei busca reforzar la confianza de los inversores mediante su viaje a Washington para consolidar la alianza estratégica con la administración de Donald Trump y reunirse con autoridades clave de energía y comercio en EEUU”, comentó Felipe Mendoza, analista de mercados de EBC Financial Group.

En otro orden, los últimos datos disponibles sobre los depósitos privados en dólares, actualizados al 8 de octubre, muestran un aumento de USD 195 millones en las colocaciones en efectivo del sector privado, hasta USD 42.376 millones, un máximo desde el colapso de la Convertibilidad.

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