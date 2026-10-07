Opinión

La IA y la religión digital en Argentina

El Segundo Informe del Barómetro de las Religiones y las Creencias indica que el 53,7% rezó en privado durante el último año, frente a una incorporación tecnológica todavía reducida en el país

Figura humanoide de luz azul con circuitos sobre una ciudad nocturna, con edificios, vehículos, torre de antenas y siluetas de personas.
"La mediación de la IA en la religiosidad argentina es todavía incipiente, y la fe sigue jugándose, sobre todo, en la intimidad de la oración", dicen las autoras del texto (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Según el Segundo Informe del Barómetro de las Religiones y las Creencias en Argentina (Ocrear-CBC/UBA), mientras el 53,7% de la población reza u ora en la intimidad durante el último año, apenas el 3,4% consultó herramientas de inteligencia artificial (IA) sobre temas religiosos o espirituales. Entre una y otra proporción hay una distancia ostensible de prácticas. ¿No hay adopción de la religión digital en la Argentina? Un estudio del Pew Research Center del año pasado ya indicaba que, para la mayoría de las personas, la IA no debería ocupar ningún rol en cuestiones espirituales.

Más allá de la reciente irrupción de la IA, la mediación tecnológica es un tema recurrente en el análisis sociológico de las prácticas religiosas contemporáneas. Durante la pandemia, las congregaciones argentinas migraron a transmisiones en vivo, cultos por Zoom y misas por YouTube, un proceso que Heidi Campbell describió, a escala global, como una transición digital forzada. Varios años después, las prácticas mediadas por tecnología continúan, aunque con una incidencia acotada.

PUBLICIDAD

Más allá de la reciente irrupción de la IA, la mediación tecnológica es un tema recurrente en el análisis sociológico de las prácticas religiosas contemporáneas

En la Argentina, la participación en ceremonias religiosas a través de Internet alcanza al 5,8% de la población. El uso de apps con fines religiosos o espirituales llegan al 4,6%, mientras el seguimiento de líderes religiosos en redes sociales representa el 4,1 por ciento. La consulta a la inteligencia artificial por cuestiones espirituales también es muy baja: alcanza apenas al 3,4 por ciento.

Estas prácticas no son equivalentes entre sí. Participar de una ceremonia en línea supone trasladar una práctica religiosa tradicional a una plataforma digital. Seguir a un líder en redes prolonga un vínculo de autoridad ya constituido. Utilizar una aplicación religiosa favorece una experiencia más individualizada. Consultar a un sistema de inteligencia artificial, en cambio, introduce una mediación conversacional capaz de formular respuestas, interpretaciones o recomendaciones. En todos los casos, sin embargo, los niveles de adopción declarados son reducidos.

PUBLICIDAD

La limitada adopción de la religión digital como práctica en nuestro país se contrapone con la gran oferta disponible, por ejemplo, en el mercado de aplicaciones móviles. Hallow, una de las aplicaciones católicas más difundidas del mundo, informaba en 2024 unos 2,74 millones de usuarios en América Latina y superaba los veinte millones de descargas globales. Dante Gebel, pastor argentino radicado en Estados Unidos, reúne más de dos millones de seguidores en Instagram y más de tres millones de suscriptores en YouTube. Existe una industria religiosa digital de escala continental y, sin embargo, su adopción por parte de los creyentes argentinos es limitada.

En la Argentina, la participación en ceremonias religiosas a través de Internet alcanza al 5,8% de la población

Heidi Campbell, quien inició los estudios sobre religión digital, viene sosteniendo que la disponibilidad de una tecnología no explica por sí misma su adopción. Cada comunidad religiosa la interpreta y evalúa de acuerdo con su historia, sus tradiciones y su estructura de autoridad. Las tecnologías no ingresan en un vacío, sino que son aceptadas, adaptadas, limitadas o rechazadas a partir de marcos religiosos preexistentes.

El caso evangélico argentino lo muestra con claridad: el 14,7% participó de ceremonias por Internet, casi el triple que entre los católicos, y ese mismo grupo asistió a ceremonias presenciales en un 40,3 por ciento. Estos datos habilitan algunas hipótesis. La adopción tecnológica es mayor entre los evangélicos, que son, a la vez, quienes más asisten a ceremonias presenciales y quienes más siguen a sus líderes en redes. Los sistemas conversacionales ingresan al campo religioso por dentro de comunidades ya constituidas, sin desplazar, por ahora, la autoridad de quienes las conducen.

Rezar en la intimidad, con un 53,7%, duplica la asistencia a misas o cultos presenciales, que alcanza al 26,4%, y multiplica por más de quince la consulta a inteligencia artificial, ubicada en el 3,4 por ciento. Los datos permiten inferir que la relación con lo sagrado se canaliza principalmente a través de prácticas íntimas y personales, antes que mediante nuevas formas de intermediación tecnológica.

Existe una industria religiosa digital de escala continental y, sin embargo, su adopción por parte de los creyentes argentinos es limitada

Mientras la mediación digital sigue siendo marginal, la ayuda material y espiritual continúa canalizándose casi exclusivamente de forma presencial, según el Tercer Informe del Barómetro, dedicado al papel de los templos en la vida social argentina. El apoyo espiritual en momentos difíciles constituye el principal motivo de acercamiento a templos e iglesias, con un 21,7%. El registro asciende al 48,3% entre los evangélicos y al 32,8% entre quienes superan los 50 años. Entre las funciones que cumplen las organizaciones religiosas, el acompañamiento frente a las adversidades cotidianas continúa organizándose alrededor de los templos: la ayuda económica o alimentaria y la búsqueda de trabajo reúnen, juntas, 16 menciones cada 100 personas encuestadas. Quienes no terminaron el secundario se acercaron aún más por ayuda, en un 42,8 por ciento.

El Barómetro registra prácticas declaradas por las y los entrevistados, y esas declaraciones son elocuentes: la mediación de la IA en la religiosidad argentina es todavía incipiente, y la fe sigue jugándose, sobre todo, en la intimidad de la oración y en la presencialidad del templo antes que en la pantalla.

Las autoras son cofundadoras del Observatorio de las Creencias en Argentina (OCREAR-CBC/UBA), profesoras de la UBA e investigadoras del Conicet

Temas Relacionados

ReligiónInteligencia artificialEspiritualidadEconomía-Argentina-Opinión

Últimas Noticias

La luz que puede cambiar la psiquiatría: qué significa el Nobel de Medicina 2026 para entender la mente

La optogenética aporta algo que la psiquiatría necesitaba, las herramientas para probar causalidad en los circuitos cerebrales. La inteligencia artificial puede sumar otra capa pero el desafío es no perder a la persona en el camino

La luz que puede cambiar la psiquiatría: qué significa el Nobel de Medicina 2026 para entender la mente

Día Mundial de los Cuidados Paliativos: el imperativo ético y sanitario de acompañar la vida hasta el último instante

El 10 de octubre se recuerda y destaca a la actividad que abarca la prevención y el alivio del sufrimiento causado por enfermedades y problemas de salud potencialmente mortales, buscando mejorar la calidad de vida de quienes los padecen, como de sus familiares y allegados

Día Mundial de los Cuidados Paliativos: el imperativo ético y sanitario de acompañar la vida hasta el último instante

La urgencia de sumar mujeres a las mesas de decisión tecnológica

El informe del Foro Económico Mundial de 2026 reportó que la participación femenina también fue del 26% en las nuevas contrataciones del sector, por debajo de la proporción del resto del mercado laboral

La urgencia de sumar mujeres a las mesas de decisión tecnológica

Milei dice querer entrar al mundo, pero ignora hacia dónde va

El país es el único integrante del Mercosur que aún no entregó la NDC 3.0 exigida por el Acuerdo de París, pese a que cada nación define su propia meta ambiental

Milei dice querer entrar al mundo, pero ignora hacia dónde va

Producir cerca: la nueva geografía del medicamento

La industria farmacéutica redefine sus estrategias para responder con mayor rapidez a las necesidades sanitarias, fortalecer capacidades locales e impulsar la innovación

Producir cerca: la nueva geografía del medicamento

DEPORTES

Anunció su retiro en 2002, pero una negociación de último momento lo cambió todo: así sumó Ferguson una década extra en Manchester United

Anunció su retiro en 2002, pero una negociación de último momento lo cambió todo: así sumó Ferguson una década extra en Manchester United

Lo que no se vio de la despedida de Messi: la secuencia de su gol desde la platea, el blooper de los drones y las jugadas que lo hicieron enojar

El abrazo que detuvo el tiempo: las lágrimas de Thiago y el gesto de Antonela Roccuzzo cuando se encontraron con Messi

“Esa aura no se la vi a nadie en mi vida”: Scaloni se rindió a los pies de Messi y explicó cómo intentará reemplazarlo en la Selección

Las perlitas de la despedida de Lionel Messi de la selección: el regalo del árbitro, un desmayo en pleno show y la sorpresa del final

TELESHOW

El sentido mensaje de Nico Vázquez en la despedida de su amigo Lionel Messi: “Te vimos caer y levantarte”

El sentido mensaje de Nico Vázquez en la despedida de su amigo Lionel Messi: “Te vimos caer y levantarte”

La revelación de Ángel de Brito sobre Lali Espósito y Tini Stoessel: “Se invitaron a sus casamientos”

La tribuna de Pergolini le dio la espalda por la despedida de Messi y Mario le dedicó a Leo un mensaje a flor de piel

Marilina Bertoldi habló tras cantar con Lali y Tini: “Años ninguneada por el rock, y ellas me abrieron las puertas del pop”

Charly García acompañó a Lionel Messi en su despedida de la selección argentina desde un palco

INFOBAE AMÉRICA

El día que el mundo cambió

El día que el mundo cambió

Un estudio revela que las mujeres informan más dolor que los hombres: en qué zonas reportaron más molestias

Anunció su retiro en 2002, pero una negociación de último momento lo cambió todo: así sumó Ferguson una década extra en Manchester United

EN VIVO: El Nobel de Química 2026 fue otorgado a Henri Kagan y Kenso Soai por sus hallazgos clave para avances en la industria farmacéutica

La Unión Europea y China comienzan una negociación clave para evitar una guerra comercial