Reportes de drones cerca del principal aeropuerto de Costa Rica se duplican y ponen en riesgo las operaciones aéreas

Los reportes de drones en las cercanías del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría se duplicaron durante 2026, según informó AERIS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La presencia de drones en las cercanías del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS), principal terminal aérea de Costa Rica, genera preocupación entre las autoridades aeroportuarias debido al incremento de reportes relacionados con estos dispositivos, cuya operación sin autorización puede comprometer la seguridad de las aeronaves y provocar interrupciones en el servicio.

La empresa AERIS, encargada de la gestión del aeropuerto, advirtió que los incidentes reportados se duplicaron con respecto al año anterior, una situación que motivó un llamado a la población para utilizar estos equipos de manera responsable y respetar las restricciones establecidas por las autoridades aeronáuticas.

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La advertencia adquiere particular importancia debido al incremento de incidentes registrados durante 2026. Según información de AERIS durante todo 2025 se contabilizaron cuatro reportes, mientras que en lo transcurrido de 2026 la cifra alcanzó 10 casos.

El llamado no se limita al peligro que representa un posible choque entre un dron y un avión. Su presencia en las inmediaciones de la terminal puede obligar a suspender temporalmente despegues y aterrizajes como medida preventiva, con consecuencias para las aerolíneas y los pasajeros.

Según explicó AERIS, los momentos de mayor vulnerabilidad se presentan durante las fases de despegue, aproximación y aterrizaje, cuando las aeronaves operan a altas velocidades y cualquier objeto que interfiera en su trayectoria representa un peligro potencial.

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Aunque algunos drones tienen dimensiones reducidas, pueden resultar difíciles de detectar visualmente y provocar daños importantes en caso de una colisión.

Entre los componentes que podrían verse afectados se encuentran los motores, parabrisas y superficies de control de las aeronaves, elementos fundamentales para garantizar un vuelo seguro.

La empresa recordó que incluso un dispositivo utilizado con fines recreativos puede convertirse en una amenaza cuando ingresa sin autorización al espacio aéreo cercano a un aeropuerto.

La presencia de drones no autorizados representa un riesgo para las aeronaves, especialmente durante las maniobras de despegue y aterrizaje. Cortesía: ICT

¿Qué sucede cuando se detecta un dron cerca del aeropuerto?

La presencia de estos equipos activa una serie de procedimientos destinados a determinar el nivel de riesgo y proteger las operaciones aéreas.

De acuerdo con AERIS, las decisiones que adoptan las autoridades dependen de factores como la ubicación del dron, su altura, trayectoria y el tiempo durante el cual permanece en la zona.

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Cuando se identifica una condición de riesgo, las autoridades competentes pueden ordenar restricciones temporales mientras se comprueba que el dispositivo ya no representa una amenaza para las aeronaves.

Arturo Zamora, gerente de Operaciones y Seguridad de AERIS, explicó que la prioridad de la empresa es proteger a las personas y garantizar que las operaciones se desarrollen bajo condiciones seguras.

“Cada vez que se reporta un dron en las cercanías del aeropuerto, nuestra prioridad es proteger la seguridad de las personas y garantizar una operación aérea segura. Por esa razón, cuando existe un riesgo potencial, se activan protocolos de coordinación con la Torre de Control y las autoridades competentes para evaluar la situación y adoptar las medidas operacionales que correspondan”, manifestó Zamora.

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El funcionario también hizo un llamado a quienes utilizan estos dispositivos para que conozcan las disposiciones vigentes antes de ponerlos en funcionamiento.

“Nuestro llamado es a que quienes utilicen drones conozcan la normativa vigente y gestionen las autorizaciones necesarias antes de volarlos cerca de un aeropuerto”, agregó.

AERIS recordó que las autoridades pueden suspender temporalmente las operaciones aéreas cuando se detectan drones en las inmediaciones del aeropuerto. Crédito: AERIS

¿A qué distancia de un aeropuerto está prohibido volar drones?

La Dirección General de Aviación Civil (DGAC) establece restricciones específicas para la operación de aeronaves pilotadas a distancia, conocidas técnicamente como RPAS, con el objetivo de evitar interferencias con el tránsito aéreo.

Una de las principales disposiciones establece que los drones no deben operar dentro de un radio de ocho kilómetros alrededor de un aeródromo, salvo que exista autorización de la autoridad aeronáutica y se cumplan las condiciones correspondientes. Esta restricción está contemplada en la normativa costarricense sobre operaciones con aeronaves pilotadas a distancia.

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Por lo tanto, una persona que desee utilizar un dron en las proximidades del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría no puede hacerlo libremente, aunque se trate de una actividad recreativa, una grabación audiovisual o un trabajo profesional.

La autorización debe gestionarse antes de realizar el vuelo, para que las autoridades puedan evaluar si la operación es compatible con la seguridad de las aeronaves que utilizan el aeropuerto.

Entre la información que debe proporcionar el interesado se encuentra la identificación del responsable de la operación, el motivo de la actividad y la ubicación donde se pretende utilizar el equipo.

También deben especificarse las coordenadas geográficas, altura máxima prevista, radio de operación y fechas y horas en las que se desarrollaría el vuelo.

Con estos datos, la DGAC analiza la solicitud y determina si resulta procedente autorizarla, así como las condiciones operativas y de coordinación que deberán cumplirse.

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La autoridad aeronáutica dispone de una sección especializada en drones en su sitio web, donde pueden consultarse los formularios, restricciones y requisitos aplicables a estas operaciones.

Operadores se exponen a sanciones por incumplir la normativa

AERIS recordó que las restricciones no constituyen únicamente recomendaciones de seguridad, sino disposiciones cuyo incumplimiento puede tener consecuencias administrativas.

Las personas que operen drones sin los permisos correspondientes pueden enfrentar procedimientos administrativos y las sanciones contempladas en la legislación aeronáutica vigente, según advirtió la empresa.

La gestora aeroportuaria insistió en que el uso responsable de esta tecnología comienza antes de encender el dispositivo, mediante la verificación de las condiciones y restricciones existentes en el lugar donde se pretende realizar el vuelo.

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La situación evidencia la necesidad de que tanto los usuarios recreativos como quienes utilizan drones para actividades comerciales conozcan las reglas que regulan su funcionamiento, especialmente en zonas próximas a instalaciones aeroportuarias.

AERIS reiteró que el cumplimiento de estas disposiciones contribuye a proteger las operaciones aéreas y a reducir las afectaciones que podrían experimentar miles de pasajeros que transitan diariamente por el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, una terminal que conecta a Costa Rica con numerosos destinos internacionales.