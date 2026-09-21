Opinión

El agro que viene no se parece al que imaginamos

La producción de alimentos incorpora biotecnología, inteligencia artificial y herramientas digitales para decidir sobre suelos, clima, plagas y genética, mientras amplía su aporte a la economía y a la mesa cotidiana

Las grandes extensiones de tierra le dan paso a la siembra programada; la maquinaria pesada hoy goza de tecnología aplicada para hacer más productivo el proceso del cultivo (REUTERS/Jim Young/Archivo)
Las grandes extensiones de tierra le dan paso a la siembra programada; la maquinaria pesada hoy goza de tecnología aplicada para hacer más productivo el proceso del cultivo (REUTERS/Jim Young/Archivo)
Guardar

Durante muchos años, incluso décadas, el imaginario cultural sobre lo que era el campo permanecía inalterable. No hacía falta actualizar manuales escolares, ni siquiera era preciso trabajar sobre el impacto real que esta actividad tiene en nuestro día a día. Sin embargo, en poco tiempo, esa idea evolucionó, se complejizó y ganó en productividad, preparándose para un futuro en el que será una actividad cada vez más esencial.

Hoy el campo combina ciencia, tecnología, datos, conocimiento y sustentabilidad. Entonces, si queremos pensar en este futuro para nuestro país, es necesario contarles a las nuevas generaciones de qué se trata el campo en la actualidad, porque el abanico de oportunidades laborales es cada vez más amplio, y el impacto que tiene en el desarrollo económico de la Nación también.

PUBLICIDAD

Las grandes extensiones de tierra le dan paso a la siembra programada; la maquinaria pesada hoy goza de tecnología aplicada para hacer más productivo el proceso del cultivo; las semillas tienen una fortaleza mucho mayor, y los resultados se ven en la mesa de todos los argentinos.

Hoy el campo combina ciencia, tecnología, datos, conocimiento y sustentabilidad

Queda claro que el agro cambió. Por eso, el desafío actual es como profesionales, y como industria, estar a la altura de lo que esta actividad nos demanda. De ser exitosos no solo tendremos mejores opciones de cultivos: también habrá resultados económicos muy favorables para el país.

PUBLICIDAD

Hoy producir alimentos implica tomar decisiones cada vez más sofisticadas. Conocer el suelo, interpretar el clima, anticipar la aparición de malezas y enfermedades, seleccionar la genética adecuada para cada ambiente, administrar recursos y utilizar información para decidir cuándo y cómo intervenir. La tecnología, la biotecnología, la inteligencia artificial y las herramientas digitales son una parte vital de este proceso.

¿Cómo podemos resumirlo? El campo es la tierra, su gente, los cultivos y el ganado, y también ahora un laboratorio de innovación.

Pensar hoy mirando al mañana

Hablar sobre el futuro de la agricultura nos obliga a preguntarnos cómo vamos a producir, con qué conocimiento y quiénes tendrán las capacidades necesarias para hacerlo.

Es una conversación que no se puede postergar, porque el desafío es enorme. Según la FAO, el mundo necesitará producir cerca de un 70% más de alimentos hacia 2050. En un contexto de crecimiento poblacional, cambio climático, presión sobre los recursos naturales y necesidad de mejorar la eficiencia productiva, la agricultura tendrá que hacer mucho más con los recursos disponibles.

Producir alimentos implica tomar decisiones cada vez más sofisticadas

Eso obliga a pensar en una agricultura cada vez más inteligente: con tecnología aplicada adecuadamente, convirtiendo los datos en información y en una estrategia que empieza en la semilla y termina alimentando a los argentinos (y, por qué no, a gran parte del mundo).

El manejo temprano de malezas, enfermedades y plagas, la elección de semillas adaptadas a cada ambiente, el monitoreo de los cultivos y la planificación de aplicaciones son ejemplos de cómo las buenas prácticas agrícolas pueden apoyarse en nuevas tecnologías para mejorar la productividad y, al mismo tiempo, cuidar los recursos.

Esta mirada integral estuvo muy presente en el último Congreso de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), donde distintas soluciones tecnológicas fueron planteadas como herramientas estratégicas que combinan genética, protección de cultivos, digitalización y conocimiento agronómico.

Ellos y ellas, la clave

En este nuevo campo, el talento también evoluciona. Nacen oportunidades de la mano de la tecnología aplicada a la industria: biotecnólogos, agrónomos, analistas de datos, programadores, ingenieros industriales, expertos en sustentabilidad y hasta especialistas en inteligencia artificial. Todos son hoy necesarios, y juntos construyen una flamante e innovadora manera de trabajar.

Por eso, acercar a los jóvenes a esta actividad se vuelve esencial para cuidar una de las industrias que será cada día más importante para el desarrollo del país, pero también para resguardar uno de los recursos más necesarios para todas las personas: el alimento.

Si queremos una agricultura capaz de responder a los desafíos que vienen, necesitamos personas dispuestas a aprender, investigar, innovar y tomar decisiones con una mirada de largo plazo. El agro argentino tiene una enorme capacidad para hacerlo. Tiene conocimiento, experiencia, recursos naturales, emprendedores y una cadena de valor con fuerte presencia internacional.

Ahora también necesita construir un puente con las nuevas generaciones.

El autor es gerente senior de Marketing para Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia de BASF

Temas Relacionados

AgriculturaInteligencia artificialAgroindustriaEconomía-Argentina-Opinión

Últimas Noticias

El fin de la isla digital: por qué la verdadera omnicanalidad requiere cultura antes que tecnología

La integración entre ventas online y locales físicos fracasa si la dirección mantiene áreas aisladas y no adapta incentivos, presupuesto transversal, ERP y logística, pese a sumar plataformas y automatizaciones en el frente comercial

El fin de la isla digital: por qué la verdadera omnicanalidad requiere cultura antes que tecnología

Malvinas: un punto de partida

¿No ha llegado el momento de retomar la iniciativa de paz impulsada por Fernando Belaunde Terry durante plana guerra de 1982 y convertirla en la base de una negociación seria?

Malvinas: un punto de partida

Bernabé Aráoz ¿héroe o villano?

El militar y político tucumano fue una pieza clave en la independencia nacional y recibió elogios de Manuel Belgrano y de José de San Martín

Bernabé Aráoz ¿héroe o villano?

NAZA: el rugido del león

La reacción del poder ante un documental premiado en Venecia, basada en 24 testimonios de militares e inteligencia, expone una deriva: convertir el disenso en sospecha mientras se pospone la discusión de evidencias

NAZA: el rugido del león

Triunfo parcial de la AfD de Alice Weidel y colapso de la CDU gobernante

La ultraderecha se impuso en Mecklenburg-Vorpommern y mejoró los resultados en Berlín, mientras la CDU se hunde en el nordeste hasta su peor resultado regional desde 1949. Alice Weidel encuentra una de las claves de su avance, aunque la capital alemana vuelve a mostrar los límites territoriales

Triunfo parcial de la AfD de Alice Weidel y colapso de la CDU gobernante

DEPORTES

Estalló el conflicto en Inglaterra: una figura que no jugó el Mundial se bajó de la selección tras volver a ser convocado

Estalló el conflicto en Inglaterra: una figura que no jugó el Mundial se bajó de la selección tras volver a ser convocado

El traje estilo “Gatúbela” para todo el cuerpo que utilizó una figura del atletismo y dio que hablar: “Siento que no llevo nada puesto”

Una estrella de la NFL sufrió una espeluzante lesión durante un partido: la reacción de Tom Brady en la TV

De “niño prodigio” de la Bundesliga al escándalo por su edad real: la caída de Youssoufa Moukoko

Copa Davis: lo que dejó Turquía y los posibles caminos que se le abren a la Argentina

TELESHOW

Virginia Gallardo se quebró al hablar de las secuelas de una cirugía estética que cambió su vida: “Me empezó a doler”

Virginia Gallardo se quebró al hablar de las secuelas de una cirugía estética que cambió su vida: “Me empezó a doler”

Tini Stoessel sorprendió al hablar de su boda con Rodrigo De Paul en pleno show: “Será muy pronto”

Popstars lanzó su tema debut y el baile cambió el destino de tres concursantes: quiénes quedaron eliminadas

Lowrdez y Lissa de Bandana apuntaron contra Emilia Mernes: “No quiso cantar ‘Maldita noche’ con nosotras”

Corset, encaje y portaligas: el sensual look de Evangelina Anderson en Miami

INFOBAE AMÉRICA

Thomas Piketty, economista francés: “Queremos que el capitalismo y las fuerzas del mercado sean esclavos de la democracia, y no al revés”

Thomas Piketty, economista francés: “Queremos que el capitalismo y las fuerzas del mercado sean esclavos de la democracia, y no al revés”

El modelo carcelario de El Salvador impulsó 16 proyectos de megacárceles en 10 países

Organismo de Investigación Judicial alerta sobre señales físicas y emocionales de violencia contra menores en Costa Rica

¿De dónde llegaron y cuáles fueron los juguetes que más importó El Salvador en el primer semestre de 2026?

La purga anticorrupción de Xi Jinping dejó a la cúpula militar china reducida a solo dos miembros