Panamá

Adulto mayor engañaba a las mujeres con falsas ofertas laborales para luego abusar sexualmente de ellas en Panamá

El sospechoso utilizaba las plataformas digitales para publicar supuestas vacantes laborales, de acuerdo con las autoridades

Perfil de una mujer que escribe en una computadora portátil encendida en la penumbra, mientras una persona permanece de pie al fondo.
Una mujer trabaja frente a una computadora portátil encendida mientras la silueta de un hombre permanece de pie entre las sombras al fondo de la habitación. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cuatro personas requeridas por delitos sexuales fueron aprehendidas en distintos puntos de Panamá durante operativos de la Policía Nacional y de la Dirección de Investigación Judicial.

Uno de los casos ocurrió en el distrito de Dolega, provincia de Chiriquí, donde las unidades judiciales detuvieron a un hombre de 68 años.

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El ciudadano era investigado por denuncias relacionadas con presuntos delitos contra la libertad e integridad sexual, incluida la modalidad de violación.

Las pesquisas indican que el sospechoso publicaba aparentes ofertas laborales en plataformas digitales. Luego, citaba a las personas interesadas a una entrevista en su residencia, donde presuntamente cometía las agresiones sexuales.

Sobre el hombre pesan más de cinco denuncias presentadas en las provincias de Panamá y Chiriquí. Tras un allanamiento, fue trasladado para los procedimientos que permitirán ponerlo a disposición del Ministerio Público.

El hombre de 68 años citaba a las mujeres a su residencia para una supuesta entrevista laboral, y según las denuncias las agredía sexualmente. (PN)
El hombre de 68 años citaba a las mujeres a su residencia para una supuesta entrevista laboral, y según las denuncias las agredía sexualmente. (PN)

En otra acción, las autoridades aprehendieron a un joven de 19 años en el sector de El Cruce de San Félix, en el distrito de San Félix. El ciudadano era requerido por un delito contra la libertad e integridad sexual.

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El joven mantenía un oficio emitido el 26 de junio de 2026 por el Juzgado Municipal del Distrito de Remedios, y la captura se concretó durante tareas de verificación realizadas por las unidades policiales.

También, dentro del Plan Firmeza, la Policía Nacional detuvo a una persona requerida por el presunto delito de violación en la estación Metro de Villa Zaita, en el distrito de San Miguelito.

En la isla Colón, provincia de Bocas del Toro, agentes de la Dirección de Investigación Judicial hicieron efectiva una orden de aprehensión y conducción contra otro ciudadano.

La medida se ejecutó en Calle Primera por un presunto delito contra la libertad e integridad sexual en modalidad agravada.

Acoso sexual, acoso virtual, acoso redes sociales
El acoso digital también forma parte de los delitos que reportan las autoridades de justicia. Foto: ilustración Infobae

Los casos fueron remitidos a las autoridades judiciales correspondientes, que continuarán con las investigaciones y los trámites legales previstos.

El panorama de los delitos sexuales en Panamá muestra, entre 2025 y 2026, una combinación de persistencia estructural y aceleración reciente, con aumentos significativos en las denuncias, especialmente en conductas que afectan directamente a niñas, niños y adolescentes.

Las cifras del Ministerio Público revelan que, tras un quinquenio 2019-2023 con más de 35.000 denuncias y una tasa nacional en ascenso, 2025 se consolidó como un año de alta incidencia y 2026 profundizó ese incremento, con un crecimiento general cercano al 16% en los primeros siete meses del año respecto al mismo período del año anterior.

En ambos años, el capítulo de violación y otros delitos sexuales concentra alrededor del 90% de las denuncias, con el acceso sexual con una persona mayor de 14 y menor de 18 años y la violación como conductas predominantes.

Mientras, las estadísticas confirman que más del 70% de las víctimas son menores de edad y que provincias como Panamá, Chiriquí, Panamá Oeste, Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé se mantienen como focos críticos de violencia sexual.

Ilustración tipo collage muestra tres viñetas: mujer con recortes 'Femicidio', siluetas encadenadas 'Trata', y niño acurrucado con osito 'Maltrato'.
Una ilustración editorial tipo collage denuncia la violencia de género, la trata de personas y el maltrato infantil, uniendo tres escenas impactantes con recortes de periódicos y colores crudos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las notas informativas que analizan la magnitud de la violencia sexual en Panamá enfatizan que el catálogo penal no solo abarca agresiones físicas directas, sino también conductas que explotan la vulnerabilidad de menores de edad mediante corrupción, explotación sexual comercial y producción, posesión o exhibición de material pornográfico.

En este sentido, la pornografía infantil y la explotación sexual aparecen con cifras absolutas mucho menores que la violación o el acceso sexual, pero muestran, en los últimos años, incrementos porcentuales muy elevados, lo que ha encendido alarmas en las instituciones encargadas de la protección de la niñez.

La tipificación penal de estos delitos permite su registro estadístico diferenciado y, a la vez, ofrece un marco para la elaboración de políticas específicas, por ejemplo en materia de control de contenidos digitales, turismo sexual o explotación comercial en contextos de pobreza.

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