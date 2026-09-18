La UE anunció un nuevo desembolso de USD 3.300 millones destinado a Ucrania para adquirir armamento bélico

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, asiste a una rueda de prensa junto a la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia, Henna Virkkunen (no aparece en la imagen), para presentar la Ley de la UE para la Infancia (EU Kids Act), en Estrasburgo (Francia), el 17 de septiembre de 2026 (REUTERS/Yves Herman)

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La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció el jueves un nuevo desembolso de 3.300 millones de euros para que Ucrania compre misiles y drones, tras una conversación telefónica con el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

“Rusia está atacando sin tregua a Kiev, intentando hacer imposible la vida cotidiana de sus habitantes. Mañana desembolsaremos otros 3.300 millones de euros (USD 3.788 millones) a Ucrania, para la adquisición de misiles y drones”, señaló Von der Leyen en un comunicado.

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La dirigente alemana reiteró que la Unión Europea está “del lado de todos los ucranianos” y sostuvo que la asistencia europea a Kiev requiere nuevos recursos. Bruselas movilizó más de USD 17.000 millones para Ucrania desde el inicio de 2026, según precisó.

Von der Leyen recordó que la semana pasada la Unión Europea aprobó financiación para sistemas Patriot mediante su Préstamo de Apoyo a Ucrania. “La semana pasada, aprobamos financiación de la UE para los sistemas Patriot a través de nuestro Préstamo de Apoyo a Ucrania”, afirmó.

La presidenta de la Comisión Europea planteó además el uso de los fondos pendientes del programa SAFE para impulsar proyectos de defensa compartidos entre la Unión Europea y Ucrania. “Estamos dispuestos a utilizar los fondos restantes del programa SAFE para poner en marcha un nuevo programa de proyectos conjuntos de defensa entre la UE y Ucrania (...) Podremos combinar la experiencia en el campo de batalla y la innovación de Ucrania con la tecnología y la fortaleza industrial de Europa”, explicó.

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Militares patrullan frente al sistema de defensa aérea Patriot (REUTERS/Kacper Pempel/Archivo)

Von der Leyen también vinculó el apoyo europeo con el proceso de adhesión de Ucrania al bloque. “Mi mensaje a los amigos de Ucrania en todo el mundo será sencillo: Europa está dando un paso al frente. Ahora los demás también deben intensificar su apoyo”, concluyó.

Zelensky confirmó la conversación con la presidenta de la Comisión Europea y la calificó de “muy productiva”. El mandatario informó que volverá a reunirse con Von der Leyen la próxima semana en Nueva York, sede de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Analizamos las medidas necesarias para garantizar nuestra resiliencia en materia de defensa, centrándonos detalladamente en la cuestión de la financiación de la defensa de Ucrania. (...) La iniciativa de utilizar los fondos restantes del programa SAFE para apoyar nuevos proyectos de defensa que involucren a Ucrania y a la Unión Europea es muy oportuna y verdaderamente necesaria”, señaló Zelensky en sus redes sociales.

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El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky (Europa Press)

El Gobierno de Ucrania prevé asignar en 2027 dos tercios de su presupuesto a defensa y seguridad, con un gasto récord de 4,9 billones de grivnas, equivalentes a USD 109.000 millones, ante el aumento de los costos de la guerra con Rusia.

La partida representará cerca del 44% del producto interno bruto ucraniano y será la mayor desde el inicio de la invasión rusa en 2022. Cerca de un tercio de los recursos cubrirá los salarios de los militares, mientras que el resto se destinará principalmente a armamento y equipos.

El Ejecutivo utilizó en un primer momento sus ingresos propios para sostener el gasto militar. Con el paso del tiempo, Kiev incrementó su dependencia de los aportes procedentes del exterior para afrontar esos desembolsos.

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Para el próximo año, el Gobierno solicitará USD 53.000 millones adicionales en ayuda extranjera, incluidos recursos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.

“El proyecto de presupuesto para 2027 se elaboró ​​en un momento en que la agresión rusa continuaba y las necesidades de seguridad y defensa seguían siendo cruciales”, declaró el ministro de Finanzas ucraniano, Sergiy Marchenko, en un comunicado publicado el martes. “Esta es, sin duda, la prioridad número uno del gobierno. Todos los recursos internos posibles del Estado se están canalizando para garantizar que Ucrania pueda resistir eficazmente al agresor”, añadió Marchenko.

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Imagen de la Rada Suprema, el Parlamento ucraniano (Europa Press)

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, advirtió el martes que el Parlamento deberá aprobar medidas “desagradables e impopulares” para obtener financiación externa. Entre las opciones mencionó la creación de un impuesto sobre los paquetes enviados desde otros países.

“En estos momentos, sin estas cosas, es imposible garantizar que se satisfagan todas las necesidades de nuestra defensa y que Ucrania pueda mantener su capacidad de respuesta”, afirmó Zelenski.

Las restricciones presupuestarias ya afectan otras áreas. El diario Ekonomichna Pravda informó el jueves que el Ministerio de Finanzas pospuso hasta diciembre parte de los fondos destinados a preparar el sistema energético para el invierno debido a la falta de recursos.

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Desde la invasión de 2022, Ucrania recibió alrededor de 200.000 millones de dólares en financiación de sus socios internacionales, además de miles de millones de dólares en asistencia militar.

(Con información de Europa Press)