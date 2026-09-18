Presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador pide a tepesianos asesorarse para regularizar su estatus migratorio

La continuidad del TPS sin fecha límite da más margen para explorar una residencia permanente, según Castro (El Salvador November 30, 2023. REUTERS/Jose Cabezas)

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Ernesto Castro llamó este jueves a los salvadoreños amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos a buscar orientación especializada para evaluar las alternativas que les permitan regularizar su situación migratoria de forma permanente.

El presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador afirmó que la continuidad del permiso temporal, sin una fecha de vencimiento definida, da a los beneficiarios más margen para analizar sus opciones. “Esos días son importantes y los tepesianos deben de acercarse, asesorarse, tener un buen asesoramiento”, sostuvo.

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Castro se refirió al TPS después de que una periodista le consultara sobre la falta de un plazo definido. Aunque señaló que la decisión corresponde al Gobierno estadounidense y responde a sus políticas migratorias, consideró que la medida representa un alivio para los salvadoreños beneficiados.

“Qué bueno. Deberíamos de estar contentos o por lo menos la mayoría de salvadoreños acompañamos la alegría que seguramente tienen los tepesianos en estos momentos”, declaró.

Una tarjeta con las siglas TPS sostenida en alto simboliza la protección migratoria para familias de El Salvador en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más tiempo para buscar una regularización

El presidente legislativo señaló que el permiso temporal habilita un periodo adicional para que los salvadoreños que viven en Estados Unidos puedan revisar vías legales hacia una residencia permanente.

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“Hoy por hoy cuenta con más tiempo, con más espacio para que nuestros hermanos tepesianos logren ver qué pueden lograr para regularizar ese estatus que tienen”, expresó.

Castro dijo haber conversado con personas que anteriormente estuvieron cubiertas por el TPS y que, según su relato, lograron obtener un estatus migratorio permanente tras cumplir con las leyes de Estados Unidos.

El legislador no precisó cuáles son los mecanismos migratorios a los que podrían recurrir los beneficiarios ni las condiciones particulares que deben cumplir. Su recomendación se centró en que cada persona consulte su caso con asesores especializados.

Expectativa en el gobierno estadounidense

El diputado insistió en que la decisión anunciada por las autoridades de Estados Unidos debe interpretarse como una oportunidad para los salvadoreños bajo ese régimen migratorio. “Independientemente de que ahora no hay un plazo de término, esos días son importantes”, remarcó.

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Un cartel de cartón muestra las siglas TPS que incorporan los colores y el escudo de la bandera de El Salvador, en referencia al Estatus de Protección Temporal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También expresó su expectativa de que el Gobierno estadounidense valore la situación de los ciudadanos salvadoreños que viven en ese país. En ese punto, sostuvo que El Salvador estaría entre los pocos países que aún mantienen ese permiso temporal, aunque formuló esa afirmación con reservas.

“No sé si me equivoco, por favor corríjanme, creo que ahora somos el único país en el mundo que tenemos, o por lo menos de los países que contaban con eso, somos dos países los que seguimos contando con ese permiso temporal”, dijo.

“Hay que aprovecharlo”

El titular de la Asamblea Legislativa reiteró que los beneficiarios del TPS deben aprovechar el tiempo disponible para recibir asesoramiento y determinar si cumplen los requisitos para acceder a otra categoría migratoria.

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El titular del Legislativo dijo que la continuidad del permiso en Estados Unidos, sin una fecha de vencimiento definida, abre un margen para analizar vías legales y avanzar hacia una residencia permanente (Foto cortesía)

“Hay que aprovecharlo”, afirmó Castro este jueves previo a la plenaria ordinaria 126, quien volvió a mencionar a salvadoreños que, de acuerdo con sus conversaciones, pasaron de contar con el permiso temporal a obtener una situación permanente en Estados Unidos.

El llamado se dirigió a los salvadoreños amparados por el TPS que, según planteó, tienen ante sí un periodo adicional para revisar sus alternativas dentro de las normas migratorias estadounidenses.

El Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) es un permiso de trabajo y la protección frente a un eventual pedido de deportación para ciudadanos extranjeros que nacieron en países afectados por un conflicto armado, un desastre natural o una epidemia.

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