Merz dialogó con Trump sobre el futuro de la invasión rusa a Ucrania y la guerra en Medio Oriente

El canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump (Europa Press)

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El canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, analizaron el jueves por teléfono los próximos pasos para poner fin a la guerra en Ucrania, en medio de los contactos que Washington reactivó con Moscú y Kiev después de seis meses sin negociaciones.

“El canciller y el presidente intercambiaron opiniones sobre los próximos pasos para poner fin a la guerra en Ucrania”, informó el portavoz del Gobierno alemán, Stefan Kornelius, en un comunicado.

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La conversación tuvo lugar después de que la Casa Blanca enviara a comienzos de mes a sus emisarios especiales, Steve Witkoff y Jared Kushner, a las capitales de los países en guerra con el objetivo de retomar el diálogo de paz. Kornelius no precisó los puntos concretos que discutieron Merz y Trump. Mientras avanzan los contactos diplomáticos, Ucrania y Rusia mantienen ataques diarios de largo alcance y una extensa línea de combate en el frente.

Merz también valoró durante la llamada la aprobación en el Congreso estadounidense de la llamada Ley Lindsey O. Graham de Sanciones a Rusia, una norma dirigida contra las arcas del Kremlin. Los mandatarios abordaron además la situación en el estrecho de Ormuz y el mar Rojo, dos vías marítimas afectadas por la guerra en el golfo Pérsico. “Hubo consenso en que es necesario que ambas vías navegables se reabran rápidamente”, señaló Kornelius y concluyó: “El canciller federal ha destacado el vínculo especial que une a alemanes y estadounidenses”.

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El portavoz del Gobierno alemán, Stefan Kornelius, llega a la residencia de Neuhardenberg, a las afueras de Berlín (Alemania), para una reunión de dos días del gabinete, el 26 de agosto de 2026 (Michael Kappeler/REUTERS)

Los líderes europeos reunidos en Rovaniemi, Finlandia, reafirmaron el lunes pasado su respaldo a Ucrania frente a la invasión rusa y reclamaron más medidas contra Moscú, pese al desgaste que la guerra provoca en parte de la población del continente y al ascenso de fuerzas de ultraderecha con posiciones menos críticas hacia el Kremlin.

Merz afirmó que su Gobierno hace “todo lo que está en su mano” para ayudar a Kiev. Sostuvo que la ofensiva rusa trasciende las fronteras ucranianas y afecta al conjunto de Europa. “Estamos decididos a defendernos”, declaró Merz durante una conferencia de prensa con otros mandatarios al margen de la cumbre de la Unión Europea sobre el Ártico.

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El jefe del Gobierno alemán consideró que el continente atraviesa uno de los momentos más determinantes para la protección de la libertad y la paz. En ese sentido, señaló la necesidad de mantener la asistencia a Ucrania y de explicar a los ciudadanos europeos por qué ese respaldo responde a sus propios intereses. “Ahora debemos resistir hasta que termine esta terrible guerra. Si Rusia tiene éxito, esto tendrá consecuencias imprevisibles y sin precedentes para todos nosotros, incluida Alemania”, subrayó.

Merz agregó: “Esa es la razón por la que estoy aquí, muy firme, muy claro y sin intención de ceder ni un centímetro. Ahora es nuestro deber histórico hacer todo lo que podamos para ayudar a este país a preservar la paz y la libertad en Europa”.

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El canciller alemán y líder de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), Friedrich Merz, habla durante un mitin de campaña electoral de la CDU en apoyo del principal candidato de su partido, Stefan Evers, antes de las elecciones estatales en Berlín, Alemania, el 17 de septiembre de 2026 (REUTERS/Fabrizio Bensch)

El primer ministro finlandés, Petteri Orpo, anfitrión de la reunión, alertó que Rusia elevó su agresividad en las últimas semanas e intensificó los ataques híbridos. Por ello, pidió ampliar el apoyo a Ucrania y endurecer las sanciones contra Moscú.

“(Rusia) está jugando un juego muy peligroso y, con estos ataques híbridos, intenta dividirnos y debilitar nuestro apoyo a Ucrania. Pero creo que es una estrategia equivocada que tiene el efecto contrario”, afirmó Orpo.

El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, advirtió que el interés de la ciudadanía se concentra en asuntos como el empleo, la inflación y el crecimiento económico. Según planteó, los gobiernos deben exponer el vínculo entre esos temas y la política exterior.

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“No solo los ucranianos están defendiendo su libertad, nosotros también estamos defendiendo la nuestra, aunque la guerra no haya llegado a nuestros territorios”, sostuvo Nauseda. El mandatario llamó a sostener la ayuda a Kiev y alertó que, si Europa pierde su independencia, los indicadores económicos “dejarán de ser relevantes”.

(Con información de EFE)