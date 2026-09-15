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Cómo invertir en proyectos inmobiliarios por internet usando crowdfunding

Los inversionistas aportan capital en calidad de prestamistas y obtienen rendimientos conforme a las condiciones establecidas para cada proyecto

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El crowdfunding inmobiliario permite reunir dinero de distintos inversionistas para financiar un proyecto. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El crowdfunding inmobiliario es un mecanismo de financiación colectiva que reúne aportes de varias personas que se convocan, en ocasiones, por páginas web para completar el capital que requiere una empresa del sector de la construcción.

Quienes invierten actúan como prestamistas y reciben una rentabilidad bajo las condiciones definidas para cada proyecto.

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A través de este modelo, una compañía puede buscar recursos fuera del crédito bancario tradicional.

La plataforma web que promueva este modelo publica la solicitud de financiación, detalla la información disponible sobre la empresa y abre la posibilidad de que los usuarios aporten desde montos bajos hasta completar la cifra requerida.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las personas que aportan recursos entregan capital como préstamo y esperan un rendimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Terrenta, una empresa que promueve este modelo y está vigilada por la Superintendencia financiera de Colombia, presentó dos nuevas campañas de financiación para empresas vinculadas al sector inmobiliario.

Marcello Galeano, cofundador de la compañía, explicó que la plataforma conecta a empresas que necesitan capital con personas interesadas en invertir. Según indicó, cada campaña corresponde a una financiación específica y cuenta con condiciones propias de monto, plazo y tasa.

Antes de que una empresa pueda publicar una campaña, Terrenta realiza una revisión legal, financiera y técnica.

Este modelo ofrece a las empresas una alternativa distinta a los préstamos bancarios. REUTERS/Nathalia Angarita
Este modelo ofrece a las empresas una alternativa distinta a los préstamos bancarios. REUTERS/Nathalia Angarita

La plataforma pone a disposición de los usuarios información sobre la compañía, su equipo, documentos corporativos y condiciones de la operación, para que cada persona tome su decisión de forma individual.

Cómo iniciar una inversión a través de crowdfunding

Para participar, el usuario debe ser mayor de 18 años, tener ciudadanía colombiana y contar con cédula de ciudadanía. El monto mínimo informado por la plataforma es de 100 mil pesos colombianos.

El proceso comienza con el registro en la página de Terrenta. Luego, el usuario abre una billetera digital a través de Coink, entidad aliada de la plataforma, y puede realizar depósitos mediante PSE.

Una vez que los recursos están disponibles, cada persona puede revisar las campañas abiertas y escoger aquella en la que desea participar.

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Antes de habilitar una campaña, la empresa evalúa aspectos jurídicos, económicos y técnicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La plataforma no recomienda una alternativa específica, según Galeano, sino que entrega la información de cada empresa para que el inversionista evalúe variables como el plazo, la tasa, el destino de los recursos y la documentación disponible.

Las campañas presentadas ofrecen tasas de 16,5% y 17,5% efectivo anual, de acuerdo con el ejecutivo.

Qué ventajas tiene el crowdfunding

El crowdfunding inmobiliario permite que personas con recursos limitados participen en financiaciones vinculadas al sector sin necesidad de adquirir un inmueble completo.

En lugar de destinar cientos de millones de pesos a una propiedad, los usuarios pueden aportar desde el monto mínimo establecido por cada plataforma.

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La plataforma presenta las campañas para que los usuarios puedan participar con sus recursos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de una misma campaña, los participantes acceden a las condiciones definidas para esa financiación. La tasa y el plazo no dependen del monto invertido, sino de las características de la operación publicada.

Para las empresas, este mecanismo puede funcionar como una vía complementaria para obtener capital. Galeano sostuvo que puede ser una opción para compañías que necesitan una estructura de financiación ajustada a sus flujos de caja o que no encuentran una respuesta adecuada en la banca tradicional.

El crowdfunding no sustituye al crédito bancario. Cada empresa debe definir qué fuente de recursos se ajusta a sus necesidades y a su capacidad de pago.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Para participar en las campañas, es necesario tener mayoría de edad y ciudadanía colombiana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué aspectos se deben tener en cuenta antes de invertir

La rentabilidad ofrecida en una campaña está asociada a un riesgo. El pago depende de que la empresa financiada cumpla las obligaciones establecidas, por lo que el inversionista debe revisar la información antes de destinar sus recursos.

Conviene analizar el plazo durante el cual el dinero permanecerá invertido, la tasa ofrecida, el destino de la financiación y la situación financiera de la compañía.

Es necesario verificar si la campaña contempla garantías, qué condiciones establece ante eventuales retrasos y cómo se realizará el pago de los rendimientos.

Otro punto a considerar es la liquidez. Los recursos comprometidos en una campaña no tienen la misma disponibilidad inmediata que el dinero depositado en una cuenta de ahorro. Por eso, resulta conveniente invertir montos que no sean necesarios para gastos de corto plazo.

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