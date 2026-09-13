Google creó el mapa del cerebro de una mosca y los usuarios lo entrenaron para jugar Doom y Mario

Alex Wormuth conectó el mapa del cerebro de la mosca con Doom y tradujo cada fotograma del videojuego en estímulos para neuronas sensoriales.

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El cerebro completo de una mosca de la fruta ya tiene mapa, y la comunidad tecnológica no tardó en encontrarle un uso: ponerlo a jugar Doom y Super Mario 64.

El hallazgo llegó de la mano de Google, que a comienzos de septiembre presentó el conectoma más completo hasta la fecha de un ejemplar macho de Drosophila melanogaster, una especie de mosca. Apenas unos días después, ingenieros de software ya usaban esos datos para entrenar el circuito neuronal digital de la mosca dentro de videojuegos clásicos.

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Qué mapeó Google del cerebro de la mosca

El proyecto, bautizado MaleCNS v1.0, fue publicado el 8 de junio de 2026 por un equipo liderado por el HHMI Janelia Research Campus, con participación de la Universidad de Cambridge y Google Research. A diferencia de mapeos previos, no se limitó al cerebro: incluyó todo el sistema nervioso central, con el cordón nervioso ventral que en mamíferos equivale a la médula espinal.

El resultado contiene más de 166.000 neuronas y unas 125 millones de conexiones sinápticas, distribuidas en 11.691 tipos de células neuronales. Es, hasta el momento, el diagrama de conexiones neuronales más extenso jamás registrado en términos de cantidad de neuronas, aunque sigue lejos de las decenas de millones de un mamífero pequeño o de los 86.000 millones que tiene un cerebro humano.

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Google Research usó inteligencia artificial para identificar neuronas en imágenes de microscopio y reconstruir en 3D el conectoma de la mosca.

Para construirlo, el equipo dividió el tejido nervioso de la mosca en cortes extremadamente delgados y los fotografió con microscopios electrónicos. Con inteligencia artificial desarrollada por Google Research, identificaron cada neurona en esas imágenes bidimensionales y reconstruyeron su forma y sus conexiones en tres dimensiones.

El 3 de septiembre se publicó en la revista Cell el artículo que describe el trabajo, que además compara el conectoma masculino con uno femenino elaborado previamente. El equipo identificó 262 tipos de células presentes solo en uno de los sexos y otros 114 tipos que existen en ambos, pero con patrones de conexión distintos.

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Cómo entrenaron a la mosca para jugar Doom

Tres días después de la publicación de Google, el ingeniero de software Alex Wormuth presentó un experimento que conecta ese mapa neuronal con el videojuego Doom. El código, de acceso abierto, traduce cada fotograma del juego en estímulos para las neuronas sensoriales del modelo.

“Cada fotograma de Doom estimula las neuronas sensoriales. La actividad neuronal se traduce en controles del juego. El daño provoca un estímulo hacia dos células dopaminérgicas PPL101 como refuerzo”, dijo Wormuth.

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Doom + Doom II, de Bethesda.

En términos técnicos, el sistema extrae información de brillo y color de cada imagen y la convierte en estímulos para 3.335 neuronas visuales R1-R6, encargadas de detectar contrastes de luz, y 811 neuronas R8, que reciben información de color.

Esos estímulos generan actividad dentro de una red de cerca de 166.700 neuronas, cuya respuesta se traduce en giros, avances o disparos dentro del juego.

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Cada vez que el personaje recibe daño, se activa un estímulo hacia las neuronas de dopamina, en un intento de replicar el papel de esa sustancia como sistema de recompensa y castigo. Wormuth cerró la presentación de su proyecto con una pregunta: “¿Aprenderá la mosca a sobrevivir?”. Es posible seguir la partida en tiempo real desde un panel web, donde tras miles de rondas el personaje sigue sin lograr sobrevivir.

Super Mario 64, Minecraft y otros experimentos con el mismo mapa

Un día después del experimento de Wormuth, la desarrolladora Jessica Paquette publicó un video en el que el mismo modelo neuronal controla a Mario en Super Mario 64. Las imágenes muestran al personaje saltando y chocando de forma repetida contra una pared, sin indicios de haber comprendido la mecánica del juego.

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El modelo neuronal también fue probado en Super Mario 64 y Minecraft con proyectos de Jessica Paquette y Evan Smith basados en el mismo conectoma.

Paquette explicó que el programa fue realizado mediante “vibe coding” con GPT Astra y que lo hizo “solo por diversión”.

El desarrollador Evan Smith llevó la idea a un tercer terreno con “NeuroCraft Fly”, un proyecto que incorpora el mismo conectoma a una mosca dentro de Minecraft. Esa mosca reacciona con comportamientos predefinidos ante la cercanía del jugador, los ataques, la comida o la luz.

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También circuló un experimento que usa la actividad de las neuronas mapeadas para reproducir la animación “Bad Apple!!”, donde se muestra en paralelo el monitor de disparos neuronales y la simulación de movimiento de la mosca que esa actividad genera.

Ninguno de estos proyectos reconstruye el funcionamiento biológico real del cerebro de la mosca: el conectoma describe la forma y las conexiones de las neuronas, pero no reproduce con fidelidad las propiedades eléctricas ni la forma en que se transmiten las señales entre ellas. La inteligencia artificial de Google se empleó para reconstruir la estructura tridimensional a partir de imágenes de microscopio, no para simular un comportamiento inteligente.

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