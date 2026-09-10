Jornada financiera: el precio del petróleo volvió a saltar y las acciones argentinas subieron hasta 6% en Wall Street

La suba del petróleo aumenta los temores a una aceleración inflacionaria en los EEUU.

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Las acciones argentinas se mantuvieron muy firmes este jueves, con la tracción positiva de los papeles ligados a las empresas de energía, y consiguieron sortear el sesgo negativo de los mercados del exterior, que cayeron por cuarta rueda consecutiva.

Los bonos soberanos, en cambio operaron negativos ante el escaso ritmo de compras del BCRA en la plaza cambiaria en lo que va de septiembre, y tras conocerse un todavía elevado dato de inflación doméstica.

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Los índices accionarios de EEUU cayeron en un rango de 0,6% a 0,7%, mientras los precios del petróleo avanzaron un 7% y los rendimientos de los bonos del Tesoro siguieron subiendo. A la vez, los inversores analizaban los nuevos datos de inflación mayorista en el país norteamericano.

En cambio, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires revirtió la caída de la mañana y ascendió 1,5% en pesos al cierre, en los 3.157.852 puntos, su nivel más alto desde el 4 de agosto.

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Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- restaron un 0,6% en promedio, aunque el riesgo país de JP Morgan cedió un entero para la Argentina, en los 491 puntos básicos, debido al ascenso de las rentabilidades de los bonos del Tesoro de los EEUU -en tono a los diez puntos básicos-. El Treasury a diez años opera con una tasa de retorno de 4,944% anual.

Los precios del petróleo volvieron a dispararse este jueves y el WTI (West Texas Intermediate) superó los 100 dólares por barril, en medio de una nueva escalada militar en Medio Oriente que golpea una de las rutas más sensibles del comercio mundial de energía.

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El barril de WTI para entrega en octubre avanzó 7,1%, a USD 102,90, su nivel más alto desde mayo. En paralelo, el Brent del Mar del Norte, referencia internacional, subió 6,9%, a USD 108,20 en los contratos para entregar en noviembre.

El ADR de YPF trepó 3%, en los USD 56,24 en Nueva York, en lo más alto en dos meses. Vista Energy avanzó un 5,9 por ciento.

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Acciones locales en Wall Street (Rava Bursátil-precios en dólares)

El salto de los precios coincidió con un agravamiento de la situación en el Estrecho de Ormuz, paso por el que transita cerca de una quinta parte del petróleo que se comercializa en el mundo.

“Las cotizaciones del crudo extendieron el rally luego de confirmarse que Teherán e insurgentes hutíes en Yemen lanzaron ataques cruzados contra buques petroleros e infraestructura energética en Arabia Saudita y el Estrecho de Ormuz, paralizando parcialmente el tránsito marítimo comercial. En EEUU, el contrato WTI superó los USD 100 por barril por primera vez en tres meses y medio”, enfatizó Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL.

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“La dinámica del día pone de manifiesto la relevancia de la geopolítica energética y por consiguiente su impacto sobre la política monetaria. Las declaraciones políticas de alto perfil añaden ruido al horizonte cambiante del mercado, Donald Trump afirma que los precios del petróleo y el gas no bajarán hasta ‘justo después’ de las elecciones de mitad de mandato, ligando la evolución de la energía al desenlace del conflicto”, afirmó Laura Torres, directora de Inversiones de IMB Capital Quants.

El Índice de Precios al Consumidor del Indec registró en agosto una variación mensual de 1,7%, la más baja de 2026, contra 2,1% en julio. El nivel general acumuló 21,3% en los primeros ocho meses del año y su variación interanual se ubicó en 33,5%, contra 33,6% de doce meses atrás.

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“El dato de agosto ratifica la continuidad del proceso de estabilización. Se trata de la tercera inflación mensual más baja de la actual administración (solo por detrás del 1,5% de mayo de 2025 y el 1,6% de junio de 2026), lo que confirma que el sendero de desinflación vuelve a mostrar señales de consolidación tras el salto de julio (2,1%)”, precisó Eric Ritondale, economista Jefe de Puente.

“Esa mejora del dato mensual no aparece en el IPC núcleo, que mide los bienes y servicios sin comportamiento estacional ni sujetos a regulación. El núcleo subió 1,8% en agosto, el mismo nivel que en julio y una décima por encima del nivel general”, expresó Tomás Bazzani, analista de Research de MM Investments.

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“Desde el comienzo del programa, la corrección de precios que venían atrasados permitió recomponer precios relativos, rentabilidades e incentivos, pero también ralentizó la caída del índice general. Desde comienzos de 2024, los bienes aumentaron cerca de 190% y la inflación núcleo 222%, mientras que los servicios subieron alrededor de 415% y los regulados 416%”, explicó Facundo Beltramone, economista de Fundación Libertad.

El equipo de Research de Balanz indicó que “los precios de los bienes aumentaron 1,4% mensual, mientras que los servicios subieron 2% mensual. La inflación núcleo se ubicó en 1,8%, con los precios estacionales cayendo 0,9%, mientras que los regulados presionaron al alza el dato general, con un incremento de 2,2% mensual”.

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En el mercado de cambios el dólar mayorista tuvo este jueves una baja marginal de 50 centavos, a $1.513, en una sesión con USD 548,3 millones en el segmento de contado.

La oferta fue suficiente para extender la estabilidad cambiaria, con la liquidez del mercado pendiente de la licitación de bonos del Tesoro que se efectuará este viernes, con un menú de títulos con vencimiento durante la actual administración, para renovar deuda por 8,1 billones de pesos.

“Una vez alcanzado el máximo intradiario, y también de ayer, de $1.517, comenzaron a aparecer grandes posturas de oferta que lograron contenerla”, señaló Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

“Con solo una rueda por delante para terminar esta semana el tipo de cambio mayorista acumula una suba de 5 pesos, contra una baja de 4 pesos registrada en toda la semana anterior”, mencionó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

El BCRA fijó un techo para las bandas cambiarias en los 1.892,99 pesos. El tipo de cambio oficial quedó a 379,99 pesos o 25,1% de dicho límite teórico para la flotación.

El dólar al público finalizó sin variantes a $1.535 para la venta en el Banco Nación, un máximo nominal. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.533,98 para la venta y $1.482,56 para la compra. El dólar blue avanzó cinco pesos o 0,3%, a 1.545 pesos.

Las nulas expectativas de devaluación tuvieron su capítulo en el mercado de dólar futuro, donde todos los contratos reflejaron bajas marginales en un rango de 0,1% a 0,2%, con negocios por el equivalente a USD 1.011 millones, según datos a A3 Mercados. Las posiciones para fin de septiembre cedieron un peso, a 1.527,50 pesos.

El Banco Central compró solo USD 6 millones, el 1,1% de la oferta spot, mientras que las reservas internacionales brutas cedieron USD 111 millones, a USD 50.506 millones, con el efecto de la caída de 2,1% en la cotización del oro, a USD 4,365.20 la onza.