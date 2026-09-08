Ver online Santa Fe vs. Vasco da Gama: Fútbol Libre, Pirlo TV, Roja Directa y otras URL que no debes visitar

Cómo evitar fraudes al buscar el partido entre Santa Fe y Vasco da Gama - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Guardar

Santa Fe vs. Vasco da Gama abrirá este martes 8 de septiembre una serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana en Bogotá, un partido que atraerá a miles de aficionados frente a las pantallas. Junto con la expectativa deportiva, crecerán las búsquedas de transmisiones gratuitas mediante Fútbol Libre, Pirlo TV, Roja Directa y otras URL que prometen acceso inmediato al encuentro.

Esas alternativas pueden parecer una salida rápida para seguir el duelo, pero implican riesgos que van más allá de perderse parte de la señal. Sitios de origen incierto suelen utilizar anuncios invasivos, formularios engañosos y descargas no verificadas que pueden comprometer contraseñas, cuentas bancarias, redes sociales y archivos almacenados en teléfonos u ordenadores.

PUBLICIDAD

DSports, SGO y la radio ofrecen alternativas seguras para el encuentro - crédito Colprensa/REUTERS

Por qué hay tanta publicidad en las páginas pirtas

Las plataformas no autorizadas suelen aprovechar los partidos de alta demanda para atraer visitas. Su funcionamiento depende de la publicidad, de las redirecciones y de los clics que realizan los usuarios, no de una suscripción que garantice calidad técnica o protección de datos.

Al entrar en estas páginas, el botón que aparenta iniciar la transmisión puede abrir varias ventanas antes de mostrar algún contenido. Algunas redirecciones conducen a casas de apuestas, encuestas, promociones falsas o mensajes que alertan sobre una supuesta infección en el dispositivo.

PUBLICIDAD

También es común encontrar copias de portales populares con cambios mínimos en su nombre o en la extensión del dominio. Estas variantes buscan confundir a quienes escriben deprisa una dirección web o acceden mediante enlaces compartidos en redes sociales, grupos de mensajería y comentarios de otras páginas.

Durante encuentros de gran audiencia, ciertos dominios imitan servicios conocidos y redirigen a apuestas, encuestas engañosas o mensajes alarmistas diseñados para provocar descargas y recopilar datos privados

Cómo roban información y cuentas los ciberdelincuentes

Una de las tácticas más habituales consiste en pedir un correo electrónico, una contraseña o el número de una tarjeta bancaria para supuestamente activar la señal en alta definición. Esos formularios pueden formar parte de ataques de phishing, diseñados para capturar información privada y usarla después en otros servicios.

PUBLICIDAD

Ninguna transmisión legítima necesita solicitar credenciales bancarias o contraseñas personales para permitir el acceso a un partido. Si una página exige esos datos, conviene cerrar la pestaña y evitar introducir cualquier información, incluso si el sitio utiliza logos deportivos o nombres de canales conocidos.

En Android, la advertencia debe ser mayor cuando una web pide descargar un archivo APK para reproducir el encuentro. Instalar aplicaciones fuera de Google Play puede incorporar programas espía, troyanos o software malicioso que acceda a mensajes, fotografías, claves almacenadas y aplicaciones financieras.

PUBLICIDAD

Señales para reconocer una URL de riesgo

Antes de pulsar un enlace, hay varias señales que ayudan a identificar una página peligrosa:

Los ciberdelincuentes suelen modificar ligeramente nombres populares, emplear extensiones poco habituales y difundir enlaces mediante redes sociales o grupos de mensajería para confundir a quienes buscan una emisión inmediata - REUTERS/Kacper Pempel/Illustration/File Photo

Direcciones web con nombres alterados o extensiones poco comunes.

Ventanas emergentes que aparecen de forma repetida.

Alertas urgentes que anuncian virus o fallos inexistentes.

Promesas de señal en alta definición sin cortes ni anuncios.

Solicitudes de permisos, tarjetas o contraseñas.

Descargas obligatorias para iniciar el video.

La urgencia por encontrar una señal antes del pitazo inicial puede favorecer errores. Santa Fe y Vasco da Gama disputarán una serie decisiva, pero seguir el encuentro mediante DSports, SGO o la radio evita que la pasión por el fútbol termine en una pérdida de datos, dinero o control sobre las cuentas personales.

PUBLICIDAD

Dónde ver legalmente Santa Fe vs. Vasco da Gama

Independiente Santa Fe recibirá a Vasco da Gama en El Campín a las 17:00, hora de Colombia. El partido de ida tendrá transmisión por DSports, SGO y las principales cadenas radiales del país, que son las opciones autorizadas para seguir el compromiso.

El equipo capitalino llega fortalecido tras eliminar a River Plate en Buenos Aires por penales. También ganó 3-2 el clásico, aunque su más reciente presentación en la Liga BetPlay terminó con un empate 2-2 ante Fortaleza, después de haber conseguido una ventaja de dos goles.

PUBLICIDAD

Vasco da Gama afrontará el partido con varias ausencias. El técnico Pedro Emanuel dejó fuera de la convocatoria a los colombianos Carlos Andrés Gómez y Carlos Cuesta, además de Adson. Thiago Mendes está suspendido y Facundo Colidio no fue inscrito para esta fase de la competencia.

La falta de Gómez representa una baja relevante para el equipo brasileño. El jugador acumula siete goles y cuatro asistencias en 42 partidos durante 2026. Vasco también divide su atención entre la semifinal de la Copa de Brasil frente a Palmeiras y su situación en el Brasileirao, donde ocupa el puesto 17, en zona de descenso.

PUBLICIDAD