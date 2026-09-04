La historia de Hela, la perra que pasó 9 años detectando drogas para la Policía Federal y se jubila junto a su adiestradora

Hela ingresó a la Policía Federal Argentina con 60 días y trabajó durante nueve años en la División Canes como detectora de drogas

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Hela llegó a la Policía Federal Argentina cuando tenía apenas 60 días. Desde entonces, pasó nueve años entrenándose y trabajando como detectora de sustancias controladas en la División Canes. Participó de numerosos allanamientos y procedimientos contra el narcotráfico y, por su trayectoria, recibió un reconocimiento de la fuerza que incluyó una cinta azul y distintas distinciones.

A lo largo de todo ese recorrido tuvo a su lado a la sargento Susana Viamonte, su guía y entrenadora. Fue ella quien la acompañó desde sus primeros días, quien aprendió a interpretar cada uno de sus movimientos durante los operativos y también quien decidió postergar su propio retiro para que ambas pudieran dejar la actividad al mismo tiempo.

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Viamonte había evaluado retirarse de la Policía Federal en 2024, pero Hela todavía tenía dos años de servicio por delante. Como la salida de su guía implicaba también el retiro de la perra, decidió continuar en la fuerza hasta completar junto a ella ese último tramo. “No me fui porque ella no se podía ir antes. Entonces me quedé”, explicó en diálogo con Infobae al Regreso.

La sargento Susana Viamonte postergó su retiro de la Policía Federal para jubilarse junto a Hela cuando terminara su servicio (Infobae en Vivo)

Hela aprendió a detectar drogas jugando

El trabajo de Hela comenzó mucho antes de los allanamientos. Su entrenamiento se basa en el juego y en la asociación de determinados olores con un objeto que funciona como recompensa. Los perros no consumen drogas ni necesitan entrar en contacto con ellas para aprender a detectarlas.

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Cuando son pequeños, los entrenadores utilizan una toallita enroscada con los llamados “pseudo olores”, sustancias químicas vinculadas con los estupefacientes. El animal juega con ese objeto y empieza a asociar su olor con una experiencia positiva. Después, el ejercicio se vuelve progresivamente más difícil: primero debe encontrarlo a la vista y luego localizarlo cada vez más lejos o en lugares donde no puede verlo, hasta comenzar a depender del olfato.

Cuando esa asociación está consolidada, el juguete deja de aparecer durante los procedimientos. Hela debe buscar directamente la sustancia cuyo olor aprendió a reconocer. “El juguete lo tenemos nosotros guardado y lo llevamos al allanamiento y tiene que ir a buscar realmente la sustancia”, explicó Viamonte.

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La señal que utiliza Hela para indicar un hallazgo también forma parte de su entrenamiento. Fue preparada para realizar una marcación pasiva: cuando detecta una sustancia, se sienta y permanece quieta, en lugar de ladrar o tocar el lugar. De esa manera, señala el punto que debe ser revisado sin alterar la escena.

La perra Hela participó en allanamientos y procedimientos contra el narcotráfico y recibió un reconocimiento de la Policía Federal por su trayectoria (Infobae en Vivo)

Para Viamonte, interpretar esas señales es una parte fundamental del trabajo. Durante un allanamiento, espera que el personal policial asegure primero el lugar y después libera a Hela para que comience la búsqueda. La perra puede percibir un olor antes de llegar al sitio donde está escondida la sustancia y modificar su comportamiento a medida que se acerca. La guía debe reconocer esos cambios y acompañar el recorrido hasta que el animal pueda realizar una marcación precisa.

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Un hallazgo detrás de un zócalo

Uno de los procedimientos que Viamonte recuerda especialmente ocurrió durante un allanamiento relacionado con la organización de Mameluco Villalba. Los investigadores habían revisado el lugar sin encontrar la droga, pero Hela comenzó a insistir sobre una rejilla.

La sustancia no estaba allí. El olor había llegado hasta ese punto a través del aire y llevó a seguir el recorrido hasta un sector de la vivienda donde había un zócalo colocado nuevamente. Detrás había un agujero y, finalmente, el escondite donde estaba oculta la mercadería.

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“Ella lo encontró ahí. No lo hubiésemos podido encontrar nosotros”, recordó Viamonte al describir el procedimiento.

El caso de Mameluco Villalba no fue el único procedimiento relevante en el que participó Hela. También intervino en la investigación por la cocaína adulterada con fentanilo del caso Puerta 8 y en una gran cantidad de otros operativos. Viamonte no lleva un registro de todos ellos y tampoco considera que la importancia de su trabajo pueda medirse simplemente por el número de causas.

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La jubilación de Hela se ajusta a la normativa que establece el retiro de los perros de la Policía Federal a los ocho años para resguardar su calidad de vida (Infobae en Vivo)

“A veces las causas son importantes porque las sacamos del mercado. Con que uno lo saque del mercado ya salva a un montón de personas”, sostuvo.

Además de los allanamientos, Hela fue entrenada para revisar micros, tanto la mercadería como el sector donde viajan los pasajeros. Después de varias búsquedas puede aparecer el cansancio. Viamonte contó que, cuando ya no quiere trabajar, la perra puede recorrer el vehículo sin buscar sustancias y dedicarse a “hacer sociales”.

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La sargento que decidió retirarse con ella

Aunque Hela pertenece a la Policía Federal, su vida siempre estuvo ligada a la de Viamonte. La sargento se ofreció para llevarla y traerla desde que era cachorra y la incorporó a su rutina cotidiana. Incluso cuando no estaba de servicio continuaba con los ejercicios necesarios para mantener el entrenamiento y acostumbrarla a diferentes ambientes y horarios.

La relación también condicionó la vida personal de Viamonte. Durante los nueve años de servicio de Hela no se tomó vacaciones porque no quería dejarla al cuidado de otra persona. “Ella siempre estuvo conmigo. Siempre, siempre”, contó.

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Con el tiempo, Hela se convirtió en mucho más que una compañera de trabajo. “Hela es mi amiga”, resumió Viamonte. En su casa, además, también participa su familia: su hijo juega con ella y la ayudó durante años con las prácticas que la perra debía realizar fuera del horario de servicio.

El entrenamiento de Hela para detectar drogas se basó en el juego y en la asociación de olores con un objeto de recompensa (Infobae en Vivo)

Ahora, las dos llegan juntas al final de esa etapa. Según explicó Viamonte, la normativa establece que los perros deben jubilarse a los ocho años para que puedan tener una mejor calidad de vida después de su período de servicio. Hela dejará este año la actividad y su guía también se retirará de la Policía Federal.

“Nos jubilamos juntas”, dijo Viamonte.El reconocimiento recibido por Hela resume nueve años de trabajo en una tarea en la que el olfato de un animal puede convertirse en una herramienta decisiva para una investigación. Su historia también refleja el vínculo particular que se construye entre los perros de la División Canes y sus guías, que deben aprender a trabajar como un equipo y a interpretar señales que muchas veces pasan inadvertidas para cualquier otra persona.

La trayectoria de Hela se suma a la de otros perros que dejaron una marca en la historia de la Policía Federal. Entre ellos está Chonino, que murió durante un enfrentamiento con delincuentes y cuyo accionar permitió aportar una prueba clave para esclarecer el hecho. En su honor, una calle lleva su nombre.

Después de nueve años de allanamientos, entrenamientos y procedimientos contra el narcotráfico, Hela deja el servicio. Su próxima etapa será diferente: ya no tendrá que esperar que un operativo sea asegurado para entrar a buscar una sustancia ni permanecer atenta a las indicaciones de su guía. Esta vez, simplemente seguirá haciendo lo que hizo durante toda su vida: estar junto a Susana Viamonte.

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