Ranking de 0 Km: estos son los 10 autos más vendidos en Argentina en 2026

A pesar de una mayor oferta y una menor cantidad de clientes, los 10 primeros puestos mantienen a vehículos de marcas tradicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En un mercado automotor convulsionado como el actual, donde la oferta de marcas y modelos crece mientras se achica la cantidad de compradores, lograr sostener el volumen de ventas del año previo parece ser el gran desafío para automotrices e importadores.

Pero 2026 es un año muy particular en Argentina, porque a raíz de la superposición de los cupos 2025 y 2026 del programa de promoción de la electromovilidad que lanzó el Gobierno en marzo del año pasado, en el primer semestre se juntaron casi 80.000 autos provenientes de Asia, con precios muy competitivos gracias a la exención del pago de derechos de importación del 35%.

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“Ahora la torta es más chica y hay más invitados a la fiesta, inevitablemente todos tendremos una porción menor este año”, dijeron desde una automotriz que alternativamente entra y sale del Top 10 de los autos más vendidos del mercado de 0 km.

Sin embargo, acaso porque el programa del Gobierno tiene un tope máximo de 50.000 autos, que representan un poco menos del 10% del total de matriculaciones anuales, el volumen todavía salva a las marcas tradicionales, que siguen ocupando los diez casilleros de la parte alta de la tabla, aunque si la muestra se amplía a los 20 más vendidos empieza a verse el impacto de los nuevos jugadores.

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Para tomar dimensión del peso del volumen de ventas, el vehículo que lidera la tabla de los ocho primeros meses del año vende 5 veces más unidades que el que ocupa el puesto 20. Esto es lo que permite que un modelo masivo, aún cayendo a la mitad su nivel de patentamientos, siga estando en el Top 10.

Los 10 autos más vendidos en 2026

La pickup Toyota Hilux es líder indiscutido del mercado argentino.

Toyota Hilux: 22.127 unidades

Es el vehículo más vendido de Argentina en los últimos dos años, desplazando a modelos de acceso a la gama de las marcas como el propio Yaris o los argentinos Fiat Cronos o Peugeot 208, que llegaron a ser el número 1 absoluto entre 2021 y 2024. Se fabrica en la planta de Zárate y tiene 15 versiones, 6 de tracción simple y 9 de tracción integral, además de configuraciones de cabina simple chasis, cabina simple caja y doble cabina. Sus precios van desde los $43.771.000 a los $89.327.000.

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Fiat Cronos, el auto argentino más vendido desde 2021, sigue vigente.

Fiat Cronos: 16.060 unidades

El Cronos tuvo la virtud de ser el auto accesible en el mercado cuando había restricciones para importar por su condición de ser fabricado en Argentina, en la planta cordobesa de Stellantis de Ferreyra. Sin embargo, trascendió ese tiempo y se mantiene como el auto de pasajeros con mayor demanda actual, tras 8 años en el mercado. Se vende en 4 versiones con precios que comienzan en $35.100.000 y suben hasta $43.520.000.

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La pickup Ford Ranger estaba quinta en junio y en agosto pasó al tercer lugar absoluto en ventas de 2026.

Ford Ranger: 14.067 unidades

Desde la llegada de la nueva generación de Ranger en 2023, esta pickup fabricada en la planta de General Pacheco creció en participación del mercado argentino hasta consolidarse como la segunda más vendida de una categoría con mucha competencia y variedad de versiones. A nivel general, en junio era el 5to vehículo más vendido del mercado, en julio pasó al cuarto lugar, y en agosto al tercero. Este año se amplió la oferta a vehículos de trabajo puro como son las versiones de cabina chasis y cabina simple, lo que lleva la gama a tener 15 versiones. Sus precios parten de $45.701.100 y llegan hasta los $83.355.090.

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El Peugeot 208 cayó del podio, pero se mantiene en el Top 5 de ventas acumuladas de 8 meses.

Peugeot 208: 14.026 unidades

Este mes pasó del podio al cuarto lugar, pero la buena performance del primer trimestre logró que el Peuegeot 208 se mantenga entre los 5 modelos más vendidos del mercado aún a pesar de haber quedado más relegado en los últimos meses, cuando alternó entre el séptimo y octavo lugar de la tabla absoluta de ventas. Se produce en la planta de Stellantis en Palomar, provincia de Buenos Aires, y se comercializa en 6 versiones, una más que en julio, al incorporar el nuevo Style T200 en la gama media. Los precios van desde $34.960.000 y $48.120.000.

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El SUV Ford Territory es el auto importado más vendido en el mercado local. (Ford Argentina)

Ford Territory: 13.848 unidades

Fue la sensación del año y lo sigue siendo aún, porque más allá de ser un vehículo del segmento C, como en su momento fueron el Corolla Cross o el Volkswagen Taos, liderar entre toda la oferta de SUV es más destacable hoy con la aparición de los modelos compactos más económicos. Además, Territory es el auto importado más vendido del año y no es brasileño sino chino, rompiendo algo que ocurrió como una generalidad en los últimos 35 años. Se vende en cuatro versiones, una de ellas híbrida, y los precios van desde los $48.861.930 hasta los $60.850.000.

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La pickup VW Amarok se despide de 16 años en el mercado manteniéndose en el Top 10 de ventas.

Volkswagen Amarok: 10.736 unidades

A pesar de estar transitando su último año en el mercado, ya que en marzo de 2027 llegará la nueva generación de esta pickup para hacer un relevo de 16 años en el mercado, la Volkswagen Amarok se mantiene en el ranking con un resultado que ya superó las 10.000 unidades en 2026. Si bien es la mitad de las ventas de Hilux, el líder de su categoría, el desempeño en el ciclo de despedida de esta camioneta es más que digno. Se vende en 11 versiones, con precios que van desde los $51.929.800 a los $93.430.750.

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Volkswagen Tera, la apuesta por los B-SUV es cada vez mayor.

Volkswagen Tera: 10.662 unidades

Este es el primer representante de los nuevos autos que llegarán al Top 10 entre 2026 y 2027. Es la oferta de SUV compactos o B-SUV, con el que Volkswagen salió a posicionar un modelo de esta categoría entre los autos de pasajeros de acceso, incluso impactando en las ventas del tradicional VW Polo. El Tera se lanzó en agosto de 2025, por lo que cumple un año este mes. Se fabrica en Brasil, se vende en 4 versiones con precios que arrancan por los $37.865.250 y terminan en $48.159.550.

Chevrolet Tracker, el mejor SUV de fabricación nacional, en el Top 10

Chevrolet Tracker: 9.628 unidades

Otro vehículo de producción nacional que resiste el avance de los importados es este B-SUV que se fabrica en la planta santafesina de Alvear de General Motors. El Tracker fue el SUV más vendido del año en 2023 y el B-SUV de mayor demanda los años siguientes. Tuvo una actualización de diseño y equipamiento el año pasado y se comercializa en 4 versiones, todas ellas con motor turbo 1.2 y caja automática. Sus precios empiezan en $40.945.900 y suben hasta los $51.298.900.

El Chevrolet Onix se vende en carrocería Hatchback y sedán.

Chevrolet Onix: 9.304 unidades

Es la oferta de acceso de Chevrolet a su gama de modelos y en el último año recuperó rápidamente el volumen de ventas que había perdido entre 2023 y 2024, como consecuencia de las dificultades para importar que habían precedido al actual momento de apertura comercial. Se hace en Brasil y se vende en dos configuraciones de carrocería, con 5 versiones hatchback y 3 versiones sedán. Los precios van desde $32.782.900 hasta $39.568.900.

El Toyota Yaris volvió a pelear entre los 10 más vendidos.

Toyota Yaris: 8.315 unidades

A pesar de haber desaparecido del mercado entre octubre y enero por la destrucción de la planta de motores de Porto Feliz que paralizó la producción en Brasil, el Toyota Yaris volvió a crecer en ventas en el segundo trimestre del año y a recuperar parte de su posicionamiento en el mercado local, donde en 2025 era líder absoluto incluso por delante de Hilux. Se vende en 33 versiones, todas con el motor 1.5 litros aspirado y caja CVT, y sus precios arrancan en $35.708.000 y suben hasta los $42.532.000.