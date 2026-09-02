Guatemala

Guatemala proyecta reabrir las adopciones internacionales tras 18 años de suspensión

El Gobierno prevé retomar los trámites en enero con un nuevo sistema, tras denuncias de redes que lucraron con entregas irregulares de menores

Una niña guatemalteca extiende sus brazos hacia unas manos adultas junto a un mapa de Guatemala y un globo terráqueo en acuarela.
Guatemala se prepara para reabrir adopciones internacionales en enero: el cambio tras la ley de 2008, el recuerdo de redes criminales y un nuevo foco en niños mayores. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Guatemala prevé retomar las adopciones internacionales en enero, bajo un sistema que, según las autoridades, busca impedir la repetición de las redes que lucraron con la entrega irregular de menores al extranjero durante décadas.

El director del Consejo Nacional de Adopciones (CNA), Estuardo Mejicano, afirmó a la agencia AFP que el país cuenta con un marco legal e institucional distinto del que rigió antes de 2008, cuando los trámites quedaron suspendidos por denuncias de separación forzada de familias, pagos elevados y pérdida de contacto con niños entregados en adopción.

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“Fue un gran negocio las adopciones, pues llevó a que hubiera estructuras criminales”, sostuvo Mejicano. El funcionario dijo que esas prácticas constituyen un antecedente que no debería repetirse bajo el mecanismo actual.

La ley de 2008 reemplazó el sistema dirigido por notarios

Antes de la reforma, las adopciones internacionales estaban bajo la gestión de notarios privados. El procedimiento podía comenzar cuando un juez declaraba que un niño estaba en situación de abandono y lo dejaba a disposición de quienes tramitaban su adopción y buscaban a las familias interesadas.

Según relató Mejicano a AFP, los intermediarios disponían incluso de “catálogos” de menores. Entre 3.000 y 4.000 niños guatemaltecos eran adoptados cada año por familias extranjeras, en especial de Estados Unidos.

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Ilustración en acuarela con el mapa de Guatemala, una niña, un avión en vuelo, un globo terráqueo y una pareja que abraza a la niña.
Antes de 2008, notarios privados manejaban el proceso y miles de niños salían del país cada año. Ahora se prepara un reinicio que depende de convenios bilaterales. La ruta elegida abre preguntas clave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En algunos expedientes, las familias adoptantes llegaron a pagar hasta USD 25.000 por el proceso, de acuerdo con datos oficiales citados por la agencia. Las autoridades asociaron ese esquema con irregularidades que incluyeron rupturas familiares, transacciones económicas y dificultades para reconstruir el destino de los menores.

La legislación aprobada en 2008 modificó ese modelo y alineó el sistema con principios internacionales de protección de la niñez, según el director del CNA. “Consideramos que hemos superado todas esas malas prácticas”, aseguró.

El Salvador sería el primer país con un convenio para reactivar los trámites

El reinicio de las adopciones internacionales requerirá acuerdos con otros países. Mejicano indicó que Guatemala prevé firmar en los próximos meses un convenio con El Salvador, que sería el primer paso para habilitar nuevamente los procesos fuera del país.

El funcionario agregó que, más adelante, el Estado buscará formalizar un acuerdo con Estados Unidos, destino de buena parte de los menores guatemaltecos adoptados antes de la suspensión. Las autoridades identificaron a unos 420 niños de seis años en adelante como grupo prioritario para las futuras adopciones. Entre ellos hay menores con discapacidad o con necesidades médicas, explicó el titular del CNA.

El foco en ese grupo apunta a niños que suelen permanecer más tiempo bajo protección institucional o tienen menos posibilidades de acceder a una adopción dentro de Guatemala.

Acuarela de una niña guatemalteca de espaldas entre dos manos extendidas, con un mapa del mundo y un corazón arriba.
El director del Consejo Nacional de Adopciones explicó a la AFP el cambio institucional vigente desde 2008, mientras Guatemala apunta a reactivar los trámites y evitar redes que lucraron con menores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las denuncias por adopciones ilegales siguen presentes en la memoria del país

La reapertura se produce en un país marcado por casos de adopciones irregulares que alcanzaron tanto el período de la guerra civil como los años posteriores. En febrero, expertos de la Organización de las Naciones Unidas vincularon a la entonces fiscal general Consuelo Porras con la adopción ilegal de al menos 80 niños indígenas durante la década de 1980. Porras rechazó ese señalamiento.

La exfiscal general recibió sanciones de Estados Unidos y de países de la Unión Europea, que la señalaron por presuntos actos de corrupción y conductas antidemocráticas.

En 2024, el presidente Bernardo Arévalo pidió disculpas públicas en nombre del Estado guatemalteco a una familia cuyos dos hijos fueron arrebatados en 1997 y entregados de forma irregular en adopción a parejas estadounidenses. El acto se realizó en cumplimiento de una sentencia de la justicia interamericana.

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