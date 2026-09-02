Venezuela

Estados Unidos vaticinó gran aumento de la producción petrolera venezolana

Chris Wright se encuentra en Caracas para cerrar este miércoles un acuerdo con el gobierno interino de Delcy Rodríguez que cede la explotación de una quinta parte de las reservas de crudo de Venezuela

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, hablan con los medios de comunicación tras asistir a una reunión, en Caracas, Venezuela. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, hablan con los medios de comunicación tras asistir a una reunión, en Caracas, Venezuela. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria
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La producción petrolera de Venezuela superará los 2 millones de barriles diarios para 2030, el doble del nivel que tenía el país en enero, cuando fuerzas estadounidenses capturaron al líder Nicolás Maduro, estimó el secretario de Energía de Estados Unidos.

Chris Wright se encuentra en Caracas para cerrar este miércoles un acuerdo con el gobierno interino de Delcy Rodríguez que cede la explotación de una quinta parte de las reservas de crudo de Venezuela.

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“Empezamos con un poco menos de un millón de barriles diarios. Hoy supera los 1,2 millones de barriles diarios”, dijo Wright este miércoles en entrevista con la cadena CNBC.

“La producción de Venezuela estará por encima de los 2 millones de barriles diarios para finales de esta década, así que habrá un gran crecimiento en la producción petrolera venezolana”, aseveró.

Este miércoles, la petrolera estadounidense Chevron anunció un acuerdo por 7.000 millones de dólares en los próximos cinco años, lo que según la compañía permitirá más que duplicar la producción, a unos 600.000 barriles diarios.

Gatos hidráulicos para bombas de petróleo impresos en 3D y el logotipo de Chevron. REUTERS/Dado Ruvic
Gatos hidráulicos para bombas de petróleo impresos en 3D y el logotipo de Chevron. REUTERS/Dado Ruvic

Chevron cuenta con tres empresas conjuntas con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). En virtud de los acuerdos, una de ellas, Petroindependencia, en la que tiene una participación de 49%, explotará otros dos campos petrolíferos, Carabobo 1 y Carabobo 2 Sur-A.

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Otras petroleras estadounidenses, como ExxonMobil y ConocoPhillips, no han anunciado hasta ahora nuevas inversiones, luego de la expropiación de sus proyectos en Venezuela en 2007.

Ahora, la participación del gobierno estadounidense “aumenta la seguridad y confianza en el Estado de derecho y la inviolabilidad de los contratos en Venezuela”, consideró Wright.

“Una cosa es que un gobierno expropie activos de corporaciones privadas”, señaló Wright. “Otra muy distinta es que expropie activos que pertenecen a Estados Unidos”, destacó.

El gobierno de Delcy Rodríguez, que gobierna bajo fuerte presión de Washington, impulsó a principios de año una reforma de la Ley de hidrocarburos, que facilita nuevos negocios.

El presidente y consejero delegado de Chevron, Mike Wirth, alabó este miércoles el refuerzo de las garantías y la seguridad jurídica para invertir en Venezuela bajo el Gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez.

“No hablaré de términos contractuales específicos, pero sí diré que ha habido cambios importantes en las disposiciones sobre resolución de controversias, en las garantías sobre las condiciones y en la estructura económica de los contratos”, aseguró Wirth en una entrevista con la cadena CNBC desde Caracas.

Una toma aérea con dron muestra la refinería Chevron. REUTERS/Shahrzad Rasekh
Una toma aérea con dron muestra la refinería Chevron. REUTERS/Shahrzad Rasekh

Según dijo, existen “mecanismos exigibles” que les dan “un nivel de confianza distinto para hacer las inversiones” que hace un año, antes del arresto de Nicolás Maduro por las fuerzas estadounidenses.

“Los gobiernos cambian, los términos cambian. A veces son muy favorables a la inversión y otras veces lo son menos. Y esto no ocurre solo en Venezuela, sino en muchos lugares. Es un juego de largo plazo: hay que tener paciencia, compromiso y prudencia al asignar capital. Ese es el negocio en el que estamos”, declaró al ser preguntado por la confianza en el futuro de Venezuela.

El consejero delegado de Chevron viajó hoy a Venezuela junto al secretario de Energía de EEUU, Chris Wright, en una visita que se prevé que se salde con un nuevo contrato para la petrolera estadounidense Chevron en la faja del Orinoco, según explicó un funcionario estadounidense.

El Gobierno de Trump presentó hace unos días un acuerdo para que la empresa North American Blue Energy Partners (NABEP) explote el 20 % de las reservas probadas de crudo del país caribeño.

“Tanto el gobierno venezolano como el gobierno de Estados Unidos ven la oportunidad de mejorar la seguridad energética regional y estadounidense, fortalecer un suministro confiable para las refinerías estadounidenses y llevar inversión y desarrollo a la economía venezolana”, añadió Wirth.

Según avanzó, el coste de un barril de petróleo sería “inferior a 20 dólares el barril”.

Wirth defendió que la infraestructura de Chevron, presente en Venezuela desde 1923, está “en muy buenas condiciones”, lo que le permite crecer a bajo costo.

Entre otras cosas, rechazó que la producción en Venezuela vaya a afectar a la de Estados Unidos.

“Es un mercado global. Muchos de los barriles producidos aquí irán a Estados Unidos; otros irán a mercados en distintas partes del mundo. El crudo se mueve por todo el mundo. Estados Unidos hoy importa y exporta petróleo crudo, y lo seguirá haciendo en el futuro”, apuntó al respecto.

Chevron ampliará sus operaciones en Venezuela para llegar a invertir 7.000 millones de dólares durante los próximos cinco años y más que duplicar su producción en ese país.

(Con información AFP y EFE)

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