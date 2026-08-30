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Un tribunal en Estados Unidos avala que los estados regulen los mercados de predicción como juegos de azar

Los jueces dijeron que plataformas como Kalshi y Polymarket funcionan como apuestas deportivas, un golpe para una actividad que mueve miles de millones de dólares

El logotipo de Kalshi en letras verdes a la izquierda y el sitio web de Polymarket ampliado con una lupa a la derecha
Las plataformas como Kalshi y Polymarket ofrecen contratos de eventos sobre deportes, cultura, clima y precios, bajo licencias federales de la CFTC. (Fotocomposición Infobae)
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Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos resolvió que los estados pueden regular los mercados de predicción como Kalshi o Polymarket, como juegos de azar, una decisión que afecta a una industria en expansión y que, por el choque entre tribunales, acerca el debate a una eventual revisión por parte de la Corte Suprema.

El fallo del Noveno Circuito llega mientras estas plataformas registran un fuerte crecimiento: Kalshi mueve miles de millones de dólares en volumen de operaciones semanales, sobre todo en mercados deportivos. Al mismo tiempo, 44 estados sostuvieron que esos sitios funcionan en los hechos como apuestas y deben quedar sujetos a sus leyes e impuestos sobre el juego.

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Según CNN, la decisión fue unánime, por 3-0, y la firmó un panel de tres jueces designados por Donald Trump. El caso nació en Nevada, donde los reguladores intentaron cerrar el sitio de predicciones Kalshi.

La decisión unánime por 3-0 surgió del caso de Nevada, donde los reguladores buscaron cerrar el sitio de predicciones Kalshi. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
La decisión unánime por 3-0 surgió del caso de Nevada, donde los reguladores buscaron cerrar el sitio de predicciones Kalshi. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

En plataformas como Kalshi y Polymarket, los usuarios pueden apostar sobre una variedad de resultados: deportes, cultura, entregas de premios, lanzamientos de álbumes, el clima o el valor del oro.

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Con apoyo de la administración Trump, esos mercados venían operando como bolsas financieras reguladas a nivel federal, con licencias de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos para ofrecer “contratos de eventos”, un tipo de swap de derivados.

Por qué el tribunal en Estados Unidos tomó está decisión

Hombre joven de perfil, mirando un smartphone con app de apuestas de fútbol. Un portátil muestra un sitio de apuestas y pantallas de TV con partidos de fondo.
El tribunal sostuvo que los contratos deportivos de Kalshi tienen la esencia de las apuestas deportivas, más allá de que la empresa los denomine swaps. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los jueces fueron directos sobre la naturaleza de esos productos. “La esencia de los contratos de eventos deportivos que se ofrecen en la plataforma de Kalshi es la de las apuestas deportivas, independientemente de que Kalshi los denomine swaps”, escribió el panel, que agregó que “los intentos de Kalshi por diferenciar sus contratos de eventos deportivos de las apuestas deportivas no son convincentes”.

Asimismo, el tribunal consideró “poco sincero” que la empresa sostuviera ante la justicia que sus productos no son apuestas deportivas, cuando antes había usado esa misma expresión en sus productos de marketing.

Kalshi rechazó la decisión y anunció que buscará revertirla. Dani Lever, portavoz de la compañía, afirmó en un comunicado: “A pesar de la opinión del Noveno Circuito, seguimos creyendo que las regulaciones de la CFTC, tal como están redactadas, no prohíben los contratos deportivos y, en cualquier caso, la CFTC está trabajando para aclarar dichas regulaciones. Solicitaremos una revisión adicional”.

Kalshi rechazó el fallo y afirmó que las regulaciones de la CFTC no prohíben los contratos deportivos, así que pedirá una revisión adicional. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
Kalshi rechazó el fallo y afirmó que las regulaciones de la CFTC no prohíben los contratos deportivos, así que pedirá una revisión adicional. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

La disputa se abrió después de que los reguladores de Nevada intentaran actuar contra Kalshi y otros sitios de predicción operados por Crypto.com y Robinhood. El gobernador de Nevada Joe Lombardo dijo que el fallo ayudará a “salvaguardar la integridad de nuestra industria del juego”.

Mike Dreitzer, presidente de la Junta de Control de Juegos de Nevada, sostuvo: “Esto confirma plenamente lo que hemos estado diciendo desde el principio”. Esa reacción resume el alcance práctico del fallo: los estados no quedaron obligados a aceptar que estos mercados se rijan solo por supervisión federal.

Edificio de la Corte Suprema de Estados Unidos, de mármol blanco, con columnas y escalinata. Una bandera de EE. UU. ondea frente a un cielo azul y nubes claras
El conflicto judicial acerca el caso a la Corte Suprema y fortalece nuevas acciones estatales contra Kalshi en California, Arizona y otros estados. (Foto: REUTERS)

Cuáles fueron las reacciones ante la decisión del tribunal

La resolución creó una división entre tribunales de apelación sobre la misma cuestión jurídica. Este año, el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito falló a favor de los sitios de predicción y frenó el intento de Nueva Jersey de aplicar sus leyes estatales de juego contra estas empresas.

De acuerdo con CNN, los abogados de ese estado ya anticiparon que planean llevar su caso ante la Corte Suprema. Con dos circuitos federales en direcciones opuestas, los expertos legales creen que la definición final terminará en el máximo tribunal.

Mientras tanto, la decisión de Nevada puede facilitar nuevas acciones estatales contra Kalshi. El precedente del Noveno Circuito pasa a ser vinculante para jueces federales de California, Arizona y otros seis estados que impulsaron mayores regulaciones sobre estas plataformas.

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