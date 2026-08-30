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Video viral de dos aviones comerciales pasando a metros de un estadio que impactó a las redes sociales

El sobrevuelo ocurrió durante el segundo partido de rugby entre Sudáfrica y Nueva Zelanda

Un video viral mostró a dos aviones comerciales sobrevolando a baja altitud el estadio DHL de Ciudad del Cabo antes del partido entre los Springboks y los All Blacks. (@weeddude)

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Un video viral ha capturado la atención internacional al mostrar cómo dos aviones comerciales ejecutaron una maniobra aérea a baja altitud sobre el estadio DHL de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica.

Las imágenes, difundidas masivamente en redes sociales y medios, muestran a las aeronaves avanzando casi en paralelo y a escasos metros de la estructura superior, justo antes del inicio del esperado partido de rugby entre los Springboks y los All Blacks, como parte de la ceremonia previa al encuentro.

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Cómo fue el sobrevuelo de dos aviones comerciales sobre un estadio

La maniobra fue realizada el sábado durante el segundo partido de la serie internacional “Rugby’s Greatest Rivalry”, que enfrenta a los seleccionados de Sudáfrica y Nueva Zelanda en una gira de partidos por distintas ciudades.

Los protagonistas del sobrevuelo fueron un Embraer E190 y un Embraer E195, ambos de la aerolínea regional sudafricana Airlink. Para la ocasión, cada avión lucía los colores de uno de los equipos rivales, en una puesta en escena especialmente diseñada para la histórica rivalidad deportiva.

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Las imágenes del estadio DHL mostraron a los aviones comerciales avanzando casi en paralelo a una altura cercana al techo de 50 metros.
Las imágenes del estadio DHL mostraron a los aviones comerciales avanzando casi en paralelo a una altura cercana al techo de 50 metros.

Las aeronaves se incorporaron al espectáculo aéreo y cruzaron el cielo del estadio entre columnas de humo de fuegos artificiales, justo antes de que los equipos saltaran al campo de juego. La altitud alcanzada por los aviones generó gran impresión: según registros y estimaciones de medios especializados, la maniobra se realizó apenas a la altura del techo del estadio, que mide cerca de 50 metros.

La perspectiva de las cámaras y los teléfonos de los asistentes acentuó aún más la sensación de riesgo, al mostrar a los aviones pasando a pocos metros de las tribunas superiores.

Por qué el avión hacía maniobras tan bajas

El sobrevuelo no fue un acto improvisado, sino una parte premeditada y autorizada del espectáculo previo al encuentro. Airlink, patrocinadora oficial de la serie Rugby’s Greatest Rivalry 2026, había anunciado con anticipación la exhibición.

La práctica de realizar sobrevuelos a baja altitud en partidos de rugby tiene raíces profundas en Sudáfrica, recordando el histórico paso de un Boeing 747 de South African Airways sobre el estadio Ellis Park antes de la final del Mundial de Rugby 1995, también disputada entre Springboks y All Blacks. Desde entonces, la costumbre se ha mantenido viva y es considerada parte del folclore de los grandes eventos deportivos en el país.

El sobrevuelo en Sudáfrica ocurrió durante el segundo partido de la serie internacional Rugby’s Greatest Rivalry entre Sudáfrica y Nueva Zelanda. (@weeddude)

Según la Autoridad de Aviación Civil de Sudáfrica (SACAA), las regulaciones prohíben que aviones sobrevuelen áreas urbanizadas o concentraciones de personas al aire libre a menos de 1.000 pies (305 metros) sobre el obstáculo más alto cercano, a no ser que cuenten con una aprobación especial emitida por la autoridad. Para exhibiciones o maniobras excepcionales, como la realizada en Ciudad del Cabo, se pueden otorgar permisos especiales.

Hasta el momento, ni Airlink ni la SACAA han hecho público cuál fue la altitud máxima autorizada ni los detalles del permiso para este sobrevuelo específico, lo que ha alimentado el debate sobre los límites de seguridad y las condiciones de las maniobras.

Así fue el vuelo del primer avión eléctrico

El X1, el avión eléctrico más grande del mundo, realizó su primer vuelo en Nueva York, completando un trayecto de 27 minutos, alcanzando 1.100 pies de altura y consumiendo menos de USD 5 en electricidad.

Este demostrador, desarrollado por Heart Aerospace, valida tecnologías para el futuro ES-30, un avión regional híbrido-eléctrico de 30 plazas. El X1 funciona con motores eléctricos alimentados por baterías gestionadas mediante sistemas electrónicos que regulan la potencia durante cada fase del vuelo.

El X1 de Heart Aerospace, presentado como el avión eléctrico más grande del mundo, completó en Nueva York un primer vuelo de 27 minutos y validó tecnologías para el ES-30.
El X1 de Heart Aerospace, presentado como el avión eléctrico más grande del mundo, completó en Nueva York un primer vuelo de 27 minutos y validó tecnologías para el ES-30.

La prueba incluyó rodaje, despegue, maniobras y aterrizaje, mostrando que la aviación eléctrica es viable en modelos cercanos al tamaño comercial. Heart Aerospace prevé que el ES-30 entre en servicio en 2031, con costos operativos un 40% menores respecto a aviones tradicionales.

La principal diferencia operativa radica en la recarga eléctrica en tierra, en lugar del reabastecimiento de combustible convencional.

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