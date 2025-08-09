Tecno

Cuál es la nueva función de privacidad de WhatsApp que protege chats y por qué es recomendable activarla

La ‘privacidad avanzada del chat‘ evita que los participantes exporten la conversación y que interactúen con Meta AI

Es necesario actualizar la aplicación
Es necesario actualizar la aplicación móvil para acceder a esta función de privacidad.

La nueva función de privacidad de WhatsApp se llama ‘privacidad avanzada del chaty está diseñada para evitar que otras personas compartan el contenido fuera de la aplicación.

Cuando esta opción está activada, impide que los participantes del chat exporten conversaciones, descarguen contenido de forma automática en su dispositivo o utilicen los mensajes en funciones de inteligencia artificial.

Así, todos en el chat pueden tener la seguridad de que lo que se dice permanecerá dentro de la conversación.

Esta función también limita las
Esta función también limita las interacciones con Meta AI dentro de un chat.

WhatsApp explica que esta herramienta es ideal cuando se busca un nivel adicional de protección. Por ello, se recomienda activarla en situaciones donde se maneje información sensible, se compartan datos personales o se desee preservar al máximo la confidencialidad de los mensajes.

Esta nueva función está disponible tanto en chats individuales como en grupos. WhatsApp señala que, aunque los grupos suelen ser una extensión de nuestras redes en el mundo real, algunos cuentan con vínculos más cercanos que otros.

Por ello, considera que esta herramienta es especialmente útil en grupos donde no todos se conocen bien, pero se tratan temas delicados, como problemas de salud en un grupo de apoyo u organización comunitaria para asuntos importantes.

Este es el aviso que
Este es el aviso que aparece al momento de activar la función.

“Este nuevo ajuste está disponible para todos los usuarios que tengan la versión más reciente de WhatsApp”, agregan.

Cómo activar la ‘privacidad avanzada del chat‘ en WhatsApp

Para activar la función de ‘privacidad avanzada del chat‘ en WhatsApp, los usuarios deben seguir estos pasos:

  1. Abrir WhatsApp, puede ser la aplicación móvil, versión Web o de escritorio.
  2. Dirigirse al chat de elección.
  3. Pulsar sobre el nombre del contacto y grupo.
  4. Seleccionar ‘Privacidad avanzada del chat‘ y activar esta opción.
Al activar esta función, los
Al activar esta función, los usuarios no pueden resumir conversaciones con Meta AI.

Qué hace esta función en los chats de WhatsApp

Al activar la función de ‘privacidad avanzada del chat‘ en una conversación de WhatsApp, los participantes no podrán guardar automáticamente los archivos multimedia en la galería de sus dispositivos, usar funciones de inteligencia artificial como mencionar a @Meta AI o resumir mensajes no leídos, ni exportar el chat.

En qué situaciones se recomienda activar esta función

La función ‘privacidad avanzada del chat‘ de WhatsApp está pensada para proteger la información compartida y evitar que salga de la conversación. Es recomendable activarla en situaciones donde la confidencialidad sea clave o se trate de temas delicados.

Esta función se puede utilizar
Esta función se puede utilizar en grupos de trabajo.

Por ejemplo, en grupos de apoyo emocional o de salud, donde los participantes comparten experiencias personales o diagnósticos médicos, esta función ayuda a que las fotos, videos o mensajes no se guarden automáticamente en otros dispositivos ni se utilicen fuera del contexto original.

También resulta útil en proyectos de trabajo o estudios que manejen datos sensibles, como estrategias de negocio, documentos internos o información de clientes.

De esta forma, se reduce el riesgo de filtraciones al impedir la exportación del chat y el uso de funciones de inteligencia artificial para resumir o analizar mensajes.

En entornos comunitarios, como organizaciones vecinales o grupos para coordinar actividades sociales, la herramienta puede proteger planes y acuerdos, evitando que se difundan fuera del grupo sin consentimiento.

WhatsApp ofrece diversas funciones de
WhatsApp ofrece diversas funciones de privacidad para los chats.

Incluso en conversaciones individuales, si se comparten documentos legales, datos bancarios o información privada, esta función añade una capa extra de seguridad, asegurando que el contenido permanezca en la conversación original y no se replique sin autorización.

Qué otras funciones de privacidad similares hay en WhatsApp

WhatsApp ofrece varias funciones de privacidad además de la ‘Privacidad avanzada del chat‘.

Entre ellas están los mensajes temporales, que se autodestruyen después de un tiempo definido, y el bloqueo de chats con contraseña o huella digital para mantener conversaciones protegidas.

También permite ocultar la última conexión, foto de perfil o estado a contactos específicos, así como silenciar llamadas desconocidas para evitar interrupciones no deseadas.

