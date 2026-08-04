Cómo saber en un minuto si una de tus contraseñas fue filtrada en internet

Conoce si una de tus contraseñas ha sido filtrada en internet.

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Los ciberataques y las filtraciones de datos se han convertido en una amenaza constante para millones de usuarios en todo el mundo. Cada año, bases de datos de empresas, plataformas digitales y servicios en la nube son vulneradas, dejando expuestos correos electrónicos, números de teléfono y, en algunos casos, contraseñas cifradas que terminan circulando en foros clandestinos de internet.

Ante este escenario, los especialistas en ciberseguridad recomiendan comprobar periódicamente si alguna de las credenciales personales ha sido comprometida, una tarea que puede realizarse en menos de un minuto mediante herramientas gratuitas.

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El principal peligro no radica únicamente en que una cuenta haya sido afectada por una filtración. El problema surge cuando un usuario reutiliza la misma contraseña en diferentes servicios, como el correo electrónico, redes sociales, plataformas de streaming o aplicaciones bancarias. Si un ciberdelincuente consigue esa clave, puede intentar acceder automáticamente a otras cuentas utilizando las mismas credenciales.

Existen herramientas que te dicen si tus contraseñas han sido filtradas. (Magnific)

Herramientas gratuitas para comprobar si tus datos fueron filtrados

Hoy no es necesario contar con conocimientos técnicos para averiguar si una dirección de correo electrónico o un número de teléfono aparece en una base de datos filtrada. Existen plataformas públicas desarrolladas por expertos en seguridad que recopilan información sobre incidentes conocidos y permiten verificar si una cuenta ha estado involucrada en alguna brecha.

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La herramienta más reconocida a nivel internacional es Have I Been Pwned?, creada por el especialista en ciberseguridad Troy Hunt. Su funcionamiento es sencillo: basta con introducir una dirección de correo electrónico o un número de teléfono para comprobar si esos datos aparecen en alguna filtración documentada. En caso de existir coincidencias, el servicio informa en qué incidente estuvieron involucrados, aunque no revela las contraseñas almacenadas.

Además de esta plataforma, los principales ecosistemas tecnológicos han incorporado funciones similares para proteger a los usuarios. El gestor de contraseñas de Google analiza automáticamente si alguna de las claves guardadas ha sido comprometida y emite una alerta cuando detecta un riesgo.

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Es importante revisar periódicamente si es que tus contraseñas han sido filtradas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apple ofrece un sistema equivalente integrado en iPhone, iPad y Mac, mientras que Firefox Monitor también permite revisar si una dirección de correo electrónico figura entre los registros filtrados conocidos.

Estas herramientas realizan comprobaciones periódicas utilizando bases de datos de filtraciones verificadas y notifican al usuario cuando detectan que una contraseña debería ser reemplazada.

Qué hacer si descubres que una contraseña fue comprometida

Encontrar una dirección de correo electrónico en una filtración no significa necesariamente que una cuenta haya sido hackeada en ese momento, pero sí es una señal de que conviene actuar cuanto antes para reducir los riesgos.

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La primera recomendación consiste en cambiar inmediatamente la contraseña de la cuenta afectada. Si esa misma clave, o una versión muy parecida, se utiliza en otros servicios, también debe reemplazarse allí. Los especialistas advierten que la reutilización de contraseñas es una de las principales causas de accesos no autorizados tras una filtración masiva.

Usar Passkeys puede elevar la seguridad de tus cuentas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra medida importante es utilizar un gestor de contraseñas. Estas aplicaciones generan claves únicas, largas y aleatorias para cada servicio, normalmente de entre 12 y 16 caracteres combinando letras, números y símbolos. De esta manera, una eventual filtración en una plataforma no comprometerá el resto de las cuentas del usuario.

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También se recomienda activar la autenticación en dos pasos, conocida como verificación en dos factores o multifactor. Este sistema añade una capa adicional de seguridad solicitando un código temporal generado por aplicaciones como Google Authenticator o Microsoft Authenticator, una llave de seguridad física o un código enviado por SMS o correo electrónico. Incluso si un atacante obtiene la contraseña, no podrá acceder a la cuenta sin esa segunda verificación.

Un hábito que puede evitar problemas mayores

Los expertos coinciden en que revisar periódicamente el estado de las credenciales debería convertirse en una rutina, del mismo modo que se actualizan los dispositivos o se realizan copias de seguridad. La comprobación apenas requiere un minuto y puede ayudar a detectar problemas antes de que los ciberdelincuentes aprovechen una filtración para acceder a información personal.

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No debes usar la misma contraseña para todas tus cuentas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Adoptar contraseñas únicas para cada servicio, mantener activada la autenticación en dos pasos y revisar mensualmente si alguna credencial aparece en bases de datos filtradas son medidas sencillas que reducen significativamente el riesgo de sufrir un acceso no autorizado.